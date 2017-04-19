ارتفاع أرباح “بنك أبوظبي الوطني” إلى 2926 مليون درهم

ارتفعت أرباح “بنك أبوظبي الوطني“ (أبوظبي الأول)، أكبر بنك تجاري في الإمارات وأحد أكبر البنوك في منطقة الخليج والشرق الأوسط، إلى 2926 مليون درهم (0.27 درهم / للسهم) بنهاية الربع الأول 2017، مقارنة بأرباح قدرها 2603 مليون درهم تم تحقيقها خلال نفس الفترة من عام 2016، كما يوضح الجدول التالي:



قائمة الدخل الفترة الربع الأول 2016 الربع الأول 2017 التغير الربح الصافي (مليون درهم) 2603.0 2926.0 + 12 % متوسط عدد الأسهم(مليون) 10897.54 10897.54 — ربح السهم (درهم/للسهم) 0.24 0.27 + 12 %



وتعتبر هذه النتائج الأولى للبنك بعد إتمام الاندماج بين بنكي أبوظبي الوطني والخليج الأول في 01 أبريل 2017.



ويعود سبب ارتفاع الأرباح خلال الربع الحالي إلى ارتفاع الإيرادات التشغيلية بنسبة 8 % لتصل إلى 5.20 مليار درهم مقارنة بـ 4.80 مليار درهم خلال الربع الأول 2015، بالإضافة إلى تراجع مخصص انخفاض القيمة إلى 645 مليون درهم مقارنة بـ 671 مليون درهم.



أهم بنود الميزانية الفترة الربع الأول 2016 الربع الأول 2017 التغير الموجودات (مليار درهم) 641.7 682.4 + 6 % ودائع العملاء (مليار درهم) 374.1 415.7 + 11 % القروض (مليار درهم) 351.7 367.7 + 5 %