ارتفاع أرباح “بنك الاستثمار” إلى 89.7 مليون درهم

ارتفعت أرباح “بنك الاستثمار“، أحد البنوك الصغيرة في دولة الإمارات ومقره الشارقة، إلى 89.7 مليون درهم (5.6 فلس/للسهم) بنهاية الربع الأول 2017، مقارنة بأرباح قدرها 85.4 مليون درهم خلال نفس الفترة من عام 2016، كما يوضح الجدول التالي:
قائمة الدخل
الفترة
الربع الأول 2016
الربع الأول 2017
التغير
الربح الصافي(مليون درهم)
85.4
89.7
+ 5 %
متوسط عدد الأسهم(مليون)
1588.13
1588.13
—
ربح السهم(فلس/للسهم)
5.4
5.6
+ 5 %
أهم بنود الميزانية
الفترة
الربع الأول 2016
الربع الأول 2017
التغير
الموجودات(مليار درهم)
15.4
16.1
+ 5 %
ودائع العملاء(مليار درهم)
11.9
12.3
+ 3 %
القروض(مليار درهم)
11.5
12.0
+ 4 %
تطور الأرباح الصافية لـ”بنك الاستثمار” منذ بداية عام 2015
الفترة
الربح الصافي(مليون درهم)
ربح السهم(فلس/للسهم)
2015
الربع الأول 2015
95.7
6.0
الربع الثاني 2015
97.4
6.1
الربع الثالث 2015
77.7
4.9
الربع الرابع 2015
( 18.6 )
( 1.2 )
2016
الربع الأول 2016
85.4
5.4
الربع الثاني 2016
83.8
5.3
الربع الثالث 2016
64.1
4.0
الربع الرابع 2016
38.4
2.4
2017
الربع الأول 2017
89.7
5.6
تطور أهم بنود الميزانية منذ بداية عام 2015
الفترة
الموجودات(مليار درهم)
ودائع العملاء(مليار درهم)
القروض(مليار درهم)
2015
الربع الأول 2015
14.4
10.8
10.3
الربع الثاني 2015
14.5
10.6
10.5
الربع الثالث 2015
14.9
11.1
10.7
الربع الرابع 2015
14.9
11.3
10.9
2016
الربع الأول 2016
15.4
11.9
11.5
الربع الثاني 2016
15.1
11.5
11.5
الربع الثالث 2016
15.4
11.7
11.8
الربع الرابع 2016
16.1
12.2
12.0
2017
الربع الأول 2017
16.1
12.3
12.0