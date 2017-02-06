ارتفاع أرباح “بنك الشارقة” إلى 392.7 مليون درهم

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رتفعت أرباح “بنك الشارقة ” أكبر البنوك في إمارة الشارقة، الذي تمتلك حكومة الشارقة 17.2 % من أسهمه،إلى 392.7 مليون درهم (18.7 فلس/للسهم) بنهاية عام 2016، بنسبة 61 % عما تم تحقيقه من أرباح خلال نفس الفترة من عام 2015، كما يوضح الجدول التالي:

قائمة الدخل

الفترة

2015

2016

التغير

الربح الصافي(مليون درهم)

243.8

392.7

+ 61 %

متوسط عدد الأسهم(مليون)

2100

2100

ربح السهم(فلس/للسهم)

11.6

18.7

+ 61 %

أهم بنود الميزانية

الفترة

2015

2016

التغير

الموجودات(مليار درهم)

27.6

27.1

( 2 % )

ودائع العملاء(مليار درهم)

19.5

19.7

+ 1 %

القروض(مليار درهم)

15.0

17.0

+ 13 %

تطور الأرباح الصافية لـ بنك الشارقةمنذ بداية عام 2014

الفترة

الربح الصافي(مليون درهم)

ربح السهم(فلس/للسهم)

2014

الربع الأول 2014

77.2

3.7

الربع الثاني 2014

70.6

3.4

الربع الثالث 2014

117.6

5.6

الربع الرابع 2014

15.4

0.7

2015

الربع الأول 2015

83.3

4.0

الربع الثاني 2015

88.1

4.2

الربع الثالث 2015

119.3

5.7

الربع الرابع 2015

(46.9 )

( 2.2 )

2016

الربع الأول 2016

78.7

3.7

الربع الثاني 2016

91.6

4.4

الربع الثالث 2016

90.2

4.3

الربع الرابع 2016

132.2

6.3

تطور أهم بنود الميزانية منذ بداية عام 2014

الفترة

الموجودات
(مليار درهم)

ودائع العملاء
(مليار درهم)

القروض
(مليار درهم)

2014

الربع الأول 2014

24.5

17.8

13.4

الربع الثاني 2014

23.8

17.2

13.9

الربع الثالث 2014

24.3

17.0

13.8

الربع الرابع 2014

25.1

17.8

14.1

2015

الربع الأول 2015

26.2

18.7

14.5

الربع الثاني 2015

26.9

18.6

15.5

الربع الثالث 2015

26.6

18.2

15.8

الربع الرابع 2015

27.6

19.5

15.0

2016

الربع الأول 2016

27.7

19.3

15.4

الربع الثاني 2016

26.3

18.2

15.6

الربع الثالث 2016

26.1

18.5

16.0

الربع الرابع 2016

27.1

19.7

17.0

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Tags:#أرباحبنك الشارقةبنوك
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وفاء عثمان

وفاء عثمان

صحفية بمجلة أموال ومختصة بالشؤون الأقتصادية بموقع مجلة أموال

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