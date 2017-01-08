ارتفاع أرباح “الخليج للمخازن” إلى 205.7 مليون ريال

قائمة الدخل
الفترة
2015
2016
التغير %
الربح الصافي(مليون ريال)
185.2
205.7
+ 11%
متوسط عدد الأسهم(مليون)
47.6
58.6 *
—
ربح السهم(ريال/للسهم)
3.89
3.51
—
ويعود سبب ارتفاع أرباح الفترة الحالية إلى ارتفاع إجمالي الربح بـ 8% ليصل إلى 308.4 مليون ريال بنهاية عام 2016، مقارنة مع 286.5 مليون ريال عن نفس الفترة من العام الحالي.
كما ارتفعت الأرباح التشغيلية من 220 مليون ريال إلى 233.4 مليون ريال خلال الفترة المنتهية في ديسمبر 2016، عقب تراجع المصاريف الادارية والعمومية بمعدل 5%.
تطور الأرباح الصافية لـ “الخليج للمخازن” منذ عام 2014
الفترة
الربح الصافي(مليون ريال)
ربح السهم(ريال/للسهم)
2014
الربع الأول 2014
28.9
0.61
الربع الثاني 2014
38.8
0.82
الربع الثالث 2014
34.7
0.73
الربع الرابع 2014
37.9
0.80
2015
الربع الأول 2015
40.4
0.85
الربع الثاني 2015
47.3
0.99
الربع الثالث 2015
47.3
1.00
الربع الثالث 2015
50.1
1.05
2016
الربع الأول 2016
46.6
0.80
الربع الثاني 2016
54.8
0.94
الربع الثالث 2016
48.8
0.83
الربع الرابع 2016
55.5
0.95