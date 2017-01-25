ارتفاع أرباح “بنك دبي الإسلامي” إلى 3596.7 مليون درهم بنهاية 2016

*تم زيادة رأس المال إلى 4942.2 مليون درهم عن طريق طرح أسهم حقوق أولوية وتم أخذ متوسط لكامل العام. يعود سبب ارتفاع الأرباح خلال الفترة الحالية إلى ارتفاع الإيرادات التشغيلية بنسبة 4 % لتصل إلى 6.76 مليار درهم مقابل 6.49 مليار درهم خلال عام 2015، بالإضافة إلى تراجع مخصص انخفاض القيمة إلى 391.8 مليون درهم مقارنة بـ 410.3 مليون درهم خلال نفس الفترة من العام الماضي. أهم بنود الميزانية الفترة 2015 2016 التغير الموجودات(مليار درهم) 150 175 + 17 % ودائع العملاء(مليار درهم) 110 122 + 11 % عمليات التمويل(مليار درهم) 97 115 + 19 % تطور الأرباح الصافية لـ “بنك دبي الإسلامي” منذ بداية عام 2014 الفترة الربح الصافي(مليون درهم) ربح السهم(فلس/ للسهم) 2014 الربع الأول 2014 610.1 15.4 الربع الثاني 2014 667.5 16.9 الربع الثالث 2014 676.8 17.1 الربع الرابع 2014 706.3 17.9 2015 الربع الأول 2015 816.7 20.7 الربع الثاني 2015 902.0 22.8 الربع الثالث 2015 972.1 24.6 الربع الرابع 2015 864.8 21.9 2016 الربع الأول 2016 875.3 18.6 الربع الثاني 2016 928.9 19.8 الربع الثالث 2016 876.3 18.7 الربع الرابع 2016 916.2 19.5 تطور أهم بنود الميزانية لـ “بنك دبي الإسلامي” منذ بداية عام 2014 الفترة الموجودات

(مليار درهم) ودائع العملاء

(مليار درهم) عمليات التمويل

(مليار درهم) 2014 الربع الأول 2014 121 86 60 الربع الثاني 2014 123 95 66 الربع الثالث 2014 128 95 71 الربع الرابع 2014 124 92 74 2015 الربع الأول 2015 140 104 82 الربع الثاني 2015 147 109 87 الربع الثالث 2015 147 109 92 الربع الرابع 2015 150 110 97 2016 الربع الأول 2016 165 122 103 الربع الثاني 2016 172 125 109 الربع الثالث 2016 171 122 111 الربع الرابع 2016 175 122 115