ارتفاع أرباح “شل العمانية للتسويق” إلى 16 مليون ريال

ارتفعت أرباح شركة “شل العمانية للتسويق”، التي تعد أكبر شركة لبيع وتوزيع المنتجات النفطية والزيوت في عمان، إلى 16 مليون ريال عماني ( 160 بيسة/السهم) بنهاية عام 2016، بنسبة قدرها 13 % قياسا بنفس الفترة من عام 2015، كما يوضح الجدول التالي :

قائمة الدخل الفترة 2015 2016 التغير المبيعات (مليون ريال عماني) 336.0 392.9 + 17 % الربح الصافي (مليون ريال عماني) 14.17 16.00 + 13 % متوسط عدد الأسهم (مليون) 100 100 — ربح السهم (بيسة/للسهم) 142.0 160.0 + 13 %