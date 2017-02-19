ارتفاع أرباح “زين الكويتية” إلى 157 مليون د.ك

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ارتفعت أرباح الاتصالات المتنقلة الكويتية “زين” التي تعد واحدة من أكبر مقدمي خدمات الهاتف النقال في الشرق الأوسط، إلى 157 مليون د.ك (36.3 فلس/للسهم) بنهاية عام 2016، وبنسبة 2 % قياساً بما تم تحقيقه خلال نفس الفترة من عام 2015، كما يوضح الجدول التالي:

قائمة الدخل

الفترة

2015

2016

التغير

الإيرادات (مليون د.ك)

1137.6

1087.4

( 4 %)

الربح الصافي (مليون د.ك)

154.3

157.0

+ 2 %

متوسط عدد الأسهم (مليون سهم)

4327.06

4327.06

ربح السهم (فلس/للسهم)

35.7

36.3

+ 2 %

عزت الشركة السبب في ارتفاع صافي الربح خلال الفترة مقارنة بالفترة المماثلة من العام السابق إلى سياسة تقليص المصاريف.

بينما يعود سبب التراجع في الأرباح خلال الربع الرابع مقارنة مع الفترة المماثلة إلى زيادة الضرائب على بعض القطاعات واضطرار المجموعة إلى سداد المبالغ المالية التي أفضت بها التسوية الشاملة الأخيرة التي توصلت إليها مع وزارة المالية العراقية ، بالإضافة إلى تقلب أسعار صرف العملات وانخفاض  العملة المحلية للجنيه السوداني مقابل سعر صرف الدولار الأمريكي التي وصلت نسبة الانخفاض فيها إلى 60 % .

تطور الإيرادات والأرباح الصافية لـ “زين الكويتية” منذ بداية عام 2014

الفترة

الإيرادات

(مليون دينار)

الربح الصافي

(مليون دينار)

ربح السهم
(فلس/السهم)

  2014

الربع الأول 2014

311.1

55.9

12.9

الربع الثاني 2014

315.8

58.8

13.7

الربع الثالث 2014

294.5

46.3

10.7

الربع الرابع 2014

291.8

33.3

7.7

2015

الربع الأول 2015

279.0

41.1

9.5

الربع الثاني 2015

283.4

39.2

9.1

الربع الثالث 2015

292.4

37.8

8.7

الربع الرابع 2015

282.8

36.1

8.3

2016

الربع الأول 2016

276.9

37.3

8.6

الربع الثاني 2016

275.0

44.7

10.3

الربع الثالث 2016

274.5

42.5

9.8

الربع الرابع 2016

261.0

32.0

7.4

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Tags:الكويتزينزين الكويتية
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