ارتفاع أرباح “بنك الخليج الأول” إلى 6026 مليون درهم بنهاية 2016

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ارتفعت أرباح “بنك الخليج الأول”، الذي يعتبر ثالث أكبر بنك في إمارة أبوظبي، بشكل طفيف إلى 6026 مليون درهم (1.34درهم/للسهم) بنهاية عام 2016، مقارنة بأرباح قدرها 6006 مليون درهم تم تحقيقها خلال نفس الفترة من عام 2015، كما يوضح الجدول التالي:

قائمة الدخل

الفترة

2015

2016

التغير

الربح الصافي(مليون درهم)

6006

6026

متوسط عدد الأسهم(مليون)

4500

4500

ربح السهم(درهم/للسهم)

1.33

1.34

يعود سبب ارتفاع الإرباح خلال الفترة الحالية مقارنة بنفس الفترة من العام السابق إلى ارتفاع الإيرادات التشغيلية بنسبة 2 % لتصل إلى 9.58 مليار درهم، مقابل 9.43 مليار درهم خلال عام 2015.

أهم بنود الميزانية

الفترة

2015

2016

التغير

الموجودات(مليار درهم)

227.5

245.1

+ 8 %

ودائع العملاء(مليار درهم)

142.5

149.2

+ 5 %

القروض(مليار درهم)

149.8

156.7

+ 5 %

تطور الأرباح الصافية لـ “بنك الخليج الأول” منذ بداية عام 2014

الفترة

الربح الصافي(مليون درهم)

ربح السهم(درهم/للسهم)

2014

الربع الأول 2014

1330.3

0.30

الربع الثاني 2014

1350.0

0.30

الربع الثالث 2014

1425.1

0.32

الربع الرابع 2014

1550.2

0.34

2015

الربع الأول 2015

1417.3

0.31

الربع الثاني 2015

1451.6

0.32

الربع الثالث 2015

1418.9

0.32

الربع الرابع 2015

1718.3

0.38

2016

الربع الأول 2016

1332.3

0.30

الربع الثاني 2016

1305.3

0.29

الربع الثالث 2016

1864.0

0.41

الربع الرابع 2016

1525.0

0.34

تطور أهم بنود الميزانية منذ بداية عام 2014

الفترة

الموجودات(مليار درهم)

ودائع العملاء(مليار درهم)

القروض(مليار درهم)

2014

الربع الأول 2014

192.9

129.6

123.4

الربع الثاني 2014

198.2

137.5

128.2

الربع الثالث 2014

208.0

144.6

132.7

الربع الرابع 2014

212.2

141.3

139.7

2015

الربع الأول 2015

214.0

142.9

142.8

الربع الثاني 2015

219.1

140.3

148.9

الربع الثالث 2015

228.5

141.5

154.1

الربع الرابع 2015

227.5

142.5

149.8

2016

الربع الأول 2016

227.4

140.8

152.5

الربع الثاني 2016

227.2

139.7

153.8

الربع الثالث 2016

233.2

140.9

156.2

الربع الرابع 2016

245.1

149.2

156.7

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Tags:#أرباحبنك الخليج الأولبنوك
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امل صبرى

امل صبرى

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