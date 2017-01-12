ارتفاع أرباح “عمان للمرطبات” إلى 10.31 مليون ريال

ارتفعت أرباح شركة “عمان للمرطبات”، وكيل بيبسي كولا في عمان، إلى 10.31 مليون ريال عماني (206 بيسة/للسهم) بنهاية 2016، بنسبة قدرها 7 % قياسا بنفس الفترة من عام 2015، كما يوضح الجدول التالي:
قائمة الدخل
الفترة
2015
2016
التغير
المبيعات (مليون ريال عماني)
77.06
77.22
—
الربح الصافي(مليون ريال عماني)
9.60
10.31
+ 7 %
متوسط عدد الأسهم (مليون)
50.00
50.00
—
ربح السهم (بيسة/للسهم)
192
206
+ 7 %
تطور الأرباح الصافية لـ “عمان للمرطبات” منذ بداية عام 2015
الفترة
الربح الصافي
ربح السهم
2015
الربع الأول 2015
1.18
24
الربع الثاني 2015
2.37
47
الربع الثالث 2015
3.50
70
الربع الرابع 2015
2.55
51
2016
الربع الأول 2016
1.71
34
الربع الثاني 2016
2.39
48
الربع الثالث 2016
3.71
74
الربع الرابع 2016
2.50
50