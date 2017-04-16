ارتفاع أرباح “مصرف قطر الإسلامي” إلى 555.4 مليون ريال

ارتفعت أرباح “مصرف قطر الإسلامي” أكبر البنوك الإسلامية في قطر، إلى 555.4 مليون ريال (2.35 ريال/للسهم)، بنهاية الربع الأول 2017، بنسبة نمو قدرها 13 % قياساً بأرباح نفس الفترة من عام 2016، كما يوضح الجدول التالي:

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أرجع البنك سبب ارتفاع أرباح الفترة الحالية مقارنة بالفترة المماثلة إلى ارتفاع إجمالي الدخل والايرادات المحققة من أنشطة التمويل والاستثمار بـ 16%، و20% على التوالي خلال الربع الأول من عام 2017

بينما انخفض إجمالي المصاريف بنسبة 5% لتصل إلى 267 مليون ريال خلال الـ 3 أشهر المنتهية في مارس 2017، مقارنة مع 280 مليون ريال عن نفس الفترة من العام السابق.