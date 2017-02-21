ارتفاع أرباح “بي إتش بي بيلتون” خلال النصف الأول

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أعلنت أكبر شركة تعدين في العالم “بي إتش بي بيلتون” ارتفاع أرباح النصف الأول من العام المالي 2017، مع زيادة أسعار السلع بدعم من تزايد الطلب من الصين.

وارتفعت الأرباح الأساسية إلى 3.24 مليار دولار في الأشهر الستة المنتهية في الحادي والثلاثين من ديسمبر/كانون الأول، بالمقارنة مع 412 مليون دولار في نفس الفترة من العام السابق، وجاءت أعلى من التوقعات التي أشارت إلى وصولها إلى 2.94 مليار دولار.

وقال الرئيس التنفيذي “أندرو ماكنزي” في بيانه: نحن واثقون في الرؤية المستقبلية على المدى الطويل بالنسبة لسلعنا وخاصة النفط، مع توقع إعادة توازن السوق في الأجل القريب”.

وأوضحت الشركة أنها قلصت صافي الدين إلى 20.1 مليار دولار من 26.1 مليار دولار في الثلاثين من يونيو/حزيران عام 2016.

وزادت التوزيعات النقدية المؤقتة إلى 40 سنتًا للسهم من 16 سنتًأ في نفس الفترة من العام السابق.

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Tags:#أرباحبي إتش بي بيلتونشركات
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وفاء عثمان

وفاء عثمان

صحفية بمجلة أموال ومختصة بالشؤون الأقتصادية بموقع مجلة أموال

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