ارتفاع أرباح ” الشارقة الإسلامي” إلى 139.1 مليون درهم

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ارتفعت أرباح “مصرف الشارقة الإسلامي”، المملوك بنسبة 20% من قبل بيت التمويل الكويتي، إلى 139.1 مليون درهم (5.2 فلس/للسهم) بنهاية الربع الأول 2017، مقارنة بأرباح قدرها 131.4 مليون درهم تم تحقيقها خلال نفس الفترة من عام 2016 كما يوضح الجدول التالي:

قائمة الدخل

الفترة

الربع الأول 2016

الربع الأول 2017

التغير

الربح الصافي(مليون درهم)

131.4

139.1

+ 6 %

متوسط عدد الأسهم(مليون)

2668.05

2668.05

ربح السهم(فلس/للسهم)

4.9

5.2

+ 6 %

وذكر البنك أن الإيرادات التشغيلية ارتفعت خلال الربع الأول 2017 بنسبة 8.5 % لتصل إلى 237.8 مليون درهم مقارنة بـ 219.2 مليون درهم خلال نفس الفترة من العام الماضي.

أهم بنود الميزانية

الفترة

الربع الأول 2016

الربع الأول 2017

التغير

الموجودات(مليار درهم)

30.2

34.6

+ 15 %

ودائع العملاء( مليار درهم)

17.1

19.7

+ 15 %

الأنشطة التمويلية(مليار درهم)

16.6

17.6

+ 6 %

تطور الأرباح الصافية لـ “مصرف الشارقة الإسلامي” منذ بداية عام 2015

الفترة

الربح الصافي(مليون درهم)

ربح السهم(فلس /للسهم)

2015

الربع الأول 2015

106.9

4.0

الربع الثاني 2015

97.7

3.7

الربع الثالث 2015

93.8

3.5

الربع الرابع 2015

111.5

4.2

2016

الربع الأول 2016

131.4

4.9

الربع الثاني 2016

125.6

4.7

الربع الثالث 2016

78.8

3.0

الربع الرابع 2016

127.1

4.8

2017

الربع الأول 2017

139.1

5.2

تطور أهم بنود الميزانية منذ بداية عام 2015

الفترة

الموجودات
( مليار درهم )

ودائع العملاء
( مليار درهم)

الأنشطة التمويلية
(مليار درهم)

2015

الربع الأول 2015

27.4

15.2

16.0

الربع الثاني 2015

27.8

15.3

15.9

الربع الثالث 2015

28.2

15.9

16.1

الربع الرابع 2015

29.9

17.0

16.3

2016

الربع الأول 2016

30.2

17.1

16.6

الربع الثاني 2016

29.8

17.5

15.8

الربع الثالث 2016

31.8

17.0

16.5

الربع الرابع 2016

33.5

18.3

17.1

2017

الربع الأول 2017

34.6

19.7

17.6

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Tags:#أرباحالشارقة الإسلاميبنوك
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وفاء عثمان

وفاء عثمان

صحفية بمجلة أموال ومختصة بالشؤون الأقتصادية بموقع مجلة أموال

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