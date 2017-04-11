ارتفاع أرباح “دبي الإسلامي” إلى 1008.4 مليون درهم

ارتفعت أرباح “بنك دبي الإسلامي” أكبر البنوك الإسلامية المدرجة أسهمه في سوق دبي المالي، إلى 1008.4 مليون درهم (20.4 فلس/للسهم) بنهاية الربع الأول 2017، مقارنة بأرباح قدرها 875.3 مليون درهم تم تحقيقها خلال نفس الفترة من عام 2016، كما يوضح الجدول التالي:
قائمة الدخل
الفترة
الربع الأول 2016
الربع الأول 2017
التغير
الربح الصافي(مليون درهم)
875.3
1008.4
+ 15 %
متوسط عدد الأسهم(مليون)
4695.08
4942.19
—
ربح السهم(فلس/للسهم)
18.6
20.4
—
أهم بنود الميزانية
الفترة
الربع الأول 2016
الربع الأول 2017
التغير
الموجودات(مليار درهم)
165
187
+ 13 %
ودائع العملاء(مليار درهم)
122
137
+ 12 %
عمليات التمويل(مليار درهم)
103
121
+ 17 %
تطور الأرباح الصافية لـ “بنك دبي الإسلامي” منذ بداية عام 2015
الفترة
الربح الصافي(مليون درهم)
ربح السهم(فلس/ للسهم)
2015
الربع الأول 2015
816.7
20.7
الربع الثاني 2015
902.0
22.8
الربع الثالث 2015
972.1
24.6
الربع الرابع 2015
864.8
21.9
2016
الربع الأول 2016
875.3
18.6
الربع الثاني 2016
928.9
19.8
الربع الثالث 2016
876.3
18.7
الربع الرابع 2016
916.2
19.5
2017
الربع الأول 2017
1008.4
20.4
تطور أهم بنود الميزانية لـ “بنك دبي الإسلامي” منذ بداية عام 2015
الفترة
الموجودات
ودائع العملاء
عمليات التمويل
2015
الربع الأول 2015
140
104
82
الربع الثاني 2015
147
109
87
الربع الثالث 2015
147
109
92
الربع الرابع 2015
150
110
97
2016
الربع الأول 2016
165
122
103
الربع الثاني 2016
172
125
109
الربع الثالث 2016
171
122
111
الربع الرابع 2016
175
122
115
2017
الربع الأول 2017
187
137
121