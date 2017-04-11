ارتفاع أرباح “دبي الإسلامي” إلى 1008.4 مليون درهم

ارتفعت أرباح “بنك دبي الإسلامي” أكبر البنوك الإسلامية المدرجة أسهمه في سوق دبي المالي، إلى 1008.4 مليون درهم (20.4 فلس/للسهم) بنهاية الربع الأول 2017، مقارنة بأرباح قدرها 875.3 مليون درهم تم تحقيقها خلال نفس الفترة من عام 2016، كما يوضح الجدول التالي:

قائمة الدخل الفترة الربع الأول 2016 الربع الأول 2017 التغير الربح الصافي(مليون درهم) 875.3 1008.4 + 15 % متوسط عدد الأسهم(مليون) 4695.08 4942.19 — ربح السهم(فلس/للسهم) 18.6 20.4 —

يعود سبب ارتفاع الأرباح خلال الفترة الحالية إلى ارتفاع الإيرادات بنسبة 7 % لتصل إلى 1804.3 مليون درهم مقابل 1690.2 مليون درهم خلال الربع الأول 2016، بالإضافة إلى تراجع مصروفات ضريبة الدخل إلى 981 الف درهم مقابل 3.79 مليون درهم خلال نفس الفترة من العام الماضي.

أهم بنود الميزانية الفترة الربع الأول 2016 الربع الأول 2017 التغير الموجودات(مليار درهم) 165 187 + 13 % ودائع العملاء(مليار درهم) 122 137 + 12 % عمليات التمويل(مليار درهم) 103 121 + 17 %

تطور الأرباح الصافية لـ “بنك دبي الإسلامي” منذ بداية عام 2015 الفترة الربح الصافي(مليون درهم) ربح السهم(فلس/ للسهم) 2015 الربع الأول 2015 816.7 20.7 الربع الثاني 2015 902.0 22.8 الربع الثالث 2015 972.1 24.6 الربع الرابع 2015 864.8 21.9 2016 الربع الأول 2016 875.3 18.6 الربع الثاني 2016 928.9 19.8 الربع الثالث 2016 876.3 18.7 الربع الرابع 2016 916.2 19.5 2017 الربع الأول 2017 1008.4 20.4