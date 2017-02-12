ارتفاع أرباح “بنك الاستثمار” إلى 271.7 مليون درهم

ارتفعت أرباح “بنك الاستثمار“، أحد البنوك الصغيرة في دولة الإمارات ومقره الشارقة، إلى 271.7 مليون درهم (17.1 فلس/للسهم) بنهاية عام 2016، مقارنة بأرباح قدرها 252.2 مليون درهم خلال نفس الفترة من عام 2015، كما يوضح الجدول التالي:

قائمة الدخل الفترة 2015 2016 التغير الربح الصافي(مليون درهم) 252.2 271.7 + 8 % متوسط عدد الأسهم(مليون) 1588.13 1588.13 — ربح السهم(فلس/للسهم) 15.9 17.1 + 8 %

يعود سبب ارتفاع الأرباح خلال الفترة الحالية إلى ارتفاع الإيرادات التشغيلية بنسبة 4 %، لتصل إلى 741.1 مليون درهم مقابل 711.7 مليون درهم خلال عام 2015.

أهم بنود الميزانية الفترة 2015 2016 التغير الموجودات(مليار درهم) 14.9 16.1 + 8 % ودائع العملاء(مليار درهم) 11.3 12.2 + 8 % القروض(مليار درهم) 10.9 12.0 + 10 %

تطور الأرباح الصافية لـ”بنك الاستثمار” منذ بداية عام 2014 الفترة الربح الصافي(مليون درهم) ربح السهم(فلس/للسهم) 2014 الربع الأول 2014 94.9 6.0 الربع الثاني 2014 98.2 6.2 الربع الثالث 2014 77.0 4.8 الربع الرابع 2014 90.0 5.7 2015 الربع الأول 2015 95.7 6.0 الربع الثاني 2015 97.4 6.1 الربع الثالث 2015 77.7 4.9 الربع الرابع 2015 ( 18.6 ) ( 1.2 ) 2016 الربع الأول 2016 85.4 5.4 الربع الثاني 2016 83.8 5.3 الربع الثالث 2016 64.1 4.0 الربع الرابع 2016 38.4 2.4