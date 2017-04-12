ارتفاع أرباح “بنك المشرق” إلى 546.2 مليون درهم

ارتفعت أرباح “بنك المشرق“، المدرجة أسهمه في سوق دبي المالي، إلى 546.2 مليون درهم (3.08 درهم/للسهم) بنهاية الربع الأول 2017، مقارنة بأرباح قدرها 531.8 مليون درهم خلال نفس الفترة من عام 2016، كما يوضح الجدول التالي:
قائمة الدخل
الفترة
الربع الأول 2016
الربع الأول 2017
التغير
الربح الصافي(مليون درهم)
531.8
546.2
+ 3 %
متوسط عدد الأسهم(مليون)
177.53
177.53
—
ربح السهم(درهم/للسهم)
3.00
3.08
+ 3 %
أهم بنود الميزانية
الفترة
الربع الأول 2016
الربع الأول 2017
التغير
الموجودات(مليار درهم)
113.7
120.7
+ 6 %
ودائع العملاء(مليار درهم)
75.6
76.4
+ 1 %
القروض(مليار درهم)
61.1
61.5
+ 1 %
تطور الأرباح الصافية لـ “بنك المشرق” منذ بداية عام 2015
الفترة
الربح الصافي(مليون درهم)
ربح السهم(درهم/للسهم)
2015
الربع الأول 2015
651.1
3.67
الربع الثاني 2015
643.3
3.62
الربع الثالث 2015
551.4
3.11
الربع الرابع 2015
556.2
3.13
2016
الربع الأول 2016
531.8
3.00
الربع الثاني 2016
539.4
3.04
الربع الثالث 2016
415.0
2.34
الربع الرابع 2016
440.2
2.48
2017
الربع الأول 2017
546.2
3.08
تطور أهم بنود الميزانية لـ “بنك المشرق” منذ بداية عام 2015
الفترة
الموجودات
ودائع العملاء
القروض
2015
الربع الأول 2015
106.9
71.2
56.7
الربع الثاني 2015
112.3
75.3
58.4
الربع الثالث 2015
111.4
73.1
58.4
الربع الرابع 2015
115.2
73.6
60.2
2016
الربع الأول 2016
113.7
75.6
61.1
الربع الثاني 2016
114.7
73.3
61.8
الربع الثالث 2016
119.6
75.3
62.3
الربع الرابع 2016
122.8
77.0
61.0
2017
الربع الأول 2017
120.7
76.4
61.5