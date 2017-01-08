ارتفاع أرباح “الخليج للمخازن” إلى 205.7 مليون ريال

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ارتفعت أرباح شركة “الخليج للمخازن”، التي تقوم بإدارة المخازن في دولة قطر، إلى 205.7 مليون ريال (3.51 ريال/ للسهم)، بنهاية عام 2016، قياساً بأرباح قدرها 185.2 مليون ريال نفس الفترة من عام 2015، كما يوضح الجدول التالي:

قائمة الدخل

الفترة

2015

2016

التغير %

الربح الصافي(مليون ريال)

185.2

205.7

+ 11%

متوسط عدد الأسهم(مليون)

47.6

58.6 *

ربح السهم(ريال/للسهم)

3.89

3.51

*تم زيادة رأس المال عن طريق اصدار حقوق أولوية

ويعود سبب ارتفاع أرباح الفترة الحالية إلى ارتفاع إجمالي الربح بـ 8% ليصل إلى 308.4 مليون ريال بنهاية عام 2016، مقارنة مع 286.5 مليون ريال عن نفس الفترة من العام الحالي.

كما ارتفعت الأرباح التشغيلية من 220 مليون ريال إلى 233.4 مليون ريال خلال الفترة المنتهية في ديسمبر 2016، عقب تراجع المصاريف الادارية والعمومية بمعدل 5%.

تطور الأرباح الصافية لـ “الخليج للمخازن” منذ عام 2014

الفترة

الربح الصافي(مليون ريال)

ربح السهم(ريال/للسهم)

  2014

الربع الأول 2014

28.9

0.61

الربع الثاني 2014

38.8

0.82

الربع الثالث 2014

34.7

0.73

الربع الرابع 2014

37.9

0.80

   2015

الربع الأول 2015

40.4

0.85

الربع الثاني 2015

47.3

0.99

الربع الثالث 2015

47.3

1.00

الربع الثالث 2015

50.1

1.05

2016

الربع الأول 2016

46.6

0.80

الربع الثاني 2016

54.8

0.94

الربع الثالث 2016

48.8

0.83

الربع الرابع 2016

55.5

0.95

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Tags:#أرباح#نموالخليج للمخازن
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وفاء عثمان

وفاء عثمان

صحفية بمجلة أموال ومختصة بالشؤون الأقتصادية بموقع مجلة أموال

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