ارتفاع أرباح “مجموعة أغذية” إلى 254.3 مليون درهم

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ارتفعت أرباح شركة الإمارات للأغذية والمياه المعدنية “أغذية”، التي تقوم بإنتاج الدقيق والأعلاف والمياه المعدنية، إلى 254.3 مليون درهم (42.4 فلس/للسهم) بنهاية عام 2016، بنسبة 10 %، مقارنة بأرباح نفس الفترة من عام 2015، كما يوضح الجدول التالي :

قائمة الدخل

الفترة

2015

2016

التغير

المبيعات(مليون درهم)

1866.4

2011.9

+ 8 %

الربح الصافي(مليون درهم)

231.3

254.3

+ 10 %

متوسط عدد الأسهم(مليون)

600

600

ربح السهم(فلس/للسهم)

38.6

42.4

+ 10 %

أرجعت الشركة سبب ارتفاع الأرباح خلال الفترة الحالية مقارنة بنفس الفترة من عام 2015 إلى ارتفاع الإيرادات بنسبة 10 %، وانخفاض أسعار السلع بالإضافة إلى كفاءة عمليات الإنتاج ومزيج المنتجات.

تطور المبيعات والأرباح الصافية لـ”مجموعة أغذية” منذ بداية عام 2014

الفترة

المبيعات
(مليون درهم)

الربح الصافي
(مليون درهم)

ربح السهم
(فلس/للسهم)

2014

الربع الأول 2014

390.1

48.7

8.1

الربع الثاني 2014

432.5

55.8

9.3

الربع الثالث 2014

409.6

46.3

7.7

الربع الرابع 2014

422.8

42.5

7.1

2015

الربع الأول 2015

434.9

59.2

9.9

الربع الثاني 2015

476.0

65.7

11.0

الربع الثالث 2015

465.2

54.2

9.0

الربع الرابع 2015

490.3

52.2

8.7

2016

الربع الأول 2016

485.9

67.5

11.3

الربع الثاني 2016

558.8

77.9

13.0

الربع الثالث 2016

477.9

54.8

9.1

الربع الرابع 2016

489.3

54.1

9.0

 

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Tags:#أرباحشركاتمجموعة أغذية
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وفاء عثمان

وفاء عثمان

صحفية بمجلة أموال ومختصة بالشؤون الأقتصادية بموقع مجلة أموال

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