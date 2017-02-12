ارتفاع أرباح “رأس الخيمة لصناعة الأسمنت الأبيض” إلى 42.2 مليون درهم

ارتفعت أرباح شركة “رأس الخيمة لصناعة الأسمنت الأبيض”، المتخصصة في تصنيع الأسمنت الأبيض والاستثمار في الأوراق المالية، إلى 42.2 مليون درهم (8.4 فلس/للسهم) بنهاية عام 2016، وبنسبة 172 % قياساً بأرباح نفس الفترة من عام 2015، كما يوضح الجدول التالي:

قائمة الدخل الفترة 2015 2016 التغير المبيعات(مليون درهم) 335.2 307.0 ( 8 % ) الربح الصافي(مليون درهم) 15.5 42.2 + 172 % متوسط عدد الأسهم(مليون) 500.16 500.16 — ربح السهم(فلس/للسهم) 3.1 8.4 + 172 %

يعود سبب ارتفاع الأرباح خلال الفترة الحالية إلى ارتفاع صافي الربح التشغيلي إلى 34.8 مليون درهم مقارنة بـ 18.2 مليون درهم خلال نفس الفترة من العام الماضي، بالإضافة إلى ارتفاع إيرادات الاستثمار إلى 10.8 مليون درهم، مقابل 555 ألف درهم خلال عام 2015.