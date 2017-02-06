ارتفاع أرباح “بنك الشارقة” إلى 392.7 مليون درهم

ارتفعت أرباح “بنك الشارقة ” أكبر البنوك في إمارة الشارقة، الذي تمتلك حكومة الشارقة 17.2 % من أسهمه،إلى 392.7 مليون درهم (18.7 فلس/للسهم) بنهاية عام 2016، بنسبة 61 % عما تم تحقيقه من أرباح خلال نفس الفترة من عام 2015، كما يوضح الجدول التالي:

قائمة الدخل الفترة 2015 2016 التغير الربح الصافي(مليون درهم) 243.8 392.7 + 61 % متوسط عدد الأسهم(مليون) 2100 2100 — ربح السهم(فلس/للسهم) 11.6 18.7 + 61 %