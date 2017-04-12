ارتفاع أرباح “بنك الاتحاد الوطني” بشكل طفيف إلى 449.3 مليون درهم

ارتفعت أرباح “بنك الاتحاد الوطني”، المدرج أسهمه في سوق أبوظبي، بشكل طفيف إلى 449.3 مليون درهم (0.16 درهم/للسهم) بنهاية الربع الأول 2017، مقارنة بأرباح قدرها 447.2 مليون درهم تم تحقيقها خلال نفس الفترة من عام 2016، كما يوضح الجدول التالي:

قائمة الدخل الفترة الربع الأول 2016 الربع الأول 2017 التغير الربح الصافي(مليون درهم) 447.2 449.3 — متوسط عدد الأسهم(مليون) 2751.43 2751.43 — ربح السهم(درهم/للسهم) 0.16 0.16 —

يعود سبب ارتفاع الأرباح خلال الفترة الحالية إلى ارتفاع الإيرادات التشغيلية بنسبة 10 % لتصل إلى 896.8 مليون درهم، مقابل 812.5 مليون درهم خلال الربع الأول 2015.

أهم بنود الميزانية الفترة الربع الأول 2016 الربع الأول 2017 التغير الموجودات(مليار درهم) 99.8 104.6 + 5 % ودائع العملاء(مليار درهم) 72.1 75.6 + 5 % القروض(مليار درهم) 68.3 73.5 + 8 %

تطور الأرباح الصافية لـ”البنك الاتحاد الوطني ” منذ بداية عام 2015 الفترة الربح الصافي(مليون درهم) ربح السهم(درهم/للسهم) 2015 الربع الأول 2015 610.8 0.22 الربع الثاني 2015 568.0 0.21 الربع الثالث 2015 480.6 0.17 الربع الرابع 2015 193.0 0.07 2016 الربع الأول 2016 447.2 0.16 الربع الثاني 2016 469.5 0.17 الربع الثالث 2016 406.7 0.15 الربع الرابع 2016 249.0 0.09 2017 الربع الأول 2017 449.3 0.16