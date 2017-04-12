ارتفاع أرباح “بنك الاتحاد الوطني” بشكل طفيف إلى 449.3 مليون درهم

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ارتفعت أرباح “بنك الاتحاد الوطني”، المدرج أسهمه في سوق أبوظبي، بشكل طفيف إلى 449.3 مليون درهم (0.16 درهم/للسهم) بنهاية الربع الأول 2017، مقارنة بأرباح قدرها 447.2 مليون درهم تم تحقيقها  خلال نفس الفترة من عام 2016، كما يوضح الجدول التالي:

قائمة الدخل

الفترة

الربع الأول 2016

الربع الأول 2017

التغير

الربح الصافي(مليون درهم)

447.2

449.3

متوسط عدد الأسهم(مليون)

2751.43

2751.43

ربح السهم(درهم/للسهم)

0.16

0.16

يعود سبب ارتفاع الأرباح خلال الفترة الحالية إلى ارتفاع الإيرادات التشغيلية بنسبة 10 % لتصل إلى 896.8 مليون درهم، مقابل 812.5 مليون درهم خلال الربع الأول 2015.

أهم بنود الميزانية

الفترة

الربع الأول 2016

الربع الأول 2017

التغير

الموجودات(مليار درهم)

99.8

104.6

+ 5 %

ودائع العملاء(مليار درهم)

72.1

75.6

+ 5 %

القروض(مليار درهم)

68.3

73.5

+ 8 %

تطور الأرباح الصافية لـ”البنك الاتحاد الوطني ” منذ بداية عام 2015

الفترة

الربح الصافي(مليون درهم)

ربح السهم(درهم/للسهم)

2015

الربع الأول 2015

610.8

0.22

الربع الثاني 2015

568.0

0.21

الربع الثالث 2015

480.6

0.17

الربع الرابع 2015

193.0

0.07

2016

الربع الأول 2016

447.2

0.16

الربع الثاني 2016

469.5

0.17

الربع الثالث 2016

406.7

0.15

الربع الرابع 2016

249.0

0.09

2017

الربع الأول 2017

449.3

0.16

تطور أهم بنود الميزانية منذ بداية عام 2015

الفترة

الموجودات
(مليار درهم)

ودائع العملاء
(مليار درهم)

القروض
(مليار درهم)

2015

الربع الأول 2015

97.8

69.7

66.9

الربع الثاني 2015

103.8

73.2

67.6

الربع الثالث 2015

101.8

73.2

68.6

الربع الرابع 2015

101.9

74.8

68.4

2016

الربع الأول 2016

99.8

72.1

68.3

الربع الثاني 2016

102.2

73.3

70.1

الربع الثالث 2016

105.4

74.8

73.6

الربع الرابع 2016

103.9

77.5

73.7

2017

الربع الأول 2017

104.6

75.6

73.5

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Tags:#أرباحالاتحاد الوطنيبنوك
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وفاء عثمان

وفاء عثمان

صحفية بمجلة أموال ومختصة بالشؤون الأقتصادية بموقع مجلة أموال

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