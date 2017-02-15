ارتفاع أرباح “بنك الإمارات للاستثمار” إلى 33.9 مليون درهم

ارتفعت أرباح “بنك الإمارات للاستثمار”، المدرجة أسهمه في سوق دبي المالي، وهو أحد البنوك الصغيرة في دولة الإمارات، إلى 33.9 مليون درهم (48.43 درهم/للسهم) بنهاية عام 2016، وبنسبة 21 % مقارنة بأرباح نفس الفترة من عام 2015، كما يوضح الجدول التالي:

قائمة الدخل الفترة 2015 2016 التغير الربح الصافي(مليون درهم) 28.1 33.9 + 21 % متوسط عدد الأسهم(مليون) 0.70 0.70 — ربح السهم(درهم/للسهم) 40.14 48.43 + 21 %