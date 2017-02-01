ارتفاع أرباح “نخيل العقارية” إلى 4.96 مليار درهم

أعلنت شركة “نخيل العقارية” إحدى أكبر شركات التطوير العقاري والمملوكة بالكامل لحكومة دبي، ارتفاع أرباحها بنهاية عام 2016 إلى 4.96 مليار درهم، وبزيادة نسبتها 13 % مقارنة بنفس الفترة من العام 20155، كما يوضح الجدول التالي:

ذكرت الشركة أنها قامت بتسليم “نخيل” 1426 وحدة عقارية (أراضي ووحدات سكنية) خصوصاً في “نخلة جميرا”، و”جميرا بارك”، و”الفرجان” وانترناشيونال سيتي (المدينة العالمية)

كما نمت إيرادات قطاع التجزئة بأكثر من 70% في عام 2016 مقارنة بالعام 2015، مما يعكس استراتيجية الشركة لخلق المزيد من الأصول المملوكة والتي أثبتت زيادة التدفق النقدي.

وفي عام 2016، وسعت “نخيل مولز” من زيادة محفظتها التشغيلية في قطاع التجزئة من خلال افتتاحها المرحلة الأولى من توسعة “ابن بطوطة مول”، ومراكز التسوق المجتمعية التي يطلق عليها اسم “بافيليون” في انترناشيونال سيتي (المدينة العالمية) والفرجان، بالإضافة إلى افتتاحها “كلوب فيستا ماري” مجمع المطاعم في “نخلة جميرا” الذين أضافوا 400 ألف قدم مربع من صافي المساحة القابلة للتأجير إلى أصول التجزئة الموجودة حالياً، وبذلك ليصل إجمالي المساحة المشغلة القابلة للتأجير إلى 4.3 مليون قدم مربع بحلول نهاية العام الماضي.

يشار إلى أن هناك مجموعة كبيرة من المشاريع الأخرى في قطاع التجزئة قيد التطوير والتي ستؤدي إلى زيادة إجمالي المساحة القابلة للتأجير لتصل إلى 17 مليون قدم مربع

ارتفعت إيرادات “نخيل” في قطاع الضيافة 50% في عام 2016 مقارنة بعام 2015، وخلال العام، افتتحت الشركة أعمال فنادقها في سوق التنين (أيبس ستايلز الذي تديره أكور) وفندق ابن بطوطة مول (الذي تديره بريمير إن)، حيث يضم كلاهما 623 غرفة. وحقق كلا الفندقين أداءً عالياً بسبب موقعهما المميز مما يسلط الضوء على الطلب المتنامي في هذا القطاع، ومن المتوقع أن يزيد كل من الفندقين من مساهمتهما في النتائج المالية للشركة خلال 2017 .

كما حققت محفظة الشركة في قطاع التأجير السكني أداءً جيداً في 2016، حيث حافظت على معدلات الإشغال ما يقرب من 100%.