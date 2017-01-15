ارتفاع أرباح “بنك مسقط” إلى 176.6 مليون ريال عُماني

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ارتفعت أرباح “بنك مسقط” أكبر كيان مصرفي عماني من حيث الموجودات، إلى 176.6 مليون ريال (70.7 بيسة/ للسهم) بنهاية عام 2016، بنسبة طفيفة قدرها 1 % عن الفترة المماثلة من عام 2015، كما يوضح الجدول التالي:

قائمة الدخل

الفترة

2015

2016

التغير

الربح الصافي (مليون ريال عماني)

175.5

176.6

+ 1 %

متوسط عدد الأسهم (مليون)

2406.42

2496.30

ربح السهم (بيسة/للسهم)

72.9

70.7

أهم بنود الميزانية

الفترة

2015

2016

التغير

ودائع العملاء(مليون ريال عماني)

7363

7458

+ 1 %

القروض(مليون ريال عماني)

7330

7957

+ 9 %

الأرباح الصافية لـ “بنك مسقط” منذ بداية عام 2014

الفترة

الربح الصافي
(مليون ريال عماني)

ربح السهم
(بيسة/للسهم)

  2014

الربع الأول 2014

39.8

16.5

الربع الثاني 2014

46.6

19.4

الربع الثالث 2014

40.3

16.7

الربع الرابع 2014

36.5

15.2

   2015

الربع الأول 2015

43.3

18.0

الربع الثاني 2015

46.5

19.3

الربع الثالث 2015

46.4

19.3

الربع الرابع 2015

39.3

16.3

2016

الربع الأول 2016

43.8

17.5

الربع الثاني 2016

46.7

18.7

الربع الثالث 2016

46.4

18.6

الربع الرابع 2016

39.7

15.9

تطور أهم بنود الميزانية منذ بداية عام 2014

الفترة

الموجودات
(مليون ريال عماني)

ودائع العملاء
(مليون ريال عماني)

القروض
(مليون ريال عماني)

  2014

الربع الأول 2014

8971

6112

5968

الربع الثاني 2014

9433

6502

6465

الربع الثالث 2014

9724

6582

6427

الربع الرابع 2014

9728

6628

6754

  2015

الربع الأول 2015

10719

6519

6472

الربع الثاني 2015

10448

7424

6857

الربع الثالث 2015

12465

7327

7048

الربع الرابع 2015

12545

7363

7330

2016

الربع الأول 2016

12871

6974

6917

الربع الثاني 2016

13051

7641

7597

الربع الثالث 2016

10871

7577

7814

الربع الرابع 2016

NA

7458

7957

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Tags:#أرباحبنك مسقطبنوك
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وفاء عثمان

وفاء عثمان

صحفية بمجلة أموال ومختصة بالشؤون الأقتصادية بموقع مجلة أموال

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