ارتفاع أرباح بنك “قطر الوطني” إلى 3204.2 مليون ريال

ارتفعت أرباح بنك “قطر الوطني”، أكبر بنوك المنطقة من حيث الموجودات، إلى 3204.2 مليون ريال (3.47 ريال/للسهم) بنهاية الربع الأول 2017، بنسبة نمو قدرها 12 % عما تم تحقيقه من أرباح 2865 مليون ريال خلال نفس الفترة من عام 2016، كما يوضح الجدول التالي:
قائمة الدخل
الفترة
الربع الأول 2016
الربع الأول 2017
التغير %
الربح الصافي (مليون ريال)
2865.0
3204.2
+ 12 %
متوسط عدد الأسهم ( مليون)
923.64
923.64
—
ربح السهم (ريال/للسهم)
3.10
3.47
+ 12 %
أهم بنود الميزانية لـ “بنك قطر الوطني”
الفترة
الربع الأول 2016
الربع الأول 2017
التغير %
الموجودات (مليار ريال)
550.3
743.0
+ 35 %
ودائع العملاء (مليار ريال)
403.0
540.9
+ 34 %
القروض (مليار ريال)
401.9
535.8
+ 33 %
تطور الأرباح الصافية لـ “بنك قطر الوطني” منذ بداية عام 2015
الفترة
الربح الصافي(مليون ريال(
ربح السهم(ريال/للسهم)
2015
الربع الأول 2015
2675.2
2.90
الربع الثاني 2015
2911.7
3.15
الربع الثالث 2015
3133.8
3.39
الربع الرابع 2015
2543.5
2.75
2016
الربع الأول 2016
2865.0
3.10
الربع الثاني 2016
3381.0
3.66
الربع الثالث 2016
3407.0
3.69
الربع الرابع 2016
2711.5
2.94
2017
الربع الأول 2017
3204.2
3.47
تطور أهم بنود الميزانية لـ “بنك قطر الوطني” منذ بداية عام 2015
الفترة
الموجودات
ودائع العملاء
القروض
2015
الربع الأول 2015
501.6
366.0
345.4
الربع الثاني 2015
510.5
377.5
356.2
الربع الثالث 2015
520.9
381.2
366.6
الربع الرابع 2015
538.6
395.2
388.3
2016
الربع الأول 2016
550.3
403.0
401.9
الربع الثاني 2016
691.8
488.4
496.6
الربع الثالث 2016
713.1
500.5
507.1
الربع الرابع 2016
719.7
506.7
520.4
2017
الربع الأول 2017
743.0
540.9
535.8