ارتفاع أرباح “بنك دبي الإسلامي” إلى 3596.7 مليون درهم بنهاية 2016
ارتفعت أرباح “بنك دبي الإسلامي” أكبر البنوك الإسلامية المدرجة أسهمه في سوق دبي المالي، بشكل طفيف إلى 3596.7 مليون درهم (76.6 فلس/للسهم) بنهاية عام 2016، مقارنة بأرباح قدرها 3555.6 مليون درهم تم تحقيقها خلال نفس الفترة من عام 2015، كما يوضح الجدول التالي:
قائمة الدخل
الفترة
2015
2016
التغير
الربح الصافي(مليون درهم)
3555.6
3596.7
+ 1 %
متوسط عدد الأسهم(مليون)
3953.75
4695.08*
—
ربح السهم(فلس/للسهم)
89.9
76.6
—
*تم زيادة رأس المال إلى 4942.2 مليون درهم عن طريق طرح أسهم حقوق أولوية وتم أخذ متوسط لكامل العام.
يعود سبب ارتفاع الأرباح خلال الفترة الحالية إلى ارتفاع الإيرادات التشغيلية بنسبة 4 % لتصل إلى 6.76 مليار درهم مقابل 6.49 مليار درهم خلال عام 2015، بالإضافة إلى تراجع مخصص انخفاض القيمة إلى 391.8 مليون درهم مقارنة بـ 410.3 مليون درهم خلال نفس الفترة من العام الماضي.
أهم بنود الميزانية
الفترة
2015
2016
التغير
الموجودات(مليار درهم)
150
175
+ 17 %
ودائع العملاء(مليار درهم)
110
122
+ 11 %
عمليات التمويل(مليار درهم)
97
115
+ 19 %
تطور الأرباح الصافية لـ “بنك دبي الإسلامي” منذ بداية عام 2014
الفترة
الربح الصافي(مليون درهم)
ربح السهم(فلس/ للسهم)
2014
الربع الأول 2014
610.1
15.4
الربع الثاني 2014
667.5
16.9
الربع الثالث 2014
676.8
17.1
الربع الرابع 2014
706.3
17.9
2015
الربع الأول 2015
816.7
20.7
الربع الثاني 2015
902.0
22.8
الربع الثالث 2015
972.1
24.6
الربع الرابع 2015
864.8
21.9
2016
الربع الأول 2016
875.3
18.6
الربع الثاني 2016
928.9
19.8
الربع الثالث 2016
876.3
18.7
الربع الرابع 2016
916.2
19.5
تطور أهم بنود الميزانية لـ “بنك دبي الإسلامي” منذ بداية عام 2014
الفترة
الموجودات
(مليار درهم)
ودائع العملاء
(مليار درهم)
عمليات التمويل
(مليار درهم)
2014
الربع الأول 2014
121
86
60
الربع الثاني 2014
123
95
66
الربع الثالث 2014
128
95
71
الربع الرابع 2014
124
92
74
2015
الربع الأول 2015
140
104
82
الربع الثاني 2015
147
109
87
الربع الثالث 2015
147
109
92
الربع الرابع 2015
150
110
97
2016
الربع الأول 2016
165
122
103
الربع الثاني 2016
172
125
109
الربع الثالث 2016
171
122
111
الربع الرابع 2016
175
122
115
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صحفية بمجلة أموال ومختصة بالشؤون الأقتصادية بموقع مجلة أموال