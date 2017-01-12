ارتفاع أرباح “الألياف البصرية” إلى 2.54 مليون ريال

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ارتفعت أرباح الشركة “العمانية للألياف البصرية”، التي تقوم بتصنيع الألياف البصرية المخصصة للاتصالات، إلى 2.54 مليون ريال عماني ( 0.35 ريال/للسهم) بنهاية عام  2016، قياساً بأرباح قدرها 1.61 مليون ريال تم تسجيلها خلال نفس الفترة من عام 2015، كما يوضح الجدول التالي:

قائمة الدخل

الفترة

2015

2016

التغير

الإيرادات (مليون ريال عماني)

22.56

29.12

+ 29 %

الربح الصافي (مليون ريال عماني)

1.61

2.54

+ 58 %

متوسط عدد الأسهم (مليون)

7.22

7.22

ربح السهم (ريال/للسهم)

0.22

0.35

+ 58 %

تطور الأرباح الصافية لـ “الألياف البصرية” منذ بداية عام 2015

الفترة

الربح الصافي( مليون ريال )

ربح السهم( ريال )

  2015

الربع الأول 2015

0.24

 0.03

الربع الثاني 2015

0.28

0.04

الربع الثالث 2015

0.05

0.01

الربع الرابع 2015

1.04

0.14

2016

الربع الأول 2016

0.60

0.08

الربع الثاني 2016

0.89

0.12

الربع الثالث 2016

0.52

0.07

الربع الرابع 2016

0.53

0.07

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Tags:#أرباحالألياف البصريةشركات
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وفاء عثمان

وفاء عثمان

صحفية بمجلة أموال ومختصة بالشؤون الأقتصادية بموقع مجلة أموال

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