ارتفاع أرباح “مجموعة أغذية” إلى 254.3 مليون درهم

ارتفعت أرباح شركة الإمارات للأغذية والمياه المعدنية “أغذية”، التي تقوم بإنتاج الدقيق والأعلاف والمياه المعدنية، إلى 254.3 مليون درهم (42.4 فلس/للسهم) بنهاية عام 2016، بنسبة 10 %، مقارنة بأرباح نفس الفترة من عام 2015، كما يوضح الجدول التالي :

قائمة الدخل الفترة 2015 2016 التغير المبيعات(مليون درهم) 1866.4 2011.9 + 8 % الربح الصافي(مليون درهم) 231.3 254.3 + 10 % متوسط عدد الأسهم(مليون) 600 600 — ربح السهم(فلس/للسهم) 38.6 42.4 + 10 %

أرجعت الشركة سبب ارتفاع الأرباح خلال الفترة الحالية مقارنة بنفس الفترة من عام 2015 إلى ارتفاع الإيرادات بنسبة 10 %، وانخفاض أسعار السلع بالإضافة إلى كفاءة عمليات الإنتاج ومزيج المنتجات.