ارتفاع أرباح “موانئ دبي العالمية” إلى 1127 مليون دولار

ارتفعت أرباح شركة “موانئ دبي العالمية”، التي تعد من بين أكبر مشغلي الموانئ في العالم، إلى 1127 مليون دولار (135.8سنت/للسهم) بنهاية عام 2016، مقارنة بأرباح قدرها 883 مليون دولار تم تحقيها خلال نفس الفترة من العام الماضي، كما يوضح الجدول التالي:

يعود سبب ارتفاع الأرباح خلال الفترة الحالية إلى ارتفاع الإيرادات بنسبة 5 %، وارتفاع هامش الربح إلى 51.7 % مقارنة بـ 49.4 % خلال عام 2015، بالإضافة إلى ارتفاع الأرباح من الحصة المستثمر بها وفقا لحقوق الملكية إلى 149.4 مليون دولار مقابل 52.7 مليون درهم خلال نفس الفترة من العام السابق.

كما يعود إلى انخفاض تكاليف التمويل إلى 438.4 مليون دولار مقارنة بـ 492.1 مليون دولار خلال العام 2015.

وقامت الشركة بتوزيع أرباح نقدية للمساهمين بمقدار 38 سنت للسهم عن عام 2016 مقارنة بـ 30 سنت للسهم خلال عام 2015.