ارتفاع أرباح “الألياف البصرية” إلى 2.54 مليون ريال

ارتفعت أرباح الشركة “العمانية للألياف البصرية”، التي تقوم بتصنيع الألياف البصرية المخصصة للاتصالات، إلى 2.54 مليون ريال عماني ( 0.35 ريال/للسهم) بنهاية عام 2016، قياساً بأرباح قدرها 1.61 مليون ريال تم تسجيلها خلال نفس الفترة من عام 2015، كما يوضح الجدول التالي:

قائمة الدخل الفترة 2015 2016 التغير الإيرادات (مليون ريال عماني) 22.56 29.12 + 29 % الربح الصافي (مليون ريال عماني) 1.61 2.54 + 58 % متوسط عدد الأسهم (مليون) 7.22 7.22 — ربح السهم (ريال/للسهم) 0.22 0.35 + 58 %