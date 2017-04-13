ارتفاع أرباح “بنك مسقط” إلى 44.2 مليون ريال عُماني

ارتفعت أرباح “بنك مسقط” أكبر كيان مصرفي عماني من حيث الموجودات، إلى 44.2 مليون ريال (16.9 بيسة/ للسهم) بنهاية الربع الأول 2017، بنسبة طفيفة قدرها 1 % عن الفترة المماثلة من عام 2016، كما يوضح الجدول التالي:
قائمة الدخل
الفترة
الربع الأول 2016
الربع الأول 2017
التغير
الربح الصافي (مليون ريال عماني)
43.8
44.2
+ 1 %
متوسط عدد الأسهم (مليون)
2621.11
2621.11
—
ربح السهم (بيسة/للسهم)
16.7
16.9
+ 1 %
أهم بنود الميزانية
الفترة
الربع الأول 2016
الربع الأول 2017
التغير
إجمالي الموجودات( مليون ريال عماني)
12871
NA
—
ودائع العملاء(مليون ريال عماني)
7652
7593
( 1 % )
القروض(مليون ريال عماني)
6917
7102
+ 3 %
الأرباح الصافية لـ “بنك مسقط” منذ بداية عام 2015
الفترة
الربح الصافي
ربح السهم
2015
الربع الأول 2015
43.3
16.9
الربع الثاني 2015
46.5
17.7
الربع الثالث 2015
46.4
17.7
الربع الرابع 2015
39.3
15.0
2016
الربع الأول 2016
43.8
16.7
الربع الثاني 2016
46.7
17.8
الربع الثالث 2016
46.4
17.7
الربع الرابع 2016
39.7
15.1
2017
الربع الأول 2017
44.2
16.9
تطور أهم بنود الميزانية منذ بداية عام 2015
الفترة
الموجودات
ودائع العملاء
القروض
2015
الربع الأول 2015
10719
6519
6472
الربع الثاني 2015
10448
7424
6857
الربع الثالث 2015
12465
7327
7048
الربع الرابع 2015
12545
7363
7330
2016
الربع الأول 2016
12871
7652
6917
الربع الثاني 2016
13051
7641
7597
الربع الثالث 2016
10871
7577
7814
الربع الرابع 2016
10820
7458
7957
2017
الربع الأول 2017
NA
7593
7102