ارتفاع أرباح “تبريد” إلى 367.4 مليون درهم

ارتفعت أرباح شركة “تبريد” التي تقوم بتقديم خدمات تبريد المناطق في دبي ومناطق أخرى من دولة الإمارات العربية المتحدة، إلى 367.4 مليون درهم (13.5 فلس/للسهم) بنهاية عام 2016، مقارنة بأرباح قدرها 345.44 مليون درهم تم تحقيقها خلال نفس الفترة من عام 2015، كما يوضح الجدول التالي:
قائمة الدخل
الفترة
2015
2016
التغير
المبيعات(مليون درهم)
1204.0
1279.9
+ 6 %
الربح الصافي(مليون درهم)
345.3
367.4
+ 6 %
متوسط عدد الأسهم(مليون سهم )*
3089.47
2713.51
—
ربح السهم(فلس/للسهم)
11.2
13.5
—
*تم حساب ربح السهم بناء على عدد الاسهم المعدل باثر السندات الالزامية التحويل، وتم الاخذ بعين الاعتبار متوسط تلك الاسهم.
تطور المبيعات والأرباح الصافية لـ” تبريد” منذ بداية عام 2014
الفترة
المبيعات( مليون درهم)
الربح الصافي(مليون درهم)
ربح السهمفلس/للسهم)
2014
الربع الأول 2014
227.2
58.2
1.7
الربع الثاني 2014
299.1
90.4
2.6
الربع الثالث 2014
344.4
95.9
2.8
الربع الرابع 2014
259.9
81.2
2.3
2015
الربع الأول 2015
239.4
61.2
1.8
الربع الثاني 2015
315.9
92.2
2.7
الربع الثالث 2015
348.9
100.4
3.2
الربع الرابع 2015
299.8
91.5
3.0
2016
الربع الأول 2016
255.5
63.4
2.3
الربع الثاني 2016
323.1
97.0
3.6
الربع الثالث 2016
381.7
108.9
4.0
الربع الرابع 2016
319.6
98.1
3.6