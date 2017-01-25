ارتفاع أرباح “بنك دبي الإسلامي” إلى 3596.7 مليون درهم بنهاية 2016

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ارتفعت أرباح “بنك دبي الإسلامي” أكبر البنوك الإسلامية المدرجة أسهمه في سوق دبي المالي، بشكل طفيف إلى 3596.7 مليون درهم (76.6 فلس/للسهم) بنهاية عام 2016، مقارنة بأرباح قدرها 3555.6 مليون درهم تم تحقيقها خلال نفس الفترة من عام 2015،  كما يوضح الجدول التالي:

قائمة الدخل

الفترة

2015

2016

التغير

الربح الصافي(مليون درهم)

3555.6

3596.7

+ 1 %

متوسط عدد الأسهم(مليون)

3953.75

4695.08*

ربح السهم(فلس/للسهم)

89.9

76.6

 *تم زيادة رأس المال إلى 4942.2 مليون درهم عن طريق طرح أسهم حقوق أولوية وتم أخذ متوسط لكامل العام.

يعود سبب ارتفاع الأرباح خلال الفترة الحالية إلى ارتفاع الإيرادات التشغيلية بنسبة 4 % لتصل إلى 6.76 مليار درهم مقابل 6.49 مليار درهم خلال عام 2015، بالإضافة إلى تراجع مخصص انخفاض القيمة  إلى 391.8 مليون درهم مقارنة بـ 410.3 مليون درهم خلال نفس الفترة من العام الماضي.

أهم بنود الميزانية

الفترة

2015

2016

التغير

الموجودات(مليار درهم)

150

175

+ 17 %

ودائع العملاء(مليار درهم)

110

122

+ 11 %

عمليات التمويل(مليار درهم)

97

115

+ 19 %

تطور الأرباح الصافية لـ “بنك دبي الإسلامي” منذ بداية عام 2014

الفترة

الربح الصافي(مليون درهم)

ربح السهم(فلس/ للسهم)

2014

الربع الأول 2014

610.1

15.4

الربع الثاني 2014

667.5

16.9

الربع الثالث 2014

676.8

17.1

الربع الرابع 2014

706.3

17.9

2015

الربع الأول 2015

816.7

20.7

الربع الثاني 2015

902.0

22.8

الربع الثالث 2015

972.1

24.6

الربع الرابع 2015

864.8

21.9

2016

الربع الأول 2016

875.3

18.6

الربع الثاني 2016

928.9

19.8

الربع الثالث 2016

876.3

18.7

الربع الرابع 2016

916.2

19.5

تطور أهم بنود الميزانية لـ “بنك دبي الإسلامي” منذ بداية عام 2014

الفترة

الموجودات
(مليار درهم)

ودائع العملاء
(مليار درهم)

عمليات التمويل
(مليار درهم)

2014

الربع الأول 2014

121

86

60

الربع الثاني 2014

123

95

66

الربع الثالث 2014

128

95

71

الربع الرابع 2014

124

92

74

2015

الربع الأول 2015

140

104

82

الربع الثاني 2015

147

109

87

الربع الثالث 2015

147

109

92

الربع الرابع 2015

150

110

97

2016

الربع الأول 2016

165

122

103

الربع الثاني 2016

172

125

109

الربع الثالث 2016

171

122

111

الربع الرابع 2016

175

122

115

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Tags:#أرباحبنك دبي الإسلاميبنوك
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وفاء عثمان

وفاء عثمان

صحفية بمجلة أموال ومختصة بالشؤون الأقتصادية بموقع مجلة أموال

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