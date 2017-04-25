ارتفاع أرباح بنك “قطر الدولي الإسلامي” إلى 236.5 مليون ريال

ارتفعت أرباح “بنك قطر الدولي الإسلامي”، الذي يعد ثالث أكبر البنوك الإسلامية في دولة قطر، إلى 236.5 مليون ريال (1.56 ريال/للسهم)، بنهاية الربع الأول 2017، بنسبة نمو قدرها 6 %، قياساً بأرباح نفس الفترة من عام 2016، كما يوضح الجدول التالي:
قائمة الدخل
الفترة
الربع الأول 2016
الربع الأول 2017
التغير %
الربح الصافي (مليون ريال)
223.1
236.5
+ 6 %
متوسط عدد الأسهم (مليون)
151.37
151.37
—
ربح السهم (ريال/للسهم)
1.47
1.56
+ 6 %
أهم بنود الميزانية لـ “الدولي الإسلامي”
الفترة
الربع الأول 2016
الربع الأول 2017
التغير %
الموجودات (مليار ريال)
41.3
45.3
+ 10 %
ودائع العملاء (مليار ريال)
27.9
28.7
+ 3 %
الأنشطة التمويلية (مليار ريال)
25.7
29.3
+ 14 %
تطور الأرباح الصافية لـ “الدولي الإسلامى” منذ بداية عام 2015
الفترة
الربح الصافي (مليون ريال)
ربح السهم (ريال/للسهم)
2015
الربع الأول 2015
212.3
1.40
الربع الثاني 2015
225.8
1.49
الربع الثالث 2015
218.4
1.44
الربع الرابع 2015
127.7
0.85
2016
الربع الأول 2016
223.1
1.47
الربع الثاني 2016
220.0
1.45
الربع الثالث 2016
223.3
1.48
الربع الرابع 2016
118.4
2017
الربع الأول 2017
236.5
1.56
تطور أهم بنود الميزانية لـ “الدولي الإسلامي” منذ بداية عام 2015
الفترة
الموجودات
ودائع العملاء
الأنشطة التمويلية
2015
الربع الأول 2015
37.0
25.2
23.2
الربع الثاني 2015
38.5
25.6
23.9
الربع الثالث 2015
38.8
25.0
24.4
الربع الرابع 2015
40.5
26.7
25.0
2016
الربع الأول 2016
41.3
27.9
25.7
الربع الثاني 2016
42.3
28.3
26.7
الربع الثالث 2016
43.1
27.1
26.8
الربع الرابع 2016
42.6
26.6
27.2
2017
الربع الأول 2017
45.3
28.7
29.3