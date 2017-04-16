ارتفاع أرباح “بنك الكويت الوطني” إلى 85.35 مليون دينار

رتفعت أرباح “بنك الكويت الوطني” الذي يعتبر أكبر وأقدم البنوك في دولة الكويت إلى 85.35 مليون د.ك (14.42 فلس/ للسهم) بنهاية الربع الأول 2017، قياساً بأرباح قدرها 78.94 مليون د.ك خلال نفس الفترة من عام 2016، كما في الجدول التالي:
قائمة الدخل
الفترة
الربع الأول 2016
الربع الأول 2017
التغير
الربح الصافي (مليون د.ك)
78.94
85.35
+ 8 %
متوسط عدد الأسهم (مليون)
5827.19*
5917.75
—
ربح السهم (فلس/للسهم)
13.55
14.42
—
يعود السبب في ارتفاع صافي الربح خلال الربع الأول 2017 مقارنة بالفترة المماثلة من العام السابق إلى ارتفاع صافي عوائد الفوائد بالإضافة إلى نمو صافي إيرادات التمويل الإسلامي.
تطور الأرباح الصافية لـ ” بنك الكويت الوطني ” منذ بداية عام 2015
الفترة
الربح الصافي (مليون د.ك)
ربح السهم (فلس/للسهم)
2015
الربع الأول 2015
96.52
17.37
الربع الثاني 2015
66.88
12.04
الربع الثالث 2015
64.53
11.61
الربع الرابع 2015
54.24
9.76
2016
الربع الأول 2016
78.94
13.55
الربع الثاني 2016
71.68
12.30
الربع الثالث 2016
68.64
11.78
الربع الرابع 2016
75.92
13.03
2017
الربع الأول 2017
85.35
14.42
بنود الميزانية لـ “بنك الكويت الوطني” منذ بداية عام 2015
الفترة
الموجودات
ودائع العملاء
الأنشطة التمويلية
2015
الربع الأول 2015
23.32
11.69
12.37
الربع الثاني 2015
22.95
12.01
12.72
الربع الثالث 2015
23.78
11.64
13.23
الربع الرابع 2015
23.60
12.06
13.55
2016
الربع الأول 2016
24.67
12.26
13.56
الربع الثاني 2016
24.07
12.56
13.70
الربع الثالث 2016
24.79
12.76
13.88
الربع الرابع 2016
24.20
12.61
13.61
2017
الربع الأول 2017
24.81
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