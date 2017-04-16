ارتفاع أرباح “بنك إتش إس بي سي عمان” إلى 5.7 مليون ريال

ارتفعت أرباح بنك “إتش اس بي سي عمان”، خامس أكبر كيان مصرفي عماني من حيث الموجودات، إلى 5.7 مليون ريال (2.85 بيسة للسهم) بنهاية الربع الأول 2017، بنسبة قدرها 63 % عن الفترة المماثلة من عام 2016، كما يوضح الجدول التالي:

قائمة الدخل الفترة الربع الأول 2016 الربع الأول 2017 التغير الربح الصافي (مليون ريال عماني) 3.50 5.70 + 63 % متوسط عدد الأسهم (مليون سهم) 2000.3 2000.3 — ربح السهم (بيسة/للسهم) 1.75 2.85 + 63 %

أهم بنود الميزانية الفترة الربع الأول 2016 الربع الأول 2017 التغير الموجودات(مليون ريال عماني) 2163 2340 + 8 % ودائع العملاء(مليون ريال عماني) 1782 1941 + 9 % القروض(مليون ريال عماني) 1386 1262 ( 9 % )

تطور الأرباح الصافية لـ “بنك اتش اس بي سي عمان” منذ بداية عام 2015 الفترة الربح الصافي

( مليون ريال) ربح السهم

( بيسة) 2015 الربع الأول 2015 3.78 1.89 الربع الثاني 2015 1.39 0.69 الربع الثالث 2015 2.89 1.44 الربع الرابع 2015 4.87 2.43 2016 الربع الأول 2016 3.50 1.75 الربع الثاني 2016 4.35 2.17 الربع الثالث 2016 5.60 2.80 الربع الرابع 2016 3.45 1.72 2017 الربع الأول 2017 5.70 2.85