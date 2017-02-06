ارتفاع أرباح “بنك الشارقة” إلى 392.7 مليون درهم

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رتفعت أرباح “بنك الشارقة ” أكبر البنوك في إمارة الشارقة، الذي تمتلك حكومة الشارقة 17.2 % من أسهمه،إلى 392.7 مليون درهم (18.7 فلس/للسهم) بنهاية عام 2016، بنسبة 61 % عما تم تحقيقه من أرباح خلال نفس الفترة من عام 2015، كما يوضح الجدول التالي:
قائمة الدخل
الفترة
2015
2016
التغير
الربح الصافي(مليون درهم)
243.8
392.7
+ 61 %
متوسط عدد الأسهم(مليون)
2100
2100
—
ربح السهم(فلس/للسهم)
11.6
18.7
+ 61 %
أهم بنود الميزانية
الفترة
2015
2016
التغير
الموجودات(مليار درهم)
27.6
27.1
( 2 % )
ودائع العملاء(مليار درهم)
19.5
19.7
+ 1 %
القروض(مليار درهم)
15.0
17.0
+ 13 %
تطور الأرباح الصافية لـ “بنك الشارقة” منذ بداية عام 2014
الفترة
الربح الصافي(مليون درهم)
ربح السهم(فلس/للسهم)
2014
الربع الأول 2014
77.2
3.7
الربع الثاني 2014
70.6
3.4
الربع الثالث 2014
117.6
5.6
الربع الرابع 2014
15.4
0.7
2015
الربع الأول 2015
83.3
4.0
الربع الثاني 2015
88.1
4.2
الربع الثالث 2015
119.3
5.7
الربع الرابع 2015
(46.9 )
( 2.2 )
2016
الربع الأول 2016
78.7
3.7
الربع الثاني 2016
91.6
4.4
الربع الثالث 2016
90.2
4.3
الربع الرابع 2016
132.2
6.3
تطور أهم بنود الميزانية منذ بداية عام 2014
الفترة
الموجودات
ودائع العملاء
القروض
2014
الربع الأول 2014
24.5
17.8
13.4
الربع الثاني 2014
23.8
17.2
13.9
الربع الثالث 2014
24.3
17.0
13.8
الربع الرابع 2014
25.1
17.8
14.1
2015
الربع الأول 2015
26.2
18.7
14.5
الربع الثاني 2015
26.9
18.6
15.5
الربع الثالث 2015
26.6
18.2
15.8
الربع الرابع 2015
27.6
19.5
15.0
2016
الربع الأول 2016
27.7
19.3
15.4
الربع الثاني 2016
26.3
18.2
15.6
الربع الثالث 2016
26.1
18.5
16.0
الربع الرابع 2016
27.1
19.7
17.0