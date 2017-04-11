ارتفاع أرباح “دبي الإسلامي” إلى 1008.4 مليون درهم

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ارتفعت أرباح  “بنك دبي الإسلامي” أكبر البنوك الإسلامية المدرجة أسهمه في سوق دبي المالي، إلى 1008.4 مليون درهم (20.4 فلس/للسهم) بنهاية الربع الأول 2017، مقارنة بأرباح قدرها 875.3 مليون درهم تم تحقيقها خلال نفس الفترة من عام 2016، كما يوضح الجدول التالي:

قائمة الدخل

الفترة

الربع الأول 2016

الربع الأول 2017

التغير

الربح الصافي(مليون درهم)

875.3

1008.4

+ 15 %

متوسط عدد الأسهم(مليون)

4695.08

4942.19

ربح السهم(فلس/للسهم)

18.6

20.4

يعود سبب ارتفاع الأرباح خلال الفترة الحالية إلى ارتفاع الإيرادات بنسبة 7 % لتصل إلى 1804.3 مليون درهم  مقابل 1690.2 مليون درهم خلال الربع الأول 2016، بالإضافة إلى تراجع مصروفات ضريبة الدخل إلى 981 الف درهم مقابل 3.79 مليون درهم خلال نفس الفترة من العام الماضي.

أهم بنود الميزانية

الفترة

الربع الأول 2016

الربع الأول 2017

التغير

الموجودات(مليار درهم)

165

187

+ 13 %

ودائع العملاء(مليار درهم)

122

137

+ 12 %

عمليات التمويل(مليار درهم)

103

121

+ 17 %

تطور الأرباح الصافية لـ “بنك دبي الإسلامي” منذ بداية عام 2015

الفترة

الربح الصافي(مليون درهم)

ربح السهم(فلس/ للسهم)

2015

الربع الأول 2015

816.7

20.7

الربع الثاني 2015

902.0

22.8

الربع الثالث 2015

972.1

24.6

الربع الرابع 2015

864.8

21.9

2016

الربع الأول 2016

875.3

18.6

الربع الثاني 2016

928.9

19.8

الربع الثالث 2016

876.3

18.7

الربع الرابع 2016

916.2

19.5

2017

الربع الأول 2017

1008.4

20.4

تطور أهم بنود الميزانية لـ “بنك دبي الإسلامي” منذ بداية عام 2015

الفترة

الموجودات
(مليار درهم)

ودائع العملاء
(مليار درهم)

عمليات التمويل
(مليار درهم)

2015

الربع الأول 2015

140

104

82

الربع الثاني 2015

147

109

87

الربع الثالث 2015

147

109

92

الربع الرابع 2015

150

110

97

2016

الربع الأول 2016

165

122

103

الربع الثاني 2016

172

125

109

الربع الثالث 2016

171

122

111

الربع الرابع 2016

175

122

115

2017

الربع الأول 2017

187

137

121

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Tags:#أرباحبنوكدبي الإسلامي
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وفاء عثمان

وفاء عثمان

صحفية بمجلة أموال ومختصة بالشؤون الأقتصادية بموقع مجلة أموال

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