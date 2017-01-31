ارتفاع أرباح “بنك الخليج الأول” إلى 6026 مليون درهم بنهاية 2016

ارتفعت أرباح “بنك الخليج الأول”، الذي يعتبر ثالث أكبر بنك في إمارة أبوظبي، بشكل طفيف إلى 6026 مليون درهم (1.34درهم/للسهم) بنهاية عام 2016، مقارنة بأرباح قدرها 6006 مليون درهم تم تحقيقها خلال نفس الفترة من عام 2015، كما يوضح الجدول التالي:

قائمة الدخل الفترة 2015 2016 التغير الربح الصافي(مليون درهم) 6006 6026 — متوسط عدد الأسهم(مليون) 4500 4500 — ربح السهم(درهم/للسهم) 1.33 1.34 —

يعود سبب ارتفاع الإرباح خلال الفترة الحالية مقارنة بنفس الفترة من العام السابق إلى ارتفاع الإيرادات التشغيلية بنسبة 2 % لتصل إلى 9.58 مليار درهم، مقابل 9.43 مليار درهم خلال عام 2015.