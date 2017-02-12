ارتفاع أرباح “بنك الاستثمار” إلى 271.7 مليون درهم

ارتفعت أرباح “بنك الاستثمار“، أحد البنوك الصغيرة في دولة الإمارات ومقره الشارقة، إلى 271.7 مليون درهم (17.1 فلس/للسهم) بنهاية عام 2016، مقارنة بأرباح قدرها 252.2 مليون درهم خلال نفس الفترة من عام 2015، كما يوضح الجدول التالي:
قائمة الدخل
الفترة
2015
2016
التغير
الربح الصافي(مليون درهم)
252.2
271.7
+ 8 %
متوسط عدد الأسهم(مليون)
1588.13
1588.13
—
ربح السهم(فلس/للسهم)
15.9
17.1
+ 8 %
يعود سبب ارتفاع الأرباح خلال الفترة الحالية إلى ارتفاع الإيرادات التشغيلية بنسبة 4 %، لتصل إلى 741.1 مليون درهم مقابل 711.7 مليون درهم خلال عام 2015.
أهم بنود الميزانية
الفترة
2015
2016
التغير
الموجودات(مليار درهم)
14.9
16.1
+ 8 %
ودائع العملاء(مليار درهم)
11.3
12.2
+ 8 %
القروض(مليار درهم)
10.9
12.0
+ 10 %
تطور الأرباح الصافية لـ”بنك الاستثمار” منذ بداية عام 2014
الفترة
الربح الصافي(مليون درهم)
ربح السهم(فلس/للسهم)
2014
الربع الأول 2014
94.9
6.0
الربع الثاني 2014
98.2
6.2
الربع الثالث 2014
77.0
4.8
الربع الرابع 2014
90.0
5.7
2015
الربع الأول 2015
95.7
6.0
الربع الثاني 2015
97.4
6.1
الربع الثالث 2015
77.7
4.9
الربع الرابع 2015
( 18.6 )
( 1.2 )
2016
الربع الأول 2016
85.4
5.4
الربع الثاني 2016
83.8
5.3
الربع الثالث 2016
64.1
4.0
الربع الرابع 2016
38.4
2.4
تطور أهم بنود الميزانية منذ بداية عام 2014
الفترة
الموجودات(مليار درهم)
ودائع العملاء(مليار درهم)
القروض(مليار درهم)
2014
الربع الأول 2014
12.8
9.2
9.1
الربع الثاني 2014
12.8
9.3
8.9
الربع الثالث 2014
13.4
9.4
9.5
الربع الرابع 2014
13.8
10.2
9.9
2015
الربع الأول 2015
14.4
10.8
10.3
الربع الثاني 2015
14.5
10.6
10.5
الربع الثالث 2015
14.9
11.1
10.7
الربع الرابع 2015
14.9
11.3
10.9
2016
الربع الأول 2016
15.4
11.9
11.5
الربع الثاني 2016
15.1
11.5
11.5
الربع الثالث 2016
15.4
11.7
11.8
الربع الرابع 2016
16.1
12.2
12.0