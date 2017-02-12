ارتفاع أرباح “رأس الخيمة لصناعة الأسمنت الأبيض” إلى 42.2 مليون درهم

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ارتفعت أرباح شركة “رأس الخيمة لصناعة الأسمنت الأبيض”، المتخصصة في تصنيع الأسمنت الأبيض والاستثمار في الأوراق المالية، إلى 42.2 مليون درهم (8.4 فلس/للسهم) بنهاية عام 2016، وبنسبة 172 % قياساً بأرباح نفس الفترة من عام 2015، كما يوضح الجدول التالي:

قائمة الدخل

الفترة

2015

2016

التغير

المبيعات(مليون درهم)

335.2

307.0

( 8 % )

الربح الصافي(مليون درهم)

15.5

42.2

+ 172 %

متوسط عدد الأسهم(مليون)

500.16

500.16

ربح السهم(فلس/للسهم)

3.1

8.4

+ 172 %

يعود سبب ارتفاع الأرباح خلال الفترة الحالية إلى ارتفاع صافي الربح التشغيلي إلى 34.8 مليون درهم مقارنة بـ 18.2 مليون درهم خلال نفس الفترة من العام الماضي، بالإضافة إلى ارتفاع إيرادات الاستثمار إلى 10.8 مليون درهم، مقابل 555 ألف درهم خلال عام 2015.

تطور المبيعات والأرباح الصافية لـ”رأس الخيمة لصناعة الأسمنت الأبيض” منذ بداية عام 2014

الفترة

المبيعات( مليون درهم)

الربح الصافي( مليون درهم)

ربح السهم(فلس/للسهم)

2014

الربع الأول 2014

95.9

13.8

2.8

الربع الثاني 2014

111.9

12.4

2.5

الربع الثالث 2014

100.2

10.0

2.0

الربع الرابع 2014

98.8

( 4.4 )

( 0.9 )

2015

الربع الأول 2015

92.0

10.0

2.0

الربع الثاني 2015

89.3

11.3

2.3

الربع الثالث 2015

79.6

( 3.4 )

( 0.7 )

الربع الرابع 2015

74.3

( 2.4 )

( 0.5 )

2016

الربع الأول 2016

79.8

10.9

2.2

الربع الثاني 2016

73.3

11.5

2.3

الربع الثالث 2016

71.1

0.6

0.1

الربع الرابع 2016

82.8

19.2

3.8

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Tags:#أرباحرأس الخيمة لصناعة الأسمنت الأبيضشركات
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وفاء عثمان

وفاء عثمان

صحفية بمجلة أموال ومختصة بالشؤون الأقتصادية بموقع مجلة أموال

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