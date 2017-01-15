ارتفاع أرباح “البنك الأهلي العماني” إلى 29.6 مليون ريال

ارتفعت أرباح “البنك الأهلي” (بنك التضامن للإسكان سابقا)، والمتخصص في الأعمال المصرفية والقروض العقارية، إلى 29.6 مليون ريال ( 20.77 بيسة للسهم) بنهاية 2016، بنسبة قدرها 7 % قياسا ًبالفترة المماثلة من عام 2015، كما يوضح الجدول التالي:
قائمة الدخل
الفترة
2015
2016
التغير
الربح الصافي(مليون ريال عماني)
27.7
29.6
+ 7 %
متوسط عدد الأسهم(مليون سهم)
1425.04
1425.04
—
ربح السهم(بيسة/للسهم)
19.44
20.77
+ 7 %
بنود الميزانية
الفترة
2015
2016
التغير
الموجودات(مليون ريال عماني)
1898
1900
—
ودائع العملاء(مليون ريال عماني)
1301
1271
( 2 % )
القروض(مليون ريال عماني)
1518
1522
—
تطور الأرباح الصافية لـ “البنك الأهلي العماني” منذ بداية عام 2014
الفترة
الربح الصافي
ربح السهم
2014
الربع الأول 2014
6.06
4.25
الربع الثاني 2014
7.06
4.95
الربع الثالث 2014
6.00
4.21
الربع الرابع 2014
3.30
2.32
2015
الربع الأول 2015
6.82
4.79
الربع الثاني 2015
7.74
5.43
الربع الثالث 2015
7.21
5.06
الربع الرابع 2015
5.96
4.18
2016
الربع الأول 2016
7.03
4.93
الربع الثاني 2016
7.20
5.05
الربع الثالث 2016
6.81
4.78
الربع الرابع 2016
8.56
6.01
تطور أهم بنود الميزانية منذ بداية عام 2014
الفترة
الموجودات
ودائع العملاء
القروض
2014
الربع الأول 2014
1395
978
1170
الربع الثاني 2014
1517
996
1250
الربع الثالث 2014
1593
1040
1334
الربع الرابع 2014
1645
1076
1389
2015
الربع الأول 2015
1794
1126
1468
الربع الثاني 2015
1848
1224
1531
الربع الثالث 2015
1924
1325
1506
الربع الرابع 2015
1898
1301
1518
2016
الربع الأول 2016
1839
1236
1532
الربع الثاني 2016
1856
1234
1548
الربع الثالث 2016
1887
1236
1558
الربع الرابع 2016
1900
1271
1522