ارتفاع أرباح “الإمارات للألمنيوم” إلى 2.1 مليار درهم

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ارتفعت أرباح شركة “الإمارات العالمية للألومنيوم” المملوكة بالتساوي من قبل شركة مبادة للتنمية و “مؤسسة دبي للاستثمارات الحكومية”، إلى 2.1 مليار درهم بنهاية عام 2016، وبنسبة ارتفاع بلغت 10 % مقارنة بما تم تحقيقه خلال نفس الفترة من عام 2015، كما يوضح الجدول التالي:

قائمة الدخل

الفترة

2015

2016

التغير

الإيرادات(مليار درهم)

18.7

17.1

( 9 % )

الربح الصافي(مليار درهم)

1.9

2.1

+ 10 %

أرجعت الشركة سبب ارتفاع الأرباح خلال العام الحالي إلى ارتفاع كمية الإنتاج والتركيز على مراقبة التكاليف.

بينما أرجعت سبب انخفاض الإيرادات خلال  العام  2016 مقارنة بنفس الفترة من عام 2015 إلى انخفاض أسعار الألمومنيوم.

وذكرت الشركة أن إنتاج الألمونيوم ارتفع إلى مستوى  2.5 مليون طن خلال عام 2016 مقابل 2.4 مليون طن خلال عام 2015.

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Tags:الإمارات للألمنيومالاماراتدبي
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