ارتفاع أرباح “بنك الكويت الوطني” إلى 85.35 مليون دينار

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رتفعت أرباح “بنك الكويت الوطني” الذي يعتبر أكبر وأقدم البنوك في دولة الكويت إلى 85.35 مليون د.ك (14.42 فلس/ للسهم) بنهاية الربع الأول 2017، قياساً بأرباح قدرها 78.94 مليون د.ك خلال نفس الفترة من عام 2016، كما في الجدول التالي:

قائمة الدخل

الفترة

الربع الأول 2016

الربع الأول 2017

التغير

الربح الصافي (مليون د.ك)

78.94

85.35

+ 8 %

متوسط عدد الأسهم (مليون)

5827.19*

5917.75

ربح السهم (فلس/للسهم)

13.55

14.42

*تم زيادة رأس المال عن طريق طرح أسهم حقوق أولوية وتم أخذ متوسط لكامل العام.

يعود  السبب في ارتفاع صافي الربح خلال الربع الأول 2017 مقارنة بالفترة المماثلة من العام السابق إلى ارتفاع صافي عوائد الفوائد بالإضافة إلى نمو صافي إيرادات التمويل الإسلامي.

تطور الأرباح الصافية لـ ” بنك الكويت الوطني ” منذ بداية عام 2015

الفترة

الربح الصافي (مليون د.ك)

ربح السهم (فلس/للسهم)

2015

الربع الأول 2015

96.52

17.37

الربع الثاني 2015

66.88

12.04

الربع الثالث 2015

64.53

11.61

الربع الرابع 2015

54.24

9.76

2016

الربع الأول 2016

78.94

13.55

الربع الثاني 2016

71.68

12.30

الربع الثالث 2016

68.64

11.78

الربع الرابع 2016

75.92

13.03

2017

الربع الأول 2017

85.35

14.42

بنود الميزانية لـ “بنك الكويت الوطني” منذ بداية عام 2015

الفترة

الموجودات
(مليار دينار)

ودائع العملاء
(مليار دينار)

الأنشطة التمويلية
(مليار دينار)

2015

الربع الأول 2015

23.32

11.69

12.37

الربع الثاني 2015

22.95

12.01

12.72

الربع الثالث 2015

23.78

11.64

13.23

الربع الرابع 2015

23.60

12.06

13.55

2016

الربع الأول 2016

24.67

12.26

13.56

الربع الثاني 2016

24.07

12.56

13.70

الربع الثالث 2016

24.79

12.76

13.88

الربع الرابع 2016

24.20

12.61

13.61

2017

الربع الأول 2017

24.81

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Tags:#أرباحالكويت الوطنيبنوك
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وفاء عثمان

وفاء عثمان

صحفية بمجلة أموال ومختصة بالشؤون الأقتصادية بموقع مجلة أموال

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