ارتفاع أرباح بنك “قطر الدولي الإسلامي” إلى 236.5 مليون ريال

share on:

ارتفعت أرباح “بنك قطر الدولي الإسلامي”، الذي يعد ثالث أكبر البنوك الإسلامية في دولة قطر، إلى  236.5 مليون ريال (1.56 ريال/للسهم)، بنهاية الربع الأول 2017، بنسبة نمو قدرها 6 %، قياساً بأرباح نفس الفترة من عام 2016، كما يوضح الجدول التالي:

قائمة الدخل

الفترة

الربع الأول 2016

الربع الأول 2017

التغير %

الربح الصافي (مليون ريال)

223.1

236.5

+ 6 %

متوسط عدد الأسهم (مليون)

151.37

151.37

ربح السهم (ريال/للسهم)

1.47

1.56

+ 6 %

يعود سبب ارتفاع أرباح البنك خلال الفترة الحالية إلى ارتفاع إجمالي ايرادات البنك  بـ 15 % لتصل إلى 460 مليون ريال بنهاية الربع الأول 2017، مقارنة مع 400 مليون ريال عن نفس الفترة من العام السابق.

أهم بنود الميزانية لـ “الدولي الإسلامي”

الفترة

الربع الأول 2016

الربع الأول 2017

التغير %

الموجودات (مليار ريال)

41.3

45.3

+ 10 %

ودائع العملاء (مليار ريال)

27.9

28.7

+ 3 %

الأنشطة التمويلية (مليار ريال)

25.7

29.3

+ 14 %

تطور الأرباح الصافية لـ “الدولي الإسلامى” منذ بداية عام 2015

الفترة

الربح الصافي (مليون ريال)

ربح السهم (ريال/للسهم)

   2015

الربع الأول 2015

212.3

 1.40

الربع الثاني 2015

225.8

1.49

الربع الثالث 2015

218.4

1.44

الربع الرابع 2015

127.7

0.85

2016

الربع الأول 2016

223.1

1.47

الربع الثاني 2016

220.0

1.45

الربع الثالث 2016

223.3

1.48

الربع الرابع 2016

118.4

0.78

2017

الربع الأول 2017

236.5

1.56

تطور أهم بنود الميزانية لـ “الدولي الإسلامي” منذ بداية عام 2015

الفترة

الموجودات
(مليار ريال)

ودائع العملاء
(مليار ريال)

الأنشطة التمويلية
(مليار ريال)

2015

الربع الأول 2015

37.0

 25.2

 23.2

الربع الثاني 2015

38.5

25.6

23.9

الربع الثالث 2015

38.8

25.0

24.4

الربع الرابع 2015

40.5

26.7

25.0

2016

الربع الأول 2016

41.3

27.9

25.7

الربع الثاني 2016

42.3

28.3

26.7

الربع الثالث 2016

43.1

27.1

26.8

الربع الرابع 2016

42.6

26.6

27.2

2017

الربع الأول 2017

45.3

28.7

29.3

Print Friendly

تعليقات

comments

اقرأ ايضا  أرباح "بنك وربة" ترتفع إلى مليون دينار بنهاية 2015
Tags:#أرباحقطرقطر الدولي الإسلامي
share on:
امل صبرى

امل صبرى

اخبار ذات صله

share
  • /

ارتفاع أرباح “مصرف أبوظبي الإسلامي” إلى 577.5 مليون درهم

share
  • /

انخفاض أرباح “البنك التجاري القطري” إلى 91.2 مليون ريال

ارتفاع أرباح “مصرف قطر الإسلامي” إلى 555.4 مليون ريال

ارتفاع أرباح “دبي الإسلامي” إلى 1008.4 مليون درهم

share on: