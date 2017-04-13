ارتفاع أرباح “بنك مسقط” إلى 44.2 مليون ريال عُماني

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ارتفعت أرباح “بنك مسقط” أكبر كيان مصرفي عماني من حيث الموجودات، إلى 44.2 مليون ريال (16.9 بيسة/ للسهم) بنهاية الربع الأول 2017، بنسبة طفيفة قدرها 1 % عن الفترة المماثلة من عام 2016، كما يوضح الجدول التالي:

قائمة الدخل

الفترة

الربع الأول 2016

الربع الأول 2017

التغير

الربح الصافي (مليون ريال عماني)

43.8

44.2

+ 1 %

متوسط عدد الأسهم (مليون)

2621.11

2621.11

ربح السهم (بيسة/للسهم)

16.7

16.9

+ 1 %

أهم بنود الميزانية

الفترة

الربع الأول 2016

الربع الأول 2017

التغير

إجمالي الموجودات( مليون ريال عماني)

12871

NA

ودائع العملاء(مليون ريال عماني)

7652

7593

( 1 % )

القروض(مليون ريال عماني)

6917

7102

+ 3 %

الأرباح الصافية لـ “بنك مسقط” منذ بداية عام 2015

الفترة

الربح الصافي
(مليون ريال عماني)

ربح السهم
(بيسة/للسهم)

   2015

الربع الأول 2015

43.3

16.9

الربع الثاني 2015

46.5

17.7

الربع الثالث 2015

46.4

17.7

الربع الرابع 2015

39.3

15.0

2016

الربع الأول 2016

43.8

16.7

الربع الثاني 2016

46.7

17.8

الربع الثالث 2016

46.4

17.7

الربع الرابع 2016

39.7

15.1

2017

الربع الأول 2017

44.2

16.9

تطور أهم بنود الميزانية منذ بداية عام 2015

الفترة

الموجودات
(مليون ريال عماني)

ودائع العملاء
(مليون ريال عماني)

القروض
(مليون ريال عماني)

  2015

الربع الأول 2015

10719

6519

6472

الربع الثاني 2015

10448

7424

6857

الربع الثالث 2015

12465

7327

7048

الربع الرابع 2015

12545

7363

7330

2016

الربع الأول 2016

12871

7652

6917

الربع الثاني 2016

13051

7641

7597

الربع الثالث 2016

10871

7577

7814

الربع الرابع 2016

10820

7458

7957

2017

الربع الأول 2017

NA

7593

7102

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Tags:#أرباحبنك مسقطبنوك
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وفاء عثمان

وفاء عثمان

صحفية بمجلة أموال ومختصة بالشؤون الأقتصادية بموقع مجلة أموال

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