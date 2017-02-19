ارتفاع أرباح “زين الكويتية” إلى 157 مليون د.ك

ارتفعت أرباح الاتصالات المتنقلة الكويتية “زين” التي تعد واحدة من أكبر مقدمي خدمات الهاتف النقال في الشرق الأوسط، إلى 157 مليون د.ك (36.3 فلس/للسهم) بنهاية عام 2016، وبنسبة 2 % قياساً بما تم تحقيقه خلال نفس الفترة من عام 2015، كما يوضح الجدول التالي:
قائمة الدخل
الفترة
2015
2016
التغير
الإيرادات (مليون د.ك)
1137.6
1087.4
( 4 %)
الربح الصافي (مليون د.ك)
154.3
157.0
+ 2 %
متوسط عدد الأسهم (مليون سهم)
4327.06
4327.06
—
ربح السهم (فلس/للسهم)
35.7
36.3
+ 2 %
بينما يعود سبب التراجع في الأرباح خلال الربع الرابع مقارنة مع الفترة المماثلة إلى زيادة الضرائب على بعض القطاعات واضطرار المجموعة إلى سداد المبالغ المالية التي أفضت بها التسوية الشاملة الأخيرة التي توصلت إليها مع وزارة المالية العراقية ، بالإضافة إلى تقلب أسعار صرف العملات وانخفاض العملة المحلية للجنيه السوداني مقابل سعر صرف الدولار الأمريكي التي وصلت نسبة الانخفاض فيها إلى 60 % .
تطور الإيرادات والأرباح الصافية لـ “زين الكويتية” منذ بداية عام 2014
الفترة
الإيرادات
(مليون دينار)
الربح الصافي
(مليون دينار)
ربح السهم
2014
الربع الأول 2014
311.1
55.9
12.9
الربع الثاني 2014
315.8
58.8
13.7
الربع الثالث 2014
294.5
46.3
10.7
الربع الرابع 2014
291.8
33.3
7.7
2015
الربع الأول 2015
279.0
41.1
9.5
الربع الثاني 2015
283.4
39.2
9.1
الربع الثالث 2015
292.4
37.8
8.7
الربع الرابع 2015
282.8
36.1
8.3
2016
الربع الأول 2016
276.9
37.3
8.6
الربع الثاني 2016
275.0
44.7
10.3
الربع الثالث 2016
274.5
42.5
9.8
الربع الرابع 2016
261.0
32.0