ارتفاع أرباح “بنك أبوظبي الوطني” إلى 5296 مليون درهم

ارتفعت أرباح “بنك أبوظبي الوطني”، أكبر البنوك في إمارة أبوظبي،إلى 5296 مليون درهم (1.01 درهم/للسهم) بنهاية عام 2016، مقارنة بأرباح قدرها 5231.8 مليون درهم تم تحقيقها خلال نفس الفترة من عام 2015، كما يوضح الجدول التالي:
قائمة الدخل
الفترة
2015
2016
التغير
الربح الصافي(مليون درهم)
5231.8
5296.0
+ 1 %
متوسط عدد الأسهم(مليون)
5209.72
5254.55
—
ربح السهم(درهم/للسهم)
1.00
1.01
+ 1 %
أهم بنود الميزانية
الفترة
2015
2016
التغير
الموجودات(مليار درهم)
406.6
420.7
+ 3 %
ودائع العملاء(مليار درهم)
233.8
253.4
+ 8 %
القروض(مليار درهم)
205.9
200.5
( 3 % )
تطور الأرباح الصافية لـ “بنك أبوظبي الوطني” منذ بداية عام 2014
الفترة
الربح الصافي(مليون درهم)
ربح السهم(درهم/للسهم)
2014
الربع الأول 2014
1409.6
0.27
الربع الثاني 2014
1427.6
0.27
الربع الثالث 2014
1369.8
0.26
الربع الرابع 2014
1375.8
0.26
2015
الربع الأول 2015
1423.2
0.27
الربع الثاني 2015
1446.2
0.28
الربع الثالث 2015
1326.4
0.25
الربع الرابع 2015
1036.0
0.20
2016
الربع الأول 2016
1270.6
0.24
الربع الثاني 2016
1376.2
0.26
الربع الثالث 2016
1320.3
0.25
الربع الرابع 2016
1328.9
0.25
تطور أهم بنود الميزانية منذ بداية عام 2014
الفترة
الموجودات(مليار درهم)
ودائع العملاء(مليار درهم)
القروض(مليار درهم)
2014
الربع الأول 2014
361.3
235.0
178.5
الربع الثاني 2014
348.5
237.4
181.7
الربع الثالث 2014
398.1
264.7
198.0
الربع الرابع 2014
376.1
243.2
194.3
2015
الربع الأول 2015
400.3
249.8
200.2
الربع الثاني 2015
392.6
230.1
217.9
الربع الثالث 2015
404.7
235.0
212.1
الربع الرابع 2015
406.6
233.8
205.9
2016
الربع الأول 2016
399.7
233.3
199.6
الربع الثاني 2016
419.4
243.3
202.9
الربع الثالث 2016
414.9
242.9
205.3
الربع الرابع 2016
420.7
253.4
200.5