ارتفاع أرباح “بنك المشرق” إلى 546.2 مليون درهم

ارتفعت أرباح “بنك المشرق“، المدرجة أسهمه في سوق دبي المالي، إلى 546.2 مليون درهم (3.08 درهم/للسهم) بنهاية الربع الأول 2017، مقارنة بأرباح قدرها 531.8 مليون درهم خلال نفس الفترة من عام 2016، كما يوضح الجدول التالي:

قائمة الدخل الفترة الربع الأول 2016 الربع الأول 2017 التغير الربح الصافي(مليون درهم) 531.8 546.2 + 3 % متوسط عدد الأسهم(مليون) 177.53 177.53 — ربح السهم(درهم/للسهم) 3.00 3.08 + 3 %

أهم بنود الميزانية الفترة الربع الأول 2016 الربع الأول 2017 التغير الموجودات(مليار درهم) 113.7 120.7 + 6 % ودائع العملاء(مليار درهم) 75.6 76.4 + 1 % القروض(مليار درهم) 61.1 61.5 + 1 %

تطور الأرباح الصافية لـ “بنك المشرق” منذ بداية عام 2015 الفترة الربح الصافي(مليون درهم) ربح السهم(درهم/للسهم) 2015 الربع الأول 2015 651.1 3.67 الربع الثاني 2015 643.3 3.62 الربع الثالث 2015 551.4 3.11 الربع الرابع 2015 556.2 3.13 2016 الربع الأول 2016 531.8 3.00 الربع الثاني 2016 539.4 3.04 الربع الثالث 2016 415.0 2.34 الربع الرابع 2016 440.2 2.48 2017 الربع الأول 2017 546.2 3.08