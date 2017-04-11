ارتفاع أرباح بنك “بوبيان” إلى 10.66 مليون د.ك

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ارتفعت أرباح “بنك بوبيان” والذي يعد ثاني أصغر المؤسسات المصرفية في الكويت من حيث الموجودات إلى 10.66 مليون د.ك ( 4.69 فلس/للسهم) بنهاية الربع الأول 2017، بنسبة نمو قدرها 17 % قياساً بأرباح نفس الفترة لعام 2016، كما يوضح الجدول التالي:

قائمة الدخل

الفترة

الربع الأول 2016

الربع الأول 2017

التغير

الربح الصافي (مليون د.ك)

9.10

10.66

+ 17 %

متوسط عدد الأسهم (مليون)

2274.7

2274.7

ربح السهم (فلس/للسهم)

4.00

4.69

+ 17 %

أرجع البنك السبب الرئيسي في ارتفاع صافي الربح خلال الربع الأول 2017 مقارنة بالفترة المماثلة من العام السابق إلى زيادة الإيرادات التشغيلية بمبلغ 4.28 مليون د.ك التي تعود بشكل رئيسي إلى نمو صافي إيرادات التمويل بمبلغ 3.20 مليون د.ك، بالإضافة إلى زيادة صافي إيرادات الاستثمار بمبلغ 1.17 مليون د.ك.

تطور الأرباح الصافية لـ ” بوبيان ” منذ بداية عام 2015

الفترة

الربح الصافي (مليون د.ك)

ربح السهم (فلس/للسهم)

2015

الربع الأول 2015

7.37

3.24

الربع الثاني 2015

8.66

3.81

الربع الثالث 2015

9.12

4.01

الربع الرابع 2015

10.08

4.43

2016

الربع الأول 2016

9.10

4.00

الربع الثاني 2016

9.81

4.31

الربع الثالث 2016

10.72

4.71

الربع الرابع 2016

11.44

5.03

2017

الربع الأول 2017

10.66

4.69

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Tags:#أرباحبنوكبوبيان
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امل صبرى

امل صبرى

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