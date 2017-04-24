ارتفاع أرباح “مصرف أبوظبي الإسلامي” إلى 577.5 مليون درهم

ارتفعت أرباح “مصرف أبوظبي الإسلامي”، إلى 577.5 مليون درهم (0.18 درهم/للسهم) بنهاية الربع الأول 2017، بنسبة 20 % مقارنة بأرباح نفس الفترة من عام 2016، كما يوضح الجدول التالي:

قائمة الدخل الفترة الربع الأول 2016 الربع الأول 2017 التغير الربح الصافي (مليون درهم) 481.4 577.5 + 20 % متوسط عدد الأسهم (مليون) 3168 3168 — ربح السهم (درهم/للسهم) 0.15 0.18 + 20 %

وأرجع البنك سبب ارتفاع الأرباح خلال الربع الحالي إلى ارتفاع إجمالي الإيرادات بنسبة 4 % لتصل إلى 1.37 مليار درهم.