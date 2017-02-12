ارتفاع أرباح “بنك الاستثمار” إلى 271.7 مليون درهم

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ارتفعت أرباح  “بنك الاستثمار، أحد البنوك الصغيرة في دولة الإمارات ومقره الشارقة، إلى 271.7 مليون درهم (17.1 فلس/للسهم) بنهاية عام 2016، مقارنة بأرباح قدرها 252.2 مليون درهم خلال نفس الفترة من عام 2015، كما يوضح الجدول التالي:

قائمة الدخل

الفترة

2015

2016

التغير

الربح الصافي(مليون درهم)

252.2

271.7

+ 8 %

متوسط عدد الأسهم(مليون)

1588.13

1588.13

ربح السهم(فلس/للسهم)

15.9

17.1

+ 8 %

يعود سبب ارتفاع الأرباح خلال الفترة الحالية إلى ارتفاع الإيرادات التشغيلية بنسبة 4 %، لتصل إلى 741.1 مليون درهم مقابل 711.7 مليون درهم خلال عام 2015.

أهم بنود الميزانية

الفترة

2015

2016

التغير

الموجودات(مليار درهم)

14.9

16.1

+ 8 %

ودائع العملاء(مليار درهم)

11.3

12.2

+ 8 %

القروض(مليار درهم)

10.9

12.0

+ 10 %

تطور الأرباح الصافية لـ”بنك الاستثمار” منذ بداية عام 2014

الفترة

الربح الصافي(مليون درهم)

ربح السهم(فلس/للسهم)

2014

الربع الأول 2014

94.9

6.0

الربع الثاني 2014

98.2

6.2

الربع الثالث 2014

77.0

4.8

الربع الرابع 2014

90.0

5.7

2015

الربع الأول 2015

95.7

6.0

الربع الثاني 2015

97.4

6.1

الربع الثالث 2015

77.7

4.9

الربع الرابع 2015

( 18.6 )

( 1.2 )

2016

الربع الأول 2016

85.4

5.4

الربع الثاني 2016

83.8

5.3

الربع الثالث 2016

64.1

4.0

الربع الرابع 2016

38.4

2.4

تطور أهم بنود الميزانية منذ بداية عام 2014

الفترة

الموجودات(مليار درهم)

ودائع العملاء(مليار درهم)

القروض(مليار درهم)

2014

الربع الأول 2014

12.8

9.2

9.1

الربع الثاني 2014

12.8

9.3

8.9

الربع الثالث 2014

13.4

9.4

9.5

الربع الرابع 2014

13.8

10.2

9.9

2015

الربع الأول 2015

14.4

10.8

10.3

الربع الثاني 2015

14.5

10.6

10.5

الربع الثالث 2015

14.9

11.1

10.7

الربع الرابع 2015

14.9

11.3

10.9

2016

الربع الأول 2016

15.4

11.9

11.5

الربع الثاني 2016

15.1

11.5

11.5

الربع الثالث 2016

15.4

11.7

11.8

الربع الرابع 2016

16.1

12.2

12.0

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Tags:#أرباحبنك الاستثماربنوك
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وفاء عثمان

وفاء عثمان

صحفية بمجلة أموال ومختصة بالشؤون الأقتصادية بموقع مجلة أموال

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