ارتفاع أرباح “الشارقة الإسلامي” إلى 462.9 مليون درهم

ارتفعت أرباح “مصرف الشارقة الإسلامي”، المملوك بنسبة 20% من قبل بيت التمويل الكويتي، إلى 462.9 مليون درهم (19.1فلس/للسهم) بنهاية عام 2016، مقارنة بأرباح قدرها 409.9 مليون درهم تم تحقيقها خلال نفس الفترة من عام 2015 كما يوضح الجدول التالي:
قائمة الدخل
الفترة
2015
2016
التغير
الربح الصافي(مليون درهم)
409.9
462.9
+ 13 %
متوسط عدد الأسهم(مليون)
2425.5
2425.5
—
ربح السهم(فلس/للسهم)
16.9
19.1
+ 13 %
أهم بنود الميزانية
الفترة
2015
2016
التغير
الموجودات(مليار درهم)
29.9
33.5
+ 12 %
ودائع العملاء( مليار درهم)
17.0
18.3
+ 8 %
الأنشطة التمويلية(مليار درهم)
16.3
17.1
+ 5 %
تطور الأرباح الصافية لـ “مصرف الشارقة الإسلامي” منذ بداية عام 2014
الفترة
الربح الصافي(مليون درهم)
ربح السهم(فلس /للسهم)
2014
الربع الأول 2014
110.0
4.5
الربع الثاني 2014
92.1
3.8
الربع الثالث 2014
92.9
3.9
الربع الرابع 2014
82.2
3.4
2015
الربع الأول 2015
106.9
4.4
الربع الثاني 2015
97.7
4.0
الربع الثالث 2015
93.8
3.9
الربع الرابع 2015
111.5
4.6
2016
الربع الأول 2016
131.4
5.4
الربع الثاني 2016
125.6
5.2
الربع الثالث 2016
78.8
3.2
الربع الرابع 2016
127.1
5.2
تطور أهم بنود الميزانية منذ بداية عام 2014
الفترة
الموجودات
ودائع العملاء
الأنشطة التمويلية
2014
الربع الأول 2014
22.1
12.3
13.3
الربع الثاني 2014
23.4
13.7
14.5
الربع الثالث 2014
24.4
14.2
13.9
الربع الرابع 2014
26.0
14.6
14.5
2015
الربع الأول 2015
27.4
15.2
16.0
الربع الثاني 2015
27.8
15.3
15.9
الربع الثالث 2015
28.2
15.9
16.1
الربع الرابع 2015
29.9
17.0
16.3
2016
الربع الأول 2016
30.2
17.1
16.6
الربع الثاني 2016
29.8
17.5
15.8
الربع الثالث 2016
31.8
17.0
16.5
الربع الرابع 2016
33.5
18.3
17.1