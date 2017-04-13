ارتفاع أرباح “بنك مسقط” إلى 44.2 مليون ريال عُماني

ارتفعت أرباح “بنك مسقط” أكبر كيان مصرفي عماني من حيث الموجودات، إلى 44.2 مليون ريال (16.9 بيسة/ للسهم) بنهاية الربع الأول 2017، بنسبة طفيفة قدرها 1 % عن الفترة المماثلة من عام 2016، كما يوضح الجدول التالي:

قائمة الدخل الفترة الربع الأول 2016 الربع الأول 2017 التغير الربح الصافي (مليون ريال عماني) 43.8 44.2 + 1 % متوسط عدد الأسهم (مليون) 2621.11 2621.11 — ربح السهم (بيسة/للسهم) 16.7 16.9 + 1 %

أهم بنود الميزانية الفترة الربع الأول 2016 الربع الأول 2017 التغير إجمالي الموجودات( مليون ريال عماني) 12871 NA — ودائع العملاء(مليون ريال عماني) 7652 7593 ( 1 % ) القروض(مليون ريال عماني) 6917 7102 + 3 %

الأرباح الصافية لـ “بنك مسقط” منذ بداية عام 2015 الفترة الربح الصافي

(مليون ريال عماني) ربح السهم

(بيسة/للسهم) 2015 الربع الأول 2015 43.3 16.9 الربع الثاني 2015 46.5 17.7 الربع الثالث 2015 46.4 17.7 الربع الرابع 2015 39.3 15.0 2016 الربع الأول 2016 43.8 16.7 الربع الثاني 2016 46.7 17.8 الربع الثالث 2016 46.4 17.7 الربع الرابع 2016 39.7 15.1 2017 الربع الأول 2017 44.2 16.9