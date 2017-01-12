ارتفاع أرباح “عمان للمرطبات” إلى 10.31 مليون ريال

ارتفعت أرباح شركة “عمان للمرطبات”، وكيل بيبسي كولا في عمان، إلى 10.31 مليون ريال عماني (206 بيسة/للسهم) بنهاية 2016، بنسبة قدرها 7 % قياسا بنفس الفترة من عام 2015، كما يوضح الجدول التالي:

قائمة الدخل الفترة 2015 2016 التغير المبيعات (مليون ريال عماني) 77.06 77.22 — الربح الصافي(مليون ريال عماني) 9.60 10.31 + 7 % متوسط عدد الأسهم (مليون) 50.00 50.00 — ربح السهم (بيسة/للسهم) 192 206 + 7 %