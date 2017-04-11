ارتفاع أرباح بنك “قطر الوطني” إلى 3204.2 مليون ريال

ارتفعت أرباح بنك “قطر الوطني”، أكبر بنوك المنطقة من حيث الموجودات، إلى 3204.2 مليون ريال (3.47 ريال/للسهم) بنهاية الربع الأول 2017، بنسبة نمو قدرها 12 % عما تم تحقيقه من أرباح 2865 مليون ريال خلال نفس الفترة من عام 2016، كما يوضح الجدول التالي:

قائمة الدخل الفترة الربع الأول 2016 الربع الأول 2017 التغير % الربح الصافي (مليون ريال) 2865.0 3204.2 + 12 % متوسط عدد الأسهم ( مليون) 923.64 923.64 — ربح السهم (ريال/للسهم) 3.10 3.47 + 12 %

أرجع البنك سبب ارتفاع أرباح الفترة الحالية إلى ارتفاع إيرادات التشغيلية بنسبة 32 % لتصل إلى 5431.7 مليون ريال، مقارنة بـ 4129.5 مليون ريال عن نفس الفترة من العام السابق.

أهم بنود الميزانية لـ “بنك قطر الوطني” الفترة الربع الأول 2016 الربع الأول 2017 التغير % الموجودات (مليار ريال) 550.3 743.0 + 35 % ودائع العملاء (مليار ريال) 403.0 540.9 + 34 % القروض (مليار ريال) 401.9 535.8 + 33 %

تطور الأرباح الصافية لـ “بنك قطر الوطني” منذ بداية عام 2015 الفترة الربح الصافي(مليون ريال( ربح السهم(ريال/للسهم) 2015 الربع الأول 2015 2675.2 2.90 الربع الثاني 2015 2911.7 3.15 الربع الثالث 2015 3133.8 3.39 الربع الرابع 2015 2543.5 2.75 2016 الربع الأول 2016 2865.0 3.10 الربع الثاني 2016 3381.0 3.66 الربع الثالث 2016 3407.0 3.69 الربع الرابع 2016 2711.5 2.94 2017 الربع الأول 2017 3204.2 3.47