ارتفاع أرباح “البنك الأهلي العماني” إلى 29.6 مليون ريال

ارتفعت أرباح “البنك الأهلي” (بنك التضامن للإسكان سابقا)، والمتخصص في الأعمال المصرفية والقروض العقارية، إلى 29.6 مليون ريال ( 20.77 بيسة للسهم) بنهاية 2016، بنسبة قدرها 7 % قياسا ًبالفترة المماثلة من عام 2015، كما يوضح الجدول التالي:

قائمة الدخل الفترة 2015 2016 التغير الربح الصافي(مليون ريال عماني) 27.7 29.6 + 7 % متوسط عدد الأسهم(مليون سهم) 1425.04 1425.04 — ربح السهم(بيسة/للسهم) 19.44 20.77 + 7 %

بنود الميزانية الفترة 2015 2016 التغير الموجودات(مليون ريال عماني) 1898 1900 — ودائع العملاء(مليون ريال عماني) 1301 1271 ( 2 % ) القروض(مليون ريال عماني) 1518 1522 —

تطور الأرباح الصافية لـ “البنك الأهلي العماني” منذ بداية عام 2014 الفترة الربح الصافي

(مليون ريال) ربح السهم

(بيسة) 2014 الربع الأول 2014 6.06 4.25 الربع الثاني 2014 7.06 4.95 الربع الثالث 2014 6.00 4.21 الربع الرابع 2014 3.30 2.32 2015 الربع الأول 2015 6.82 4.79 الربع الثاني 2015 7.74 5.43 الربع الثالث 2015 7.21 5.06 الربع الرابع 2015 5.96 4.18 2016 الربع الأول 2016 7.03 4.93 الربع الثاني 2016 7.20 5.05 الربع الثالث 2016 6.81 4.78 الربع الرابع 2016 8.56 6.01