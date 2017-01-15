ارتفاع أرباح “بنك مسقط” إلى 176.6 مليون ريال عُماني

ارتفعت أرباح “بنك مسقط” أكبر كيان مصرفي عماني من حيث الموجودات، إلى 176.6 مليون ريال (70.7 بيسة/ للسهم) بنهاية عام 2016، بنسبة طفيفة قدرها 1 % عن الفترة المماثلة من عام 2015، كما يوضح الجدول التالي:
قائمة الدخل
الفترة
2015
2016
التغير
الربح الصافي (مليون ريال عماني)
175.5
176.6
+ 1 %
متوسط عدد الأسهم (مليون)
2406.42
2496.30
—
ربح السهم (بيسة/للسهم)
72.9
70.7
—
أهم بنود الميزانية
الفترة
2015
2016
التغير
ودائع العملاء(مليون ريال عماني)
7363
7458
+ 1 %
القروض(مليون ريال عماني)
7330
7957
+ 9 %
الأرباح الصافية لـ “بنك مسقط” منذ بداية عام 2014
الفترة
الربح الصافي
ربح السهم
2014
الربع الأول 2014
39.8
16.5
الربع الثاني 2014
46.6
19.4
الربع الثالث 2014
40.3
16.7
الربع الرابع 2014
36.5
15.2
2015
الربع الأول 2015
43.3
18.0
الربع الثاني 2015
46.5
19.3
الربع الثالث 2015
46.4
19.3
الربع الرابع 2015
39.3
16.3
2016
الربع الأول 2016
43.8
17.5
الربع الثاني 2016
46.7
18.7
الربع الثالث 2016
46.4
18.6
الربع الرابع 2016
39.7
15.9
تطور أهم بنود الميزانية منذ بداية عام 2014
الفترة
الموجودات
ودائع العملاء
القروض
2014
الربع الأول 2014
8971
6112
5968
الربع الثاني 2014
9433
6502
6465
الربع الثالث 2014
9724
6582
6427
الربع الرابع 2014
9728
6628
6754
2015
الربع الأول 2015
10719
6519
6472
الربع الثاني 2015
10448
7424
6857
الربع الثالث 2015
12465
7327
7048
الربع الرابع 2015
12545
7363
7330
2016
الربع الأول 2016
12871
6974
6917
الربع الثاني 2016
13051
7641
7597
الربع الثالث 2016
10871
7577
7814
الربع الرابع 2016
NA
7458
7957