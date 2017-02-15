ارتفاع أرباح “بنك الإمارات للاستثمار” إلى 33.9 مليون درهم

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ارتفعت أرباح “بنك الإمارات للاستثمار”، المدرجة أسهمه في سوق دبي المالي، وهو أحد البنوك الصغيرة في دولة الإمارات، إلى 33.9 مليون درهم (48.43 درهم/للسهم) بنهاية عام 2016، وبنسبة 21 % مقارنة بأرباح نفس الفترة من عام 2015، كما يوضح الجدول التالي:

قائمة الدخل

الفترة

2015

2016

التغير

الربح الصافي(مليون درهم)

28.1

33.9

+ 21 %

متوسط عدد الأسهم(مليون)

0.70

0.70

ربح السهم(درهم/للسهم)

40.14

48.43

+ 21 %

أهم بنود الميزانية

الفترة

2015

2016

التغير

الموجودات(مليون درهم)

3568.4

4670.0

+ 31 %

ودائع العملاء(مليون درهم)

3170.4

3430.0

+ 8 %

تطور الأرباح الصافية لـ “بنك الإمارات للاستثمار” منذ بداية عام 2014

الفترة

الربح الصافي
(مليون درهم)

ربح السهم
(درهم/ للسهم)

2014

الربع الأول 2014

19.5

27.86

الربع الثاني 2014

15.8

22.57

الربع الثالث 2014

5.7

8.14

الربع الرابع 2014

5.3

7.57

2015

الربع الأول 2015

21.2

30.29

الربع الثاني 2015

6.6

9.43

الربع الثالث 2015

1.7

2.43

الربع الرابع 2015

( 1.4 )

( 2.00 )

2016

الربع الأول 2016

4.9

7.00

الربع الثاني 2016

7.8

11.14

الربع الثالث 2016

12.6

18.00

الربع الرابع 2016

8.6

12.29

تطور أهم بنود الميزانية لـ “بنك الإمارات للاستثمار” منذ بداية عام 2014

الفترة

الموجودات
(مليون درهم)

ودائع العملاء
(مليون درهم)

القروض
(مليون درهم)

2014

الربع الأول 2014

3264.8

2049.9

544.8

الربع الثاني 2014

3227.3

2513.0

613.1

الربع الثالث 2014

3956.1

3320.0

698.1

الربع الرابع 2014

3504.8

2985.1

573.3

2015

الربع الأول 2015

3885.7

3381.9

532.7

الربع الثاني 2015

3510.8

2993.2

639.6

الربع الثالث 2015

3491.6

3021.8

551.0

الربع الرابع 2015

3568.4

3170.4

307.8

2016

الربع الأول 2016

3537.3

3030.4

362.4

الربع الثاني 2016

3718.3

3062.6

715.3

الربع الثالث 2016

4611.7

3674.7

754.2

الربع الرابع 2016

4670.0

3430.0

NA

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Tags:#أرباحبنك الإمارات للاستثماربنوك
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وفاء عثمان

وفاء عثمان

صحفية بمجلة أموال ومختصة بالشؤون الأقتصادية بموقع مجلة أموال

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