ارتفاع أرباح ” الشارقة الإسلامي” إلى 139.1 مليون درهم

ارتفعت أرباح “مصرف الشارقة الإسلامي”، المملوك بنسبة 20% من قبل بيت التمويل الكويتي، إلى 139.1 مليون درهم (5.2 فلس/للسهم) بنهاية الربع الأول 2017، مقارنة بأرباح قدرها 131.4 مليون درهم تم تحقيقها خلال نفس الفترة من عام 2016 كما يوضح الجدول التالي:

قائمة الدخل الفترة الربع الأول 2016 الربع الأول 2017 التغير الربح الصافي(مليون درهم) 131.4 139.1 + 6 % متوسط عدد الأسهم(مليون) 2668.05 2668.05 — ربح السهم(فلس/للسهم) 4.9 5.2 + 6 %

وذكر البنك أن الإيرادات التشغيلية ارتفعت خلال الربع الأول 2017 بنسبة 8.5 % لتصل إلى 237.8 مليون درهم مقارنة بـ 219.2 مليون درهم خلال نفس الفترة من العام الماضي.

أهم بنود الميزانية الفترة الربع الأول 2016 الربع الأول 2017 التغير الموجودات(مليار درهم) 30.2 34.6 + 15 % ودائع العملاء( مليار درهم) 17.1 19.7 + 15 % الأنشطة التمويلية(مليار درهم) 16.6 17.6 + 6 %

تطور الأرباح الصافية لـ “مصرف الشارقة الإسلامي” منذ بداية عام 2015 الفترة الربح الصافي(مليون درهم) ربح السهم(فلس /للسهم) 2015 الربع الأول 2015 106.9 4.0 الربع الثاني 2015 97.7 3.7 الربع الثالث 2015 93.8 3.5 الربع الرابع 2015 111.5 4.2 2016 الربع الأول 2016 131.4 4.9 الربع الثاني 2016 125.6 4.7 الربع الثالث 2016 78.8 3.0 الربع الرابع 2016 127.1 4.8 2017 الربع الأول 2017 139.1 5.2