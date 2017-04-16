ارتفاع أرباح “مصرف قطر الإسلامي” إلى 555.4 مليون ريال

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ارتفعت أرباح “مصرف قطر الإسلامي” أكبر البنوك الإسلامية في قطر، إلى 555.4 مليون ريال (2.35 ريال/للسهم)، بنهاية الربع الأول 2017، بنسبة نمو قدرها 13 % قياساً بأرباح نفس الفترة من عام 2016، كما يوضح الجدول التالي:

قائمة الدخل

الفترة

الربع الأول 2016

الربع الأول 2017

التغير %

الربح الصافي (مليون ريال(

492.4

555.4

+ 13 %

متوسط عدد الأسهم(مليون)

236.29

236.29

ربح السهم(ريال/للسهم)

2.08

2.35

+ 13 %

أرجع البنك سبب ارتفاع أرباح الفترة الحالية مقارنة بالفترة المماثلة إلى ارتفاع إجمالي الدخل والايرادات المحققة من أنشطة التمويل والاستثمار بـ 16%، و20% على التوالي خلال الربع الأول من عام 2017.

بينما انخفض إجمالي المصاريف بنسبة 5% لتصل إلى 267 مليون ريال خلال الـ 3 أشهر المنتهية في مارس 2017، مقارنة مع 280 مليون ريال عن نفس الفترة من العام السابق.

أهم بنود الميزانية لـ “مصرف قطر الإسلامي”

الفترة

الربع الأول 2016

الربع الأول 2017

التغير %

الموجودات (مليار ريال)

131.4

143.3

+ 9 %

ودائع العملاء (مليار ريال)

89.4

103.9

+ 16 %

الأنشطة التمويلية (مليار ريال)

91.1

99.5

+ 9 %

تطور الأرباح الصافية لـ “مصرف قطر الإسلامي” منذ بداية عام 2015

الفترة

الربح الصافي(مليون ريال(

ربح السهم(ريال/للسهم)

  2015

الربع الأول 2015

400.4

1.69

الربع الثاني 2015

494.7

2.09

الربع الثالث 2015

515.2

2.18

الربع الرابع 2015

544.0

2.30

2016

الربع الأول 2016

492.0

2.08

الربع الثاني 2016

562.9

2.39

الربع الثالث 2016

550.1

2.33

الربع الرابع 2016

549.6

2.3

2017

الربع الأول 2017

555.4

2.35

تطور أهم بنود الميزانية لـ “مصرف قطر الإسلامي” منذ بداية عام 2015  

الفترة

الموجودات
(مليار ريال)

ودائع العملاء
(مليار ريال)

الأنشطة التمويلية
(مليار ريال)

 2015

الربع الأول 2015

99.1

70.9

64.9

الربع الثاني2015

116.0

84.8

76.6

الربع الثالث 2015

123.2

86.6

82.6

الربع الرابع 2015

127.3

91.5

87.5

2016

الربع الأول 2016

131.4

89.4

91.1

الربع الثاني 2016

134.5

95.3

96.6

الربع الثالث 2016

134.7

96.4

96.6

الربع الرابع 2016

139.8

95.4

98.2

2017

الربع الأول 2017

143.3

103.9

99.5

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امل صبرى

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