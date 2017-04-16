ارتفاع أرباح “مصرف قطر الإسلامي” إلى 555.4 مليون ريال

ارتفعت أرباح “مصرف قطر الإسلامي” أكبر البنوك الإسلامية في قطر، إلى 555.4 مليون ريال (2.35 ريال/للسهم)، بنهاية الربع الأول 2017، بنسبة نمو قدرها 13 % قياساً بأرباح نفس الفترة من عام 2016، كما يوضح الجدول التالي:
قائمة الدخل
الفترة
الربع الأول 2016
الربع الأول 2017
التغير %
الربح الصافي (مليون ريال(
492.4
555.4
+ 13 %
متوسط عدد الأسهم(مليون)
236.29
236.29
—
ربح السهم(ريال/للسهم)
2.08
2.35
+ 13 %
بينما انخفض إجمالي المصاريف بنسبة 5% لتصل إلى 267 مليون ريال خلال الـ 3 أشهر المنتهية في مارس 2017، مقارنة مع 280 مليون ريال عن نفس الفترة من العام السابق.
أهم بنود الميزانية لـ “مصرف قطر الإسلامي”
الفترة
الربع الأول 2016
الربع الأول 2017
التغير %
الموجودات (مليار ريال)
131.4
143.3
+ 9 %
ودائع العملاء (مليار ريال)
89.4
103.9
+ 16 %
الأنشطة التمويلية (مليار ريال)
91.1
99.5
+ 9 %
تطور الأرباح الصافية لـ “مصرف قطر الإسلامي” منذ بداية عام 2015
الفترة
الربح الصافي(مليون ريال(
ربح السهم(ريال/للسهم)
2015
الربع الأول 2015
400.4
1.69
الربع الثاني 2015
494.7
2.09
الربع الثالث 2015
515.2
2.18
الربع الرابع 2015
544.0
2.30
2016
الربع الأول 2016
492.0
2.08
الربع الثاني 2016
562.9
2.39
الربع الثالث 2016
550.1
2.33
الربع الرابع 2016
549.6
2.3
2017
الربع الأول 2017
555.4
2.35
تطور أهم بنود الميزانية لـ “مصرف قطر الإسلامي” منذ بداية عام 2015
الفترة
الموجودات
ودائع العملاء
الأنشطة التمويلية
2015
الربع الأول 2015
99.1
70.9
64.9
الربع الثاني2015
116.0
84.8
76.6
الربع الثالث 2015
123.2
86.6
82.6
الربع الرابع 2015
127.3
91.5
87.5
2016
الربع الأول 2016
131.4
89.4
91.1
الربع الثاني 2016
134.5
95.3
96.6
الربع الثالث 2016
134.7
96.4
96.6
الربع الرابع 2016
139.8
95.4
98.2
2017
الربع الأول 2017
143.3
103.9
99.5