ارتفاع أرباح “مصرف أبوظبي الإسلامي” إلى 577.5 مليون درهم

ارتفعت أرباح “مصرف أبوظبي الإسلامي”، إلى 577.5 مليون درهم (0.18 درهم/للسهم) بنهاية الربع الأول 2017، بنسبة 20 % مقارنة بأرباح نفس الفترة من عام 2016، كما يوضح الجدول التالي:
قائمة الدخل
الفترة
الربع الأول 2016
الربع الأول 2017
التغير
الربح الصافي (مليون درهم)
481.4
577.5
+ 20 %
متوسط عدد الأسهم (مليون)
3168
3168
—
ربح السهم (درهم/للسهم)
0.15
0.18
+ 20 %
وأرجع البنك سبب ارتفاع الأرباح خلال الربع الحالي إلى ارتفاع إجمالي الإيرادات بنسبة 4 % لتصل إلى 1.37 مليار درهم.
تطور الأرباح الصافية لـ”بنك أبو ظبي الإسلامي” منذ بداية عام 2015
الفترة
الربح الصافي(مليون درهم)
ربح السهم(درهم/للسهم)
2015
الربع الأول 2015
450.2
0.15
الربع الثاني 2015
501.7
0.16
الربع الثالث 2015
502.7
0.16
الربع الرابع 2015
477.1
0.15
2016
الربع الأول 2016
481.4
0.15
الربع الثاني 2016
507.3
0.16
الربع الثالث 2016
508.7
0.16
الربع الرابع 2016
454.9
0.14
2017
الربع الأول 2017
577.5
0.18