ارتفاع أرباح “بنك إتش إس بي سي عمان” إلى 5.7 مليون ريال

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ارتفعت أرباح بنك “إتش اس بي سي عمان”، خامس أكبر كيان مصرفي عماني من حيث الموجودات، إلى  5.7 مليون ريال (2.85  بيسة للسهم) بنهاية الربع الأول 2017، بنسبة قدرها 63 % عن الفترة المماثلة من عام 2016، كما يوضح الجدول التالي:

قائمة الدخل

الفترة

الربع الأول 2016

الربع الأول 2017

التغير

الربح الصافي (مليون ريال عماني)

3.50

5.70

+ 63 %

متوسط عدد الأسهم (مليون سهم)

2000.3

2000.3

ربح السهم (بيسة/للسهم)

1.75

2.85

+ 63 %

أهم بنود الميزانية

الفترة

الربع الأول 2016

الربع الأول 2017

التغير

الموجودات(مليون ريال عماني)

2163

2340

+ 8 %

ودائع العملاء(مليون ريال عماني)

1782

1941

+ 9 %

القروض(مليون ريال عماني)

1386

1262

( 9 % )

تطور الأرباح الصافية لـ “بنك اتش اس بي سي عمان” منذ بداية عام 2015

الفترة

الربح الصافي
( مليون ريال)

ربح السهم
( بيسة)

  2015

الربع الأول 2015

3.78

1.89

الربع الثاني 2015

1.39

0.69

الربع الثالث 2015

2.89

1.44

الربع الرابع 2015

4.87

2.43

  2016

الربع الأول 2016

3.50

1.75

الربع الثاني 2016

4.35

2.17

الربع الثالث 2016

5.60

2.80

الربع الرابع 2016

3.45

1.72

2017

الربع الأول 2017

5.70

2.85

تطور أهم بنود الميزانية منذ بداية عام 2015

الفترة

الموجودات
( مليون ريال عماني )

ودائع العملاء

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Tags:#أرباحبنك إتش إس بي سي عمانبنوك
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وفاء عثمان

وفاء عثمان

صحفية بمجلة أموال ومختصة بالشؤون الأقتصادية بموقع مجلة أموال

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