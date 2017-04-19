ارتفاع أرباح “بنك أبوظبي الوطني” إلى 2926 مليون درهم

share on:

ارتفعت أرباح “بنك أبوظبي الوطني (أبوظبي الأول)، أكبر بنك تجاري في الإمارات وأحد أكبر البنوك في منطقة الخليج والشرق الأوسط، إلى 2926 مليون درهم (0.27 درهم / للسهم) بنهاية الربع الأول 2017، مقارنة بأرباح قدرها 2603 مليون درهم تم تحقيقها خلال نفس الفترة من عام 2016، كما يوضح الجدول التالي:
   

قائمة الدخل

الفترة

الربع الأول 2016

الربع الأول 2017

التغير

الربح الصافي (مليون درهم)

2603.0

2926.0

+ 12 %

متوسط عدد الأسهم(مليون)

10897.54

10897.54

ربح السهم (درهم/للسهم)

0.24

0.27

+ 12 %


وتعتبر هذه النتائج الأولى للبنك بعد إتمام الاندماج بين بنكي أبوظبي الوطني والخليج الأول في 01 أبريل 2017. 

ويعود سبب ارتفاع الأرباح خلال الربع الحالي إلى ارتفاع الإيرادات التشغيلية بنسبة 8 % لتصل إلى 5.20 مليار درهم مقارنة بـ 4.80 مليار درهم خلال الربع الأول 2015، بالإضافة إلى تراجع  مخصص انخفاض القيمة إلى 645 مليون درهم مقارنة بـ 671 مليون درهم.

أهم بنود الميزانية

الفترة

الربع الأول 2016

الربع الأول 2017

التغير

الموجودات (مليار درهم)

641.7

682.4

+  6 %

ودائع العملاء (مليار درهم)

374.1

415.7

+  11 %

القروض (مليار درهم)

351.7

367.7

+ 5 %

تطور الأرباح الصافية لـ “بنك أبوظبي الوطني” منذ بداية عام 2016

الفترة

الربح الصافي(مليون درهم)

ربح السهم(درهم/للسهم)

2016

الربع الأول 2016

2602.9

0.24

الربع الثاني 2016

2681.5

0.25

الربع الثالث 2016

3183.9

0.29

الربع الرابع 2016

2853.9

0.26

2017

الربع الأول 2017

2926.0

0.27

Print Friendly

تعليقات

comments

اقرأ ايضا  بنك انفستكورب يستحوذ على حصة أقلية في "بن داود القابضة السعودية"
Tags:أبوظبيأبوظبي الوطنيبنوك
share on:
امل صبرى

امل صبرى

اخبار ذات صله

share
  • /

“النقد الدولي” يبقى على توقعاته لنمو الاقتصاد السعودي في 2017

share
  • /

“المركزي الإماراتي”: 99 مليار درهم قروض متعثرة للبنوك خلال 2016

تفاؤل البنك الدولي بنمو اقتصاد الإمارات حتى 2019

المركزي المصري: 19.2 مليار دولار تدفقات على البنوك منذ التعويم

share on: