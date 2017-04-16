ارتفاع أرباح ” الشارقة الإسلامي” إلى 139.1 مليون درهم

ارتفعت أرباح “مصرف الشارقة الإسلامي”، المملوك بنسبة 20% من قبل بيت التمويل الكويتي، إلى 139.1 مليون درهم (5.2 فلس/للسهم) بنهاية الربع الأول 2017، مقارنة بأرباح قدرها 131.4 مليون درهم تم تحقيقها خلال نفس الفترة من عام 2016 كما يوضح الجدول التالي:
قائمة الدخل
الفترة
الربع الأول 2016
الربع الأول 2017
التغير
الربح الصافي(مليون درهم)
131.4
139.1
+ 6 %
متوسط عدد الأسهم(مليون)
2668.05
2668.05
—
ربح السهم(فلس/للسهم)
4.9
5.2
+ 6 %
أهم بنود الميزانية
الفترة
الربع الأول 2016
الربع الأول 2017
التغير
الموجودات(مليار درهم)
30.2
34.6
+ 15 %
ودائع العملاء( مليار درهم)
17.1
19.7
+ 15 %
الأنشطة التمويلية(مليار درهم)
16.6
17.6
+ 6 %
تطور الأرباح الصافية لـ “مصرف الشارقة الإسلامي” منذ بداية عام 2015
الفترة
الربح الصافي(مليون درهم)
ربح السهم(فلس /للسهم)
2015
الربع الأول 2015
106.9
4.0
الربع الثاني 2015
97.7
3.7
الربع الثالث 2015
93.8
3.5
الربع الرابع 2015
111.5
4.2
2016
الربع الأول 2016
131.4
4.9
الربع الثاني 2016
125.6
4.7
الربع الثالث 2016
78.8
3.0
الربع الرابع 2016
127.1
4.8
2017
الربع الأول 2017
139.1
5.2
تطور أهم بنود الميزانية منذ بداية عام 2015
الفترة
الموجودات
ودائع العملاء
الأنشطة التمويلية
2015
الربع الأول 2015
27.4
15.2
16.0
الربع الثاني 2015
27.8
15.3
15.9
الربع الثالث 2015
28.2
15.9
16.1
الربع الرابع 2015
29.9
17.0
16.3
2016
الربع الأول 2016
30.2
17.1
16.6
الربع الثاني 2016
29.8
17.5
15.8
الربع الثالث 2016
31.8
17.0
16.5
الربع الرابع 2016
33.5
18.3
17.1
2017
الربع الأول 2017
34.6
19.7
17.6