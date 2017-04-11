ارتفاع أرباح بنك “قطر الوطني” إلى 3204.2 مليون ريال

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ارتفعت أرباح بنك “قطر الوطني”، أكبر بنوك المنطقة من حيث الموجودات، إلى 3204.2 مليون ريال (3.47 ريال/للسهم) بنهاية الربع الأول 2017، بنسبة نمو قدرها 12 % عما تم تحقيقه من أرباح 2865 مليون ريال خلال نفس الفترة من عام 2016، كما يوضح الجدول التالي:

قائمة الدخل

الفترة

الربع الأول 2016

الربع الأول 2017

التغير %

الربح الصافي (مليون ريال)

2865.0

3204.2

+ 12 %

متوسط عدد الأسهم ( مليون)

923.64

923.64

ربح السهم (ريال/للسهم)

3.10

3.47

+ 12 %

أرجع البنك سبب ارتفاع أرباح الفترة الحالية إلى ارتفاع إيرادات التشغيلية بنسبة 32 % لتصل إلى 5431.7 مليون ريال، مقارنة بـ 4129.5 مليون ريال عن نفس الفترة من العام السابق.

أهم بنود الميزانية لـ “بنك قطر الوطني”

الفترة

الربع الأول 2016

الربع الأول 2017

التغير %

الموجودات (مليار ريال)

550.3

743.0

+ 35 %

ودائع العملاء (مليار ريال)

403.0

540.9

+ 34 %

القروض (مليار ريال)

401.9

535.8

+ 33 %

تطور الأرباح الصافية لـ “بنك قطر الوطني” منذ بداية عام 2015

الفترة

الربح الصافي(مليون ريال(

ربح السهم(ريال/للسهم)

2015

الربع الأول 2015

2675.2

2.90

الربع الثاني 2015

2911.7

3.15

الربع الثالث 2015

3133.8

3.39

الربع الرابع 2015

2543.5

2.75

2016

الربع الأول 2016

2865.0

3.10

الربع الثاني 2016

3381.0

3.66

الربع الثالث 2016

3407.0

3.69

الربع الرابع 2016

2711.5

2.94

2017

الربع الأول 2017

3204.2

3.47

تطور أهم بنود الميزانية لـ “بنك قطر الوطني” منذ بداية عام 2015

الفترة

الموجودات
( مليار ريال )

ودائع العملاء
( مليار ريال )

القروض
( مليار ريال )

2015

الربع الأول 2015

501.6

366.0

345.4

الربع الثاني 2015

510.5

377.5

356.2

الربع الثالث 2015

520.9

381.2

366.6

 الربع الرابع 2015

538.6

395.2

388.3

2016

الربع الأول 2016

550.3

403.0

401.9

الربع الثاني 2016

691.8

488.4

496.6

الربع الثالث 2016

713.1

500.5

507.1

الربع الرابع 2016

719.7

506.7

520.4

2017

الربع الأول 2017

743.0

540.9

535.8

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Tags:ارباحبنوكقطر الوطني
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امل صبرى

امل صبرى

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