ارتفاع أرباح “عمان للمرطبات” إلى 10.31 مليون ريال

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ارتفعت أرباح شركة “عمان للمرطبات”، وكيل بيبسي كولا في عمان، إلى 10.31 مليون ريال عماني  (206 بيسة/للسهم) بنهاية 2016، بنسبة قدرها 7 % قياسا بنفس الفترة من عام 2015، كما يوضح الجدول التالي:

قائمة الدخل

الفترة

2015

2016

التغير

المبيعات (مليون ريال عماني)

77.06

77.22

الربح الصافي(مليون ريال عماني)

9.60

10.31

+ 7 %

متوسط عدد الأسهم (مليون)

50.00

50.00

ربح السهم (بيسة/للسهم)

192

206

+ 7 %

تطور الأرباح الصافية لـ “عمان للمرطبات” منذ بداية عام 2015

الفترة

الربح الصافي
(مليون ريال عماني)

ربح السهم
(بيسة/للسهم)

  2015

الربع الأول 2015

1.18

24

الربع الثاني 2015

2.37

47

الربع الثالث 2015

3.50

70

الربع الرابع 2015

2.55

51

2016

الربع الأول 2016

1.71

34

الربع الثاني 2016

2.39

48

الربع الثالث 2016

3.71

74

الربع الرابع 2016

2.50

50

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Tags:#أرباحشركاتعمان للمرطبات
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وفاء عثمان

وفاء عثمان

صحفية بمجلة أموال ومختصة بالشؤون الأقتصادية بموقع مجلة أموال

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