ارتفاع أرباح “بنك الكويت الوطني” إلى 85.35 مليون دينار

رتفعت أرباح “بنك الكويت الوطني” الذي يعتبر أكبر وأقدم البنوك في دولة الكويت إلى 85.35 مليون د.ك (14.42 فلس/ للسهم) بنهاية الربع الأول 2017، قياساً بأرباح قدرها 78.94 مليون د.ك خلال نفس الفترة من عام 2016، كما في الجدول التالي:



قائمة الدخل الفترة الربع الأول 2016 الربع الأول 2017 التغير الربح الصافي (مليون د.ك) 78.94 85.35 + 8 % متوسط عدد الأسهم (مليون) 5827.19* 5917.75 — ربح السهم (فلس/للسهم) 13.55 14.42 —

* تم زيادة رأس المال عن طريق طرح أسهم حقوق أولوية وتم أخذ متوسط لكامل العام . تم زيادة رأس المال عن طريق طرح أسهم حقوق أولوية وتم أخذ متوسط لكامل العام يعود السبب في ارتفاع صافي الربح خلال الربع الأول 2017 مقارنة بالفترة المماثلة من العام السابق إلى ارتفاع صافي عوائد الفوائد بالإضافة إلى نمو صافي إيرادات التمويل الإسلامي.

تطور الأرباح الصافية لـ ” بنك الكويت الوطني ” منذ بداية عام 2015 الفترة الربح الصافي (مليون د.ك) ربح السهم (فلس/للسهم) 2015 الربع الأول 2015 96.52 17.37 الربع الثاني 2015 66.88 12.04 الربع الثالث 2015 64.53 11.61 الربع الرابع 2015 54.24 9.76 2016 الربع الأول 2016 78.94 13.55 الربع الثاني 2016 71.68 12.30 الربع الثالث 2016 68.64 11.78 الربع الرابع 2016 75.92 13.03 2017 الربع الأول 2017 85.35 14.42