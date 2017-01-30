ارتفاع أرباح “تبريد” إلى 367.4 مليون درهم

ارتفعت أرباح شركة “تبريد” التي تقوم بتقديم خدمات تبريد المناطق في دبي ومناطق أخرى من دولة الإمارات العربية المتحدة، إلى 367.4 مليون درهم (13.5 فلس/للسهم) بنهاية عام 2016، مقارنة بأرباح قدرها 345.44 مليون درهم تم تحقيقها خلال نفس الفترة من عام 2015، كما يوضح الجدول التالي:

قائمة الدخل الفترة 2015 2016 التغير المبيعات(مليون درهم) 1204.0 1279.9 + 6 % الربح الصافي(مليون درهم) 345.3 367.4 + 6 % متوسط عدد الأسهم(مليون سهم )* 3089.47 2713.51 — ربح السهم(فلس/للسهم) 11.2 13.5 — *تم حساب ربح السهم بناء على عدد الاسهم المعدل باثر السندات الالزامية التحويل، وتم الاخذ بعين الاعتبار متوسط تلك الاسهم.

يعود سبب ارتفاع الأرباح خلال الفترة الحالية إلى ارتفاع الإيرادات بنسبة 6 %، بالإضافة إلى ارتفاع حصة الشركة من نتائج الشركات الزميلة وشركات ائتلاف بنسبة 19 % لتصل إلى 117 مليون درهم مقابل 98.7 مليون درهم خلال عام 2015.