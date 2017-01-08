ارتفاع أرباح “الخليج للمخازن” إلى 205.7 مليون ريال

ارتفعت أرباح شركة “الخليج للمخازن”، التي تقوم بإدارة المخازن في دولة قطر، إلى 205.7 مليون ريال (3.51 ريال/ للسهم)، بنهاية عام 2016، قياساً بأرباح قدرها 185.2 مليون ريال نفس الفترة من عام 2015، كما يوضح الجدول التالي: ‎

*تم زيادة رأس المال عن طريق اصدار حقوق أولوية

ويعود سبب ارتفاع أرباح الفترة الحالية إلى ارتفاع إجمالي الربح بـ 8% ليصل إلى 308.4 مليون ريال بنهاية عام 2016، مقارنة مع 286.5 مليون ريال عن نفس الفترة من العام الحالي.

كما ارتفعت الأرباح التشغيلية من 220 مليون ريال إلى 233.4 مليون ريال خلال الفترة المنتهية في ديسمبر 2016، عقب تراجع المصاريف الادارية والعمومية بمعدل 5%.