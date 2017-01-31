ارتفاع أرباح “بنك أبوظبي الوطني” إلى 5296 مليون درهم

share on:

ارتفعت أرباح “بنك أبوظبي الوطني”، أكبر البنوك في إمارة أبوظبي،إلى 5296  مليون درهم (1.01 درهم/للسهم) بنهاية عام 2016، مقارنة بأرباح قدرها 5231.8 مليون درهم تم تحقيقها خلال نفس الفترة من عام 2015، كما يوضح الجدول التالي:

قائمة الدخل

الفترة

2015

2016

التغير

الربح الصافي(مليون درهم)

5231.8

5296.0

+ 1 %

متوسط عدد الأسهم(مليون)

5209.72

5254.55

ربح السهم(درهم/للسهم)

1.00

1.01

+ 1 %

يعود سبب ارتفاع الأرباح خلال الفترة الحالية إلى ارتفاع إيرادات التشغيل بنسبة 2 % لتصل إلى 10.81 مليار درهم مقابل 10.56 مليار درهم خلال عام 2015، وانخفاض المصروفات العمومية بنسبة 2 % لتصل إلى 4.01 مليار درهم مقابل 4.08 مليار درهم خلال نفس الفترة من العام السابق.

أهم بنود الميزانية

الفترة

2015

2016

التغير

الموجودات(مليار درهم)

406.6

420.7

+ 3 %

ودائع العملاء(مليار درهم)

233.8

253.4

+ 8 %

القروض(مليار درهم)

205.9

200.5

( 3 % )

تطور الأرباح الصافية لـ “بنك أبوظبي الوطني” منذ بداية عام 2014

الفترة

الربح الصافي(مليون درهم)

ربح السهم(درهم/للسهم)

2014

الربع الأول 2014

1409.6

0.27

الربع الثاني 2014

1427.6

0.27

الربع الثالث 2014

1369.8

0.26

الربع الرابع 2014

1375.8

0.26

2015

الربع الأول 2015

1423.2

0.27

الربع الثاني 2015

1446.2

0.28

الربع الثالث 2015

1326.4

0.25

الربع الرابع 2015

1036.0

0.20

2016

الربع الأول 2016

1270.6

0.24

الربع الثاني 2016

1376.2

0.26

الربع الثالث 2016

1320.3

0.25

الربع الرابع 2016

1328.9

0.25

تطور أهم بنود الميزانية منذ بداية عام 2014

الفترة

الموجودات(مليار درهم)

ودائع العملاء(مليار درهم)

القروض(مليار درهم)

2014

الربع الأول 2014

361.3

235.0

178.5

الربع الثاني 2014

348.5

237.4

181.7

الربع الثالث 2014

398.1

264.7

198.0

الربع الرابع 2014

376.1

243.2

194.3

2015

الربع الأول 2015

400.3

249.8

200.2

الربع الثاني 2015

392.6

230.1

217.9

الربع الثالث 2015

404.7

235.0

212.1

الربع الرابع 2015

406.6

233.8

205.9

2016

الربع الأول 2016

399.7

233.3

199.6

الربع الثاني 2016

419.4

243.3

202.9

الربع الثالث 2016

414.9

242.9

205.3

الربع الرابع 2016

420.7

253.4

200.5

Print Friendly

تعليقات

comments

اقرأ ايضا  "الاتصالات السعودية": زيادة صافي الأرباح بقيمة 336 مليون ريال
Tags:#أرباحبنك أبوظبي الوطنيبنوك
share on:
امل صبرى

امل صبرى

اخبار ذات صله

share
  • /

مجلس إدارة ”بنك أبوظبي التجاري” يوصي بتوزيع أرباح نقدية بنسبة 40 %

share
  • /

ارتفاع أرباح “بنك الخليج الأول” إلى 6026 مليون درهم بنهاية 2016

تراجع أرباح “بنك أبوظبي التجاري” إلى 4148.7 مليون درهم

“المركزي الياباني” يثبت سياسته النقدية

share on: