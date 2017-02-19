ارتفاع أرباح “زين الكويتية” إلى 157 مليون د.ك

ارتفعت أرباح الاتصالات المتنقلة الكويتية “زين” التي تعد واحدة من أكبر مقدمي خدمات الهاتف النقال في الشرق الأوسط، إلى 157 مليون د.ك (36.3 فلس/للسهم) بنهاية عام 2016، وبنسبة 2 % قياساً بما تم تحقيقه خلال نفس الفترة من عام 2015، كما يوضح الجدول التالي:

قائمة الدخل الفترة 2015 2016 التغير الإيرادات (مليون د.ك) 1137.6 1087.4 ( 4 %) الربح الصافي (مليون د.ك) 154.3 157.0 + 2 % متوسط عدد الأسهم (مليون سهم) 4327.06 4327.06 — ربح السهم (فلس/للسهم) 35.7 36.3 + 2 %

عزت الشركة السبب في ارتفاع صافي الربح خلال الفترة مقارنة بالفترة المماثلة من العام السابق إلى سياسة تقليص المصاريف , بينما يعود سبب التراجع في الارباح خلال الربع الرابع مقارنة مع الفترة المماثلة الى زيادة الضرائب على بعض القطاعات واضطرار المجموعة الى سداد المبالغ المالية التي افضت بها التسوية الشاملة الاخيرة التي توصلت اليها مع وزارة المالية العراقية ، بالاضافة الى تقلب اسعار صرف العملات وانخفاض العملة المحلية للجنيه السوداني مقابل سعر صرف الدولار الامريكي التي وصلت نسبة انخفاض فيها الى 60 % .