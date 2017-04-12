ارتفاع أرباح “بنك المشرق” إلى 546.2 مليون درهم

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ارتفعت أرباح  “بنك المشرق، المدرجة أسهمه في سوق دبي المالي،  إلى 546.2 مليون درهم (3.08 درهم/للسهم) بنهاية الربع الأول 2017، مقارنة بأرباح قدرها 531.8 مليون درهم خلال نفس الفترة من عام 2016، كما يوضح الجدول التالي:

قائمة الدخل

الفترة

الربع الأول 2016

الربع الأول 2017

التغير

الربح الصافي(مليون درهم)

531.8

546.2

+ 3 %

متوسط عدد الأسهم(مليون)

177.53

177.53

ربح السهم(درهم/للسهم)

3.00

3.08

+ 3 %

أهم بنود الميزانية

الفترة

الربع الأول 2016

الربع الأول 2017

التغير

الموجودات(مليار درهم)

113.7

120.7

+ 6 %

ودائع العملاء(مليار درهم)

75.6

76.4

+ 1 %

القروض(مليار درهم)

61.1

61.5

+ 1 %

تطور الأرباح الصافية لـ “بنك المشرق” منذ بداية عام 2015

الفترة

الربح الصافي(مليون درهم)

ربح السهم(درهم/للسهم)

2015

الربع الأول 2015

651.1

3.67

الربع الثاني 2015

643.3

3.62

الربع الثالث 2015

551.4

3.11

الربع الرابع 2015

556.2

3.13

2016

الربع الأول 2016

531.8

3.00

الربع الثاني 2016

539.4

3.04

الربع الثالث 2016

415.0

2.34

الربع الرابع 2016

440.2

2.48

2017

الربع الأول 2017

546.2

3.08

تطور أهم بنود الميزانية لـ “بنك المشرق” منذ بداية عام 2015

الفترة

الموجودات
(مليار درهم)

ودائع العملاء
(مليار درهم)

القروض
(مليار درهم)

2015

الربع الأول 2015

106.9

71.2

56.7

الربع الثاني 2015

112.3

75.3

58.4

الربع الثالث 2015

111.4

73.1

58.4

الربع الرابع 2015

115.2

73.6

60.2

2016

الربع الأول 2016

113.7

75.6

61.1

الربع الثاني 2016

114.7

73.3

61.8

الربع الثالث 2016

119.6

75.3

62.3

الربع الرابع 2016

122.8

77.0

61.0

2017

الربع الأول 2017

120.7

76.4

61.5

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Tags:#أرباحبنك المشرقبنوك
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وفاء عثمان

وفاء عثمان

صحفية بمجلة أموال ومختصة بالشؤون الأقتصادية بموقع مجلة أموال

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