ارتفاع أرباح “تبريد” إلى 367.4 مليون درهم

share on:

ارتفعت أرباح شركة “تبريد” التي تقوم بتقديم خدمات تبريد المناطق في دبي ومناطق أخرى من دولة الإمارات العربية المتحدة، إلى 367.4 مليون درهم (13.5 فلس/للسهم) بنهاية عام 2016، مقارنة بأرباح قدرها 345.44 مليون درهم تم تحقيقها خلال نفس الفترة من عام 2015، كما يوضح الجدول التالي:

قائمة الدخل

الفترة

2015

2016

التغير

المبيعات(مليون درهم)

1204.0

1279.9

+ 6 %

الربح الصافي(مليون درهم)

345.3

367.4

+ 6 %

متوسط عدد الأسهم(مليون سهم )*

3089.47

2713.51

ربح السهم(فلس/للسهم)

11.2

13.5

*تم حساب ربح السهم بناء على عدد الاسهم المعدل باثر السندات الالزامية التحويل، وتم الاخذ بعين الاعتبار متوسط تلك الاسهم.

يعود سبب ارتفاع الأرباح خلال الفترة الحالية إلى ارتفاع الإيرادات بنسبة 6 %، بالإضافة إلى ارتفاع حصة الشركة من نتائج الشركات الزميلة وشركات ائتلاف بنسبة 19 % لتصل إلى 117 مليون درهم مقابل 98.7 مليون درهم خلال عام 2015.

تطور المبيعات والأرباح الصافية لـ” تبريد” منذ بداية عام 2014

الفترة

المبيعات( مليون درهم)

الربح الصافي(مليون درهم)

ربح السهمفلس/للسهم)

2014

الربع الأول 2014

227.2

58.2

1.7

الربع الثاني 2014

299.1

90.4

2.6

الربع الثالث 2014

344.4

95.9

2.8

الربع الرابع 2014

259.9

81.2

2.3

2015

الربع الأول 2015

239.4

61.2

1.8

الربع الثاني 2015

315.9

92.2

2.7

الربع الثالث 2015

348.9

100.4

3.2

الربع الرابع 2015

299.8

91.5

3.0

2016

الربع الأول 2016

255.5

63.4

2.3

الربع الثاني 2016

323.1

97.0

3.6

الربع الثالث 2016

381.7

108.9

4.0

الربع الرابع 2016

319.6

98.1

3.6

Print Friendly

تعليقات

comments

اقرأ ايضا  "الواحة كابيتال" تصادق على توزيع أرباح نقدية بنسبة 20 %
Tags:#أرباحتبريدشركات
share on:
وفاء عثمان

وفاء عثمان

صحفية بمجلة أموال ومختصة بالشؤون الأقتصادية بموقع مجلة أموال

اخبار ذات صله

share
  • /

مجلس إدارة “تبريد” يوصي بتوزيع أرباح نقدية بنسبة 6.5 % من رأس المال

share
  • /

“إمباور” توفر خدماتها لـ”برج العرب” و”جميرا بيتش”

الاستحواذات بقطاع البتروكيماويات … هل باتت ضرورة ؟

“أبوظبي لبناء السفن” تعتزم تنفيذ مشاريع بـ 1.5 مليار درهم

share on: