ارتفاع أرباح “بنك الاتحاد الوطني” بشكل طفيف إلى 449.3 مليون درهم

ارتفعت أرباح “بنك الاتحاد الوطني”، المدرج أسهمه في سوق أبوظبي، بشكل طفيف إلى 449.3 مليون درهم (0.16 درهم/للسهم) بنهاية الربع الأول 2017، مقارنة بأرباح قدرها 447.2 مليون درهم تم تحقيقها خلال نفس الفترة من عام 2016، كما يوضح الجدول التالي:
قائمة الدخل
الفترة
الربع الأول 2016
الربع الأول 2017
التغير
الربح الصافي(مليون درهم)
447.2
449.3
—
متوسط عدد الأسهم(مليون)
2751.43
2751.43
—
ربح السهم(درهم/للسهم)
0.16
0.16
—
أهم بنود الميزانية
الفترة
الربع الأول 2016
الربع الأول 2017
التغير
الموجودات(مليار درهم)
99.8
104.6
+ 5 %
ودائع العملاء(مليار درهم)
72.1
75.6
+ 5 %
القروض(مليار درهم)
68.3
73.5
+ 8 %
تطور الأرباح الصافية لـ”البنك الاتحاد الوطني ” منذ بداية عام 2015
الفترة
الربح الصافي(مليون درهم)
ربح السهم(درهم/للسهم)
2015
الربع الأول 2015
610.8
0.22
الربع الثاني 2015
568.0
0.21
الربع الثالث 2015
480.6
0.17
الربع الرابع 2015
193.0
0.07
2016
الربع الأول 2016
447.2
0.16
الربع الثاني 2016
469.5
0.17
الربع الثالث 2016
406.7
0.15
الربع الرابع 2016
249.0
0.09
2017
الربع الأول 2017
449.3
0.16
تطور أهم بنود الميزانية منذ بداية عام 2015
الفترة
الموجودات
ودائع العملاء
القروض
2015
الربع الأول 2015
97.8
69.7
66.9
الربع الثاني 2015
103.8
73.2
67.6
الربع الثالث 2015
101.8
73.2
68.6
الربع الرابع 2015
101.9
74.8
68.4
2016
الربع الأول 2016
99.8
72.1
68.3
الربع الثاني 2016
102.2
73.3
70.1
الربع الثالث 2016
105.4
74.8
73.6
الربع الرابع 2016
103.9
77.5
73.7
2017
الربع الأول 2017
104.6
75.6
73.5