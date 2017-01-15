ارتفاع أرباح “البنك الأهلي العماني” إلى 29.6 مليون ريال

share on:

ارتفعت  أرباح “البنك الأهلي” (بنك التضامن للإسكان سابقا)، والمتخصص في الأعمال المصرفية والقروض العقارية، إلى 29.6 مليون ريال ( 20.77 بيسة للسهم) بنهاية 2016، بنسبة قدرها  7 % قياسا ًبالفترة المماثلة من عام 2015، كما يوضح الجدول التالي:

قائمة الدخل

الفترة

2015

2016

التغير

الربح الصافي(مليون ريال عماني)

27.7

29.6

+ 7 %

متوسط عدد الأسهم(مليون سهم)

1425.04

1425.04

ربح السهم(بيسة/للسهم)

19.44

20.77

+ 7 %

بنود الميزانية

الفترة

2015

2016

التغير

الموجودات(مليون ريال عماني)

1898

1900

ودائع العملاء(مليون ريال عماني)

1301

1271

( 2 % )

القروض(مليون ريال عماني)

1518

1522

تطور الأرباح الصافية لـ “البنك الأهلي العماني” منذ بداية عام 2014

الفترة

الربح الصافي
(مليون ريال)

ربح السهم
(بيسة)

  2014

الربع الأول 2014

6.06

4.25

الربع الثاني 2014

7.06

4.95

الربع الثالث 2014

6.00

4.21

الربع الرابع 2014

3.30

2.32

   2015

الربع الأول 2015

6.82

 4.79

الربع الثاني 2015

7.74

5.43

الربع الثالث 2015

7.21

5.06

الربع الرابع 2015

5.96

4.18

2016

الربع الأول 2016

7.03

4.93

الربع الثاني 2016

7.20

5.05

الربع الثالث 2016

6.81

4.78

الربع الرابع 2016

8.56

6.01

تطور أهم بنود الميزانية منذ بداية عام 2014

الفترة

الموجودات
(مليون ريال عماني)

ودائع العملاء
(مليون ريال عماني)

القروض
(مليون ريال عماني)

  2014

الربع الأول 2014

1395

978

1170

الربع الثاني 2014

1517

996

1250

الربع الثالث 2014

1593

1040

1334

الربع الرابع 2014

 1645

1076

1389

  2015

الربع الأول 2015

1794

1126

1468

الربع الثاني 2015

1848

1224

1531

الربع الثالث 2015

1924

1325

1506

الربع الرابع 2015

1898

1301

1518

2016

الربع الأول 2016

1839

1236

1532

الربع الثاني 2016

1856

1234

1548

الربع الثالث 2016

1887

1236

1558

الربع الرابع 2016

1900

1271

1522

Print Friendly

تعليقات

comments

اقرأ ايضا  تراجع أرباح "ميزان القابضة" إلى 10 ملايين دينار
Tags:#أرباحالبنك الأهلي العمانيبنوك
share on:
امل صبرى

امل صبرى

اخبار ذات صله

share
  • /

“بيت التمويل الكويتي”: 11.4 مليار دولار تداولاتنا في سوق الصكوك

share
  • /

انخفاض ارباح “بنك الجزيرة” إلى 872 مليون ريال

share on: