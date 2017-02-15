ارتفاع أرباح “بنك الإمارات للاستثمار” إلى 33.9 مليون درهم

ارتفعت أرباح “بنك الإمارات للاستثمار”، المدرجة أسهمه في سوق دبي المالي، وهو أحد البنوك الصغيرة في دولة الإمارات، إلى 33.9 مليون درهم (48.43 درهم/للسهم) بنهاية عام 2016، وبنسبة 21 % مقارنة بأرباح نفس الفترة من عام 2015، كما يوضح الجدول التالي:
قائمة الدخل
الفترة
2015
2016
التغير
الربح الصافي(مليون درهم)
28.1
33.9
+ 21 %
متوسط عدد الأسهم(مليون)
0.70
0.70
—
ربح السهم(درهم/للسهم)
40.14
48.43
+ 21 %
أهم بنود الميزانية
الفترة
2015
2016
التغير
الموجودات(مليون درهم)
3568.4
4670.0
+ 31 %
ودائع العملاء(مليون درهم)
3170.4
3430.0
+ 8 %
تطور الأرباح الصافية لـ “بنك الإمارات للاستثمار” منذ بداية عام 2014
الفترة
الربح الصافي
ربح السهم
2014
الربع الأول 2014
19.5
27.86
الربع الثاني 2014
15.8
22.57
الربع الثالث 2014
5.7
8.14
الربع الرابع 2014
5.3
7.57
2015
الربع الأول 2015
21.2
30.29
الربع الثاني 2015
6.6
9.43
الربع الثالث 2015
1.7
2.43
الربع الرابع 2015
( 1.4 )
( 2.00 )
2016
الربع الأول 2016
4.9
7.00
الربع الثاني 2016
7.8
11.14
الربع الثالث 2016
12.6
18.00
الربع الرابع 2016
8.6
12.29
تطور أهم بنود الميزانية لـ “بنك الإمارات للاستثمار” منذ بداية عام 2014
الفترة
الموجودات
ودائع العملاء
القروض
2014
الربع الأول 2014
3264.8
2049.9
544.8
الربع الثاني 2014
3227.3
2513.0
613.1
الربع الثالث 2014
3956.1
3320.0
698.1
الربع الرابع 2014
3504.8
2985.1
573.3
2015
الربع الأول 2015
3885.7
3381.9
532.7
الربع الثاني 2015
3510.8
2993.2
639.6
الربع الثالث 2015
3491.6
3021.8
551.0
الربع الرابع 2015
3568.4
3170.4
307.8
2016
الربع الأول 2016
3537.3
3030.4
362.4
الربع الثاني 2016
3718.3
3062.6
715.3
الربع الثالث 2016
4611.7
3674.7
754.2
الربع الرابع 2016
4670.0
3430.0
NA