ارتفاع أرباح “الشارقة الإسلامي” إلى 462.9 مليون درهم

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ارتفعت أرباح “مصرف الشارقة الإسلامي”، المملوك بنسبة 20% من قبل بيت التمويل الكويتي، إلى 462.9 مليون درهم (19.1فلس/للسهم) بنهاية عام 2016، مقارنة بأرباح قدرها 409.9 مليون درهم تم تحقيقها خلال نفس الفترة من عام 2015 كما يوضح الجدول التالي:

قائمة الدخل

الفترة

2015

2016

التغير

الربح الصافي(مليون درهم)

409.9

462.9

+ 13 %

متوسط عدد الأسهم(مليون)

2425.5

2425.5

ربح السهم(فلس/للسهم)

16.9

19.1

+ 13 %

أهم بنود الميزانية

الفترة

2015

2016

التغير

الموجودات(مليار درهم)

29.9

33.5

+ 12 %

ودائع العملاء( مليار درهم)

17.0

18.3

+ 8  %

الأنشطة التمويلية(مليار درهم)

16.3

17.1

+ 5 %

تطور الأرباح الصافية لـ “مصرف الشارقة الإسلامي” منذ بداية عام 2014

الفترة

الربح الصافي(مليون درهم)

ربح السهم(فلس /للسهم)

2014

الربع الأول 2014

110.0

4.5

الربع الثاني 2014

92.1

3.8

الربع الثالث 2014

92.9

3.9

الربع الرابع 2014

82.2

3.4

2015

الربع الأول 2015

106.9

4.4

الربع الثاني 2015

97.7

4.0

الربع الثالث 2015

93.8

3.9

الربع الرابع 2015

111.5

4.6

2016

الربع الأول 2016

131.4

5.4

الربع الثاني 2016

125.6

5.2

الربع الثالث 2016

78.8

3.2

الربع الرابع 2016

127.1

5.2

تطور أهم بنود الميزانية منذ بداية عام 2014

الفترة

الموجودات
( مليار درهم )

ودائع العملاء
( مليار درهم)

الأنشطة التمويلية
(مليار درهم)

2014

الربع الأول 2014

22.1

12.3

13.3

الربع الثاني 2014

23.4

13.7

14.5

الربع الثالث 2014

24.4

14.2

13.9

الربع الرابع 2014

26.0

14.6

14.5

2015

الربع الأول 2015

27.4

15.2

16.0

الربع الثاني 2015

27.8

15.3

15.9

الربع الثالث 2015

28.2

15.9

16.1

الربع الرابع 2015

29.9

17.0

16.3

2016

الربع الأول 2016

30.2

17.1

16.6

الربع الثاني 2016

29.8

17.5

15.8

الربع الثالث 2016

31.8

17.0

16.5

الربع الرابع 2016

33.5

18.3

17.1

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Tags:#أرباحبنوكصرف الشارقة الإسلامي
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وفاء عثمان

وفاء عثمان

صحفية بمجلة أموال ومختصة بالشؤون الأقتصادية بموقع مجلة أموال

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