ارتفاع أرباح “مجموعة أغذية” إلى 254.3 مليون درهم

ارتفعت أرباح شركة الإمارات للأغذية والمياه المعدنية “أغذية”، التي تقوم بإنتاج الدقيق والأعلاف والمياه المعدنية، إلى 254.3 مليون درهم (42.4 فلس/للسهم) بنهاية عام 2016، بنسبة 10 %، مقارنة بأرباح نفس الفترة من عام 2015، كما يوضح الجدول التالي :
قائمة الدخل
الفترة
2015
2016
التغير
المبيعات(مليون درهم)
1866.4
2011.9
+ 8 %
الربح الصافي(مليون درهم)
231.3
254.3
+ 10 %
متوسط عدد الأسهم(مليون)
600
600
—
ربح السهم(فلس/للسهم)
38.6
42.4
+ 10 %
تطور المبيعات والأرباح الصافية لـ”مجموعة أغذية” منذ بداية عام 2014
الفترة
المبيعات
الربح الصافي
ربح السهم
2014
الربع الأول 2014
390.1
48.7
8.1
الربع الثاني 2014
432.5
55.8
9.3
الربع الثالث 2014
409.6
46.3
7.7
الربع الرابع 2014
422.8
42.5
7.1
2015
الربع الأول 2015
434.9
59.2
9.9
الربع الثاني 2015
476.0
65.7
11.0
الربع الثالث 2015
465.2
54.2
9.0
الربع الرابع 2015
490.3
52.2
8.7
2016
الربع الأول 2016
485.9
67.5
11.3
الربع الثاني 2016
558.8
77.9
13.0
الربع الثالث 2016
477.9
54.8
9.1
الربع الرابع 2016
489.3
54.1
9.0