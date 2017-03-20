ارتفاع أرباح “موانئ دبي العالمية” إلى 1127 مليون دولار

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ارتفعت أرباح شركة “موانئ دبي العالمية”، التي تعد من بين أكبر مشغلي الموانئ في العالم، إلى 1127 مليون دولار (135.8سنت/للسهم) بنهاية عام 2016، مقارنة بأرباح قدرها 883 مليون دولار تم تحقيها خلال نفس الفترة من العام الماضي، كما يوضح الجدول التالي:

قائمة الدخل

الفترة

2015

2016

التغير

الإيرادات (مليون دولار)

3968

4163

+ 5 %

الربح الصافي (مليون دولار)

883

1127

+ 28 %

متوسط عدد الأسهم (مليون سهم )

830

830

ربح السهم (سنت/للسهم)

106.4

135.8

+ 28 %

يعود سبب ارتفاع الأرباح خلال الفترة الحالية إلى ارتفاع الإيرادات بنسبة 5 %، وارتفاع هامش الربح إلى 51.7 % مقارنة بـ 49.4 % خلال عام 2015، بالإضافة إلى ارتفاع الأرباح من الحصة المستثمر بها وفقا لحقوق الملكية  إلى 149.4 مليون دولار مقابل 52.7 مليون درهم خلال نفس الفترة من العام السابق.

كما يعود إلى انخفاض تكاليف التمويل إلى 438.4 مليون دولار مقارنة بـ 492.1 مليون دولار خلال العام 2015.

وقامت الشركة بتوزيع أرباح نقدية للمساهمين بمقدار 38 سنت للسهم عن عام 2016 مقارنة بـ 30 سنت للسهم خلال عام 2015.

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Tags:#أرباحدبيموانئ دبي العالمية
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امل صبرى

امل صبرى

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