ارتفاع أرباح “بنك أبوظبي الوطني” إلى 5296 مليون درهم

ارتفعت أرباح “بنك أبوظبي الوطني”، أكبر البنوك في إمارة أبوظبي،إلى 5296 مليون درهم (1.01 درهم/للسهم) بنهاية عام 2016، مقارنة بأرباح قدرها 5231.8 مليون درهم تم تحقيقها خلال نفس الفترة من عام 2015، كما يوضح الجدول التالي:

قائمة الدخل الفترة 2015 2016 التغير الربح الصافي(مليون درهم) 5231.8 5296.0 + 1 % متوسط عدد الأسهم(مليون) 5209.72 5254.55 — ربح السهم(درهم/للسهم) 1.00 1.01 + 1 %

يعود سبب ارتفاع الأرباح خلال الفترة الحالية إلى ارتفاع إيرادات التشغيل بنسبة 2 % لتصل إلى 10.81 مليار درهم مقابل 10.56 مليار درهم خلال عام 2015، وانخفاض المصروفات العمومية بنسبة 2 % لتصل إلى 4.01 مليار درهم مقابل 4.08 مليار درهم خلال نفس الفترة من العام السابق.