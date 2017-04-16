ارتفاع أرباح “بنك إتش إس بي سي عمان” إلى 5.7 مليون ريال

ارتفعت أرباح بنك “إتش اس بي سي عمان”، خامس أكبر كيان مصرفي عماني من حيث الموجودات، إلى 5.7 مليون ريال (2.85 بيسة للسهم) بنهاية الربع الأول 2017، بنسبة قدرها 63 % عن الفترة المماثلة من عام 2016، كما يوضح الجدول التالي:
قائمة الدخل
الفترة
الربع الأول 2016
الربع الأول 2017
التغير
الربح الصافي (مليون ريال عماني)
3.50
5.70
+ 63 %
متوسط عدد الأسهم (مليون سهم)
2000.3
2000.3
—
ربح السهم (بيسة/للسهم)
1.75
2.85
+ 63 %
أهم بنود الميزانية
الفترة
الربع الأول 2016
الربع الأول 2017
التغير
الموجودات(مليون ريال عماني)
2163
2340
+ 8 %
ودائع العملاء(مليون ريال عماني)
1782
1941
+ 9 %
القروض(مليون ريال عماني)
1386
1262
( 9 % )
تطور الأرباح الصافية لـ “بنك اتش اس بي سي عمان” منذ بداية عام 2015
الفترة
الربح الصافي
ربح السهم
2015
الربع الأول 2015
3.78
1.89
الربع الثاني 2015
1.39
0.69
الربع الثالث 2015
2.89
1.44
الربع الرابع 2015
4.87
2.43
2016
الربع الأول 2016
3.50
1.75
الربع الثاني 2016
4.35
2.17
الربع الثالث 2016
5.60
2.80
الربع الرابع 2016
3.45
1.72
2017
الربع الأول 2017
5.70
2.85
تطور أهم بنود الميزانية منذ بداية عام 2015
الفترة
الموجودات
ودائع العملاء