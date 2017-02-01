ارتفاع أرباح “الشارقة الإسلامي” إلى 462.9 مليون درهم

ارتفعت أرباح “مصرف الشارقة الإسلامي”، المملوك بنسبة 20% من قبل بيت التمويل الكويتي، إلى 462.9 مليون درهم (19.1فلس/للسهم) بنهاية عام 2016، مقارنة بأرباح قدرها 409.9 مليون درهم تم تحقيقها خلال نفس الفترة من عام 2015 كما يوضح الجدول التالي:

قائمة الدخل الفترة 2015 2016 التغير الربح الصافي(مليون درهم) 409.9 462.9 + 13 % متوسط عدد الأسهم(مليون) 2425.5 2425.5 — ربح السهم(فلس/للسهم) 16.9 19.1 + 13 %