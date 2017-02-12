ارتفاع أرباح “رأس الخيمة لصناعة الأسمنت الأبيض” إلى 42.2 مليون درهم

ارتفعت أرباح شركة “رأس الخيمة لصناعة الأسمنت الأبيض”، المتخصصة في تصنيع الأسمنت الأبيض والاستثمار في الأوراق المالية، إلى 42.2 مليون درهم (8.4 فلس/للسهم) بنهاية عام 2016، وبنسبة 172 % قياساً بأرباح نفس الفترة من عام 2015، كما يوضح الجدول التالي:
قائمة الدخل
الفترة
2015
2016
التغير
المبيعات(مليون درهم)
335.2
307.0
( 8 % )
الربح الصافي(مليون درهم)
15.5
42.2
+ 172 %
متوسط عدد الأسهم(مليون)
500.16
500.16
—
ربح السهم(فلس/للسهم)
3.1
8.4
+ 172 %
يعود سبب ارتفاع الأرباح خلال الفترة الحالية إلى ارتفاع صافي الربح التشغيلي إلى 34.8 مليون درهم مقارنة بـ 18.2 مليون درهم خلال نفس الفترة من العام الماضي، بالإضافة إلى ارتفاع إيرادات الاستثمار إلى 10.8 مليون درهم، مقابل 555 ألف درهم خلال عام 2015.
تطور المبيعات والأرباح الصافية لـ”رأس الخيمة لصناعة الأسمنت الأبيض” منذ بداية عام 2014
الفترة
المبيعات( مليون درهم)
الربح الصافي( مليون درهم)
ربح السهم(فلس/للسهم)
2014
الربع الأول 2014
95.9
13.8
2.8
الربع الثاني 2014
111.9
12.4
2.5
الربع الثالث 2014
100.2
10.0
2.0
الربع الرابع 2014
98.8
( 4.4 )
( 0.9 )
2015
الربع الأول 2015
92.0
10.0
2.0
الربع الثاني 2015
89.3
11.3
2.3
الربع الثالث 2015
79.6
( 3.4 )
( 0.7 )
الربع الرابع 2015
74.3
( 2.4 )
( 0.5 )
2016
الربع الأول 2016
79.8
10.9
2.2
الربع الثاني 2016
73.3
11.5
2.3
الربع الثالث 2016
71.1
0.6
0.1
الربع الرابع 2016
82.8
19.2
3.8