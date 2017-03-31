ارتفاع أرباح “مبادلة للتنمية” إلى 3.3 مليار درهم

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رتفعت أرباح شركة “مبادلة للتنمية” إحدى الشركات الحكومية الرئيسية في إمارة أبوظبي والتي تمتلك محفظة استثمارية تتضمن استثمارات محلية ودولية في قطاعات البترول البتروكيماويات، والتكنولوجيا والصناعة والتعدين، وصناعة الطيران وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات والطاقة النظيفة، والاستثمارات البديلة والبنية التحتية، إلى 3.3 مليار درهم بنهاية عام 2016، مقارنة بأرباح قدرها 1.2 مليار درهم حققتها خلال نفس الفترة من عام 2015،كما يوضح الجدول التالي:

قائمة الدخل

الفترة

2015

2016

التغير

الإيرادات (مليار درهم)

29.7

31.5

+ 6 %

الربح الصافي (مليار درهم)

1.2

3.3

+ 175 %

عدد الأسهم ( مليون سهم )

28.6

28.6

ربح السهم (درهم/ للسهم)

41.96

115.38

+ 175 %

عزت الشركة سبب ارتفاع الإيرادات خلال العام الحالي إلى ارتفاع الإيرادات المتأتية من الشركات العاملة في قطاعات أشباه الموصلات، وصناعة الطيران، والرعاية الصحية.كما أرجعت سبب ارتفاع الأرباح خلال عام 2016 إلى بيع بعض الأصول التي وصلت إلى مرحلة النضج المالي.

وبلغ إجمالي الموجودات248.3  مليار درهم إماراتي في نهاية عام 2016 مقارنة مع 246.4 مليار درهم إماراتي عند نهاية العام 2015.

كما ذكرت الشركة أنه يتواصل العمل على استكمال عملية الدمج بين “مبادلة” وشركة الاستثمارات البترولية الدولية (آيبيك)، حيث من المقرر أن تبدأ الشركة الجديدة التي نتجت عن الدمج، “مبادلة للاستثمار”، عملياتها في شهر مايو المقبل، ويبلغ إجمالي أصولها أكثر من 125 مليار دولار أمريكي.

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Tags:#أرباحشركاتمبادلة للتنمية
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وفاء عثمان

وفاء عثمان

صحفية بمجلة أموال ومختصة بالشؤون الأقتصادية بموقع مجلة أموال

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