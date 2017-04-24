ارتفاع أرباح “بنك الاستثمار” إلى 89.7 مليون درهم

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ارتفعت أرباح  “بنك الاستثمار، أحد البنوك الصغيرة في دولة الإمارات ومقره الشارقة، إلى 89.7 مليون درهم (5.6 فلس/للسهم) بنهاية الربع الأول 2017، مقارنة بأرباح قدرها 85.4 مليون درهم خلال نفس الفترة من عام 2016، كما يوضح الجدول التالي:

قائمة الدخل

الفترة

الربع الأول 2016

الربع الأول 2017

التغير

الربح الصافي(مليون درهم)

85.4

89.7

+ 5 %

متوسط عدد الأسهم(مليون)

1588.13

1588.13

ربح السهم(فلس/للسهم)

5.4

5.6

+ 5 %

يعود سبب ارتفاع الأرباح خلال الربع الأول 2017 إلى  تراجع مخصص انخفاض القيمة  إلى 35.3 مليون درهم مقابل 61.8 مليون درهم خلال نفس الفترة من العام السابق.

أهم بنود الميزانية

الفترة

الربع الأول 2016

الربع الأول 2017

التغير

الموجودات(مليار درهم)

15.4

16.1

+ 5 %

ودائع العملاء(مليار درهم)

11.9

12.3

+ 3 %

القروض(مليار درهم)

11.5

12.0

+ 4 %

تطور الأرباح الصافية لـ”بنك الاستثمار” منذ بداية عام 2015

الفترة

الربح الصافي(مليون درهم)

ربح السهم(فلس/للسهم)

2015

الربع الأول 2015

95.7

6.0

الربع الثاني 2015

97.4

6.1

الربع الثالث 2015

77.7

4.9

الربع الرابع 2015

( 18.6 )

( 1.2 )

2016

الربع الأول 2016

85.4

5.4

الربع الثاني 2016

83.8

5.3

الربع الثالث 2016

64.1

4.0

الربع الرابع 2016

38.4

2.4

2017

الربع الأول 2017

89.7

5.6

تطور أهم بنود الميزانية منذ بداية عام 2015

الفترة

الموجودات(مليار درهم)

ودائع العملاء(مليار درهم)

القروض(مليار درهم)

2015

الربع الأول 2015

14.4

10.8

10.3

الربع الثاني 2015

14.5

10.6

10.5

الربع الثالث 2015

14.9

11.1

10.7

الربع الرابع 2015

14.9

11.3

10.9

2016

الربع الأول 2016

15.4

11.9

11.5

الربع الثاني 2016

15.1

11.5

11.5

الربع الثالث 2016

15.4

11.7

11.8

الربع الرابع 2016

16.1

12.2

12.0

2017

الربع الأول 2017

16.1

12.3

12.0

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Tags:#أرباحالاستثماربنوك
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امل صبرى

امل صبرى

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