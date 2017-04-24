ارتفاع أرباح “مصرف أبوظبي الإسلامي” إلى 577.5 مليون درهم

share on:

ارتفعت أرباح “مصرف أبوظبي الإسلامي”، إلى 577.5 مليون درهم (0.18 درهم/للسهم) بنهاية الربع الأول 2017، بنسبة  20 % مقارنة بأرباح نفس الفترة من عام 2016، كما يوضح الجدول التالي:

قائمة الدخل

الفترة

الربع الأول 2016

الربع الأول 2017

التغير

الربح الصافي (مليون درهم)

481.4

577.5

+ 20 %

متوسط عدد الأسهم (مليون)

3168

3168

ربح السهم (درهم/للسهم)

0.15

0.18

+ 20 %

وأرجع البنك سبب ارتفاع الأرباح خلال الربع الحالي إلى ارتفاع إجمالي الإيرادات بنسبة 4 % لتصل إلى 1.37  مليار درهم.

تطور الأرباح الصافية لـ”بنك أبو ظبي الإسلامي” منذ بداية عام 2015

الفترة

الربح الصافي(مليون درهم)

ربح السهم(درهم/للسهم)

2015

الربع الأول 2015

450.2

0.15

الربع الثاني 2015

501.7

0.16

الربع الثالث 2015

502.7

0.16

الربع الرابع 2015

477.1

0.15

2016

الربع الأول 2016

481.4

0.15

الربع الثاني 2016

507.3

0.16

الربع الثالث 2016

508.7

0.16

الربع الرابع 2016

454.9

0.14

2017

الربع الأول 2017

577.5

0.18

Print Friendly

تعليقات

comments

اقرأ ايضا  "مصرف الانماء" يعلن فتح باب الترشح لعضوية مجلس إدارة
Tags:#أرباحأبوظبي الإسلاميبنوك
share on:
امل صبرى

امل صبرى

اخبار ذات صله

share
  • /

انخفاض أرباح “البنك التجاري القطري” إلى 91.2 مليون ريال

share
  • /

ارتفاع أرباح “مصرف قطر الإسلامي” إلى 555.4 مليون ريال

ارتفاع أرباح “دبي الإسلامي” إلى 1008.4 مليون درهم

مصرف الهلال يعين أليكس كويلو رئيساً تنفيذياً

share on: