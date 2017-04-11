ارتفاع أرباح بنك “بوبيان” إلى 10.66 مليون د.ك

ارتفعت أرباح “بنك بوبيان” والذي يعد ثاني أصغر المؤسسات المصرفية في الكويت من حيث الموجودات إلى 10.66 مليون د.ك ( 4.69 فلس/للسهم) بنهاية الربع الأول 2017، بنسبة نمو قدرها 17 % قياساً بأرباح نفس الفترة لعام 2016، كما يوضح الجدول التالي:

قائمة الدخل الفترة الربع الأول 2016 الربع الأول 2017 التغير الربح الصافي (مليون د.ك) 9.10 10.66 + 17 % متوسط عدد الأسهم (مليون) 2274.7 2274.7 — ربح السهم (فلس/للسهم) 4.00 4.69 + 17 %

أرجع البنك السبب الرئيسي في ارتفاع صافي الربح خلال الربع الأول 2017 مقارنة بالفترة المماثلة من العام السابق إلى زيادة الإيرادات التشغيلية بمبلغ 4.28 مليون د.ك التي تعود بشكل رئيسي إلى نمو صافي إيرادات التمويل بمبلغ 3.20 مليون د.ك، بالإضافة إلى زيادة صافي إيرادات الاستثمار بمبلغ 1.17 مليون د.ك.