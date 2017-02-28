ارتفاع أرباح “الإمارات للألمنيوم” إلى 2.1 مليار درهم

أرجعت الشركة سبب ارتفاع الأرباح خلال العام الحالي إلى ارتفاع كمية الإنتاج والتركيز على مراقبة التكاليف.

بينما أرجعت سبب انخفاض الإيرادات خلال العام 2016 مقارنة بنفس الفترة من عام 2015 إلى انخفاض أسعار الألمومنيوم.

وذكرت الشركة أن إنتاج الألمونيوم ارتفع إلى مستوى 2.5 مليون طن خلال عام 2016 مقابل 2.4 مليون طن خلال عام 2015.