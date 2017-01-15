ارتفاع أرباح “شل العمانية للتسويق” إلى 16 مليون ريال

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ارتفعت أرباح شركة “شل العمانية للتسويق”، التي تعد أكبر شركة لبيع وتوزيع المنتجات النفطية والزيوت في عمان، إلى 16 مليون ريال عماني ( 160 بيسة/السهم) بنهاية عام 2016، بنسبة قدرها 13 % قياسا بنفس الفترة من عام 2015، كما يوضح الجدول التالي :

قائمة الدخل

الفترة

2015

 2016

التغير

المبيعات (مليون ريال عماني)

336.0

392.9

+ 17 %

الربح الصافي (مليون ريال عماني)

14.17

16.00

+ 13 %

متوسط عدد الأسهم (مليون)

100

100

ربح السهم (بيسة/للسهم)

142.0

160.0

+ 13 %

تطور الأرباح الصافية لـ “شل العمانية” منذ بداية عام 2014

الفترة

الربح الصافي( مليون ريال )

ربح السهم(بيسة)

  2014

الربع الأول 2014

2.66

26.6

الربع الثاني 2014

3.02

30.2

الربع الثالث 2014

3.36

33.6

الربع الرابع 2014

3.24

32.4

  2015

الربع الأول 2015

2.59

25.9

الربع الثاني 2015

4.32

43.2

الربع الثالث 2015

3.91

39.1

الربع الرابع 2015

3.35

33.5

2016

الربع الأول 2016

4.02

40.2

الربع الثاني 2016

4.79

47.9

الربع الثالث 2016

3.24

32.4

الربع الرابع 2016

3.95

39.5

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Tags:#أرباحشلشل العمانية للتسويق
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وفاء عثمان

وفاء عثمان

صحفية بمجلة أموال ومختصة بالشؤون الأقتصادية بموقع مجلة أموال

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