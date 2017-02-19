ارتفاع أرباح “زين الكويتية” إلى 157 مليون د.ك

ارتفعت أرباح الاتصالات المتنقلة الكويتية “زين” التي تعد واحدة من أكبر مقدمي خدمات الهاتف النقال في الشرق الأوسط، إلى 157 مليون د.ك (36.3 فلس/للسهم) بنهاية عام 2016، وبنسبة 2 % قياساً بما تم تحقيقه خلال نفس الفترة من عام 2015، كما يوضح الجدول التالي:

قائمة الدخل الفترة 2015 2016 التغير الإيرادات (مليون د.ك) 1137.6 1087.4 ( 4 %) الربح الصافي (مليون د.ك) 154.3 157.0 + 2 % متوسط عدد الأسهم (مليون سهم) 4327.06 4327.06 — ربح السهم (فلس/للسهم) 35.7 36.3 + 2 %

عزت الشركة السبب في ارتفاع صافي الربح خلال الفترة مقارنة بالفترة المماثلة من العام السابق إلى سياسة تقليص المصاريف. بينما يعود سبب التراجع في الأرباح خلال الربع الرابع مقارنة مع الفترة المماثلة إلى زيادة الضرائب على بعض القطاعات واضطرار المجموعة إلى سداد المبالغ المالية التي أفضت بها التسوية الشاملة الأخيرة التي توصلت إليها مع وزارة المالية العراقية ، بالإضافة إلى تقلب أسعار صرف العملات وانخفاض العملة المحلية للجنيه السوداني مقابل سعر صرف الدولار الأمريكي التي وصلت نسبة الانخفاض فيها إلى 60 % .