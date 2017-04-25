ارتفاع أرباح بنك “قطر الدولي الإسلامي” إلى 236.5 مليون ريال

ارتفعت أرباح “بنك قطر الدولي الإسلامي”، الذي يعد ثالث أكبر البنوك الإسلامية في دولة قطر، إلى 236.5 مليون ريال (1.56 ريال/للسهم)، بنهاية الربع الأول 2017، بنسبة نمو قدرها 6 %، قياساً بأرباح نفس الفترة من عام 2016، كما يوضح الجدول التالي:

قائمة الدخل الفترة الربع الأول 2016 الربع الأول 2017 التغير % الربح الصافي (مليون ريال) 223.1 236.5 + 6 % متوسط عدد الأسهم (مليون) 151.37 151.37 — ربح السهم (ريال/للسهم) 1.47 1.56 + 6 %

يعود سبب ارتفاع أرباح البنك خلال الفترة الحالية إلى ارتفاع إجمالي ايرادات البنك بـ 15 % لتصل إلى 460 مليون ريال بنهاية الربع الأول 2017، مقارنة مع 400 مليون ريال عن نفس الفترة من العام السابق.

أهم بنود الميزانية لـ “الدولي الإسلامي” الفترة الربع الأول 2016 الربع الأول 2017 التغير % الموجودات (مليار ريال) 41.3 45.3 + 10 % ودائع العملاء (مليار ريال) 27.9 28.7 + 3 % الأنشطة التمويلية (مليار ريال) 25.7 29.3 + 14 %

تطور الأرباح الصافية لـ “الدولي الإسلامى” منذ بداية عام 2015 الفترة الربح الصافي (مليون ريال) ربح السهم (ريال/للسهم) 2015 الربع الأول 2015 212.3 1.40 الربع الثاني 2015 225.8 1.49 الربع الثالث 2015 218.4 1.44 الربع الرابع 2015 127.7 0.85 2016 الربع الأول 2016 223.1 1.47 الربع الثاني 2016 220.0 1.45 الربع الثالث 2016 223.3 1.48 الربع الرابع 2016 118.4 0.78 2017 الربع الأول 2017 236.5 1.56