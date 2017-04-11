ارتفاع أرباح بنك “بوبيان” إلى 10.66 مليون د.ك

ارتفعت أرباح “بنك بوبيان” والذي يعد ثاني أصغر المؤسسات المصرفية في الكويت من حيث الموجودات إلى 10.66 مليون د.ك ( 4.69 فلس/للسهم) بنهاية الربع الأول 2017، بنسبة نمو قدرها 17 % قياساً بأرباح نفس الفترة لعام 2016، كما يوضح الجدول التالي:
قائمة الدخل
الفترة
الربع الأول 2016
الربع الأول 2017
التغير
الربح الصافي (مليون د.ك)
9.10
10.66
+ 17 %
متوسط عدد الأسهم (مليون)
2274.7
2274.7
—
ربح السهم (فلس/للسهم)
4.00
4.69
+ 17 %
تطور الأرباح الصافية لـ ” بوبيان ” منذ بداية عام 2015
الفترة
الربح الصافي (مليون د.ك)
ربح السهم (فلس/للسهم)
2015
الربع الأول 2015
7.37
3.24
الربع الثاني 2015
8.66
3.81
الربع الثالث 2015
9.12
4.01
الربع الرابع 2015
10.08
4.43
2016
الربع الأول 2016
9.10
4.00
الربع الثاني 2016
9.81
4.31
الربع الثالث 2016
10.72
4.71
الربع الرابع 2016
11.44
5.03
2017
الربع الأول 2017
10.66
4.69