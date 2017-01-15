ارتفاع أرباح “بنك مسقط” إلى 176.6 مليون ريال عُماني

ارتفعت أرباح “بنك مسقط” أكبر كيان مصرفي عماني من حيث الموجودات، إلى 176.6 مليون ريال (70.7 بيسة/ للسهم) بنهاية عام 2016، بنسبة طفيفة قدرها 1 % عن الفترة المماثلة من عام 2015، كما يوضح الجدول التالي:

قائمة الدخل الفترة 2015 2016 التغير الربح الصافي (مليون ريال عماني) 175.5 176.6 + 1 % متوسط عدد الأسهم (مليون) 2406.42 2496.30 — ربح السهم (بيسة/للسهم) 72.9 70.7 —

أهم بنود الميزانية الفترة 2015 2016 التغير ودائع العملاء(مليون ريال عماني) 7363 7458 + 1 % القروض(مليون ريال عماني) 7330 7957 + 9 %

الأرباح الصافية لـ “بنك مسقط” منذ بداية عام 2014 الفترة الربح الصافي

(مليون ريال عماني) ربح السهم

(بيسة/للسهم) 2014 الربع الأول 2014 39.8 16.5 الربع الثاني 2014 46.6 19.4 الربع الثالث 2014 40.3 16.7 الربع الرابع 2014 36.5 15.2 2015 الربع الأول 2015 43.3 18.0 الربع الثاني 2015 46.5 19.3 الربع الثالث 2015 46.4 19.3 الربع الرابع 2015 39.3 16.3 2016 الربع الأول 2016 43.8 17.5 الربع الثاني 2016 46.7 18.7 الربع الثالث 2016 46.4 18.6 الربع الرابع 2016 39.7 15.9