ارتفاع أرباح “بنك الخليج الأول” إلى 6026 مليون درهم بنهاية 2016

ارتفعت أرباح “بنك الخليج الأول”، الذي يعتبر ثالث أكبر بنك في إمارة أبوظبي، بشكل طفيف إلى 6026 مليون درهم (1.34درهم/للسهم) بنهاية عام 2016، مقارنة بأرباح قدرها 6006 مليون درهم تم تحقيقها خلال نفس الفترة من عام 2015، كما يوضح الجدول التالي:
قائمة الدخل
الفترة
2015
2016
التغير
الربح الصافي(مليون درهم)
6006
6026
—
متوسط عدد الأسهم(مليون)
4500
4500
—
ربح السهم(درهم/للسهم)
1.33
1.34
—
أهم بنود الميزانية
الفترة
2015
2016
التغير
الموجودات(مليار درهم)
227.5
245.1
+ 8 %
ودائع العملاء(مليار درهم)
142.5
149.2
+ 5 %
القروض(مليار درهم)
149.8
156.7
+ 5 %
تطور الأرباح الصافية لـ “بنك الخليج الأول” منذ بداية عام 2014
الفترة
الربح الصافي(مليون درهم)
ربح السهم(درهم/للسهم)
2014
الربع الأول 2014
1330.3
0.30
الربع الثاني 2014
1350.0
0.30
الربع الثالث 2014
1425.1
0.32
الربع الرابع 2014
1550.2
0.34
2015
الربع الأول 2015
1417.3
0.31
الربع الثاني 2015
1451.6
0.32
الربع الثالث 2015
1418.9
0.32
الربع الرابع 2015
1718.3
0.38
2016
الربع الأول 2016
1332.3
0.30
الربع الثاني 2016
1305.3
0.29
الربع الثالث 2016
1864.0
0.41
الربع الرابع 2016
1525.0
0.34
تطور أهم بنود الميزانية منذ بداية عام 2014
الفترة
الموجودات(مليار درهم)
ودائع العملاء(مليار درهم)
القروض(مليار درهم)
2014
الربع الأول 2014
192.9
129.6
123.4
الربع الثاني 2014
198.2
137.5
128.2
الربع الثالث 2014
208.0
144.6
132.7
الربع الرابع 2014
212.2
141.3
139.7
2015
الربع الأول 2015
214.0
142.9
142.8
الربع الثاني 2015
219.1
140.3
148.9
الربع الثالث 2015
228.5
141.5
154.1
الربع الرابع 2015
227.5
142.5
149.8
2016
الربع الأول 2016
227.4
140.8
152.5
الربع الثاني 2016
227.2
139.7
153.8
الربع الثالث 2016
233.2
140.9
156.2
الربع الرابع 2016
245.1
149.2
156.7