ارتفاع أرباح “إعمار مولز” إلى 1874 مليون درهم بنهاية 2016

ارتفعت أرباح شركة “إعمار مولز” التي تمتلك 4 مراكز تجارية رئيسية و30 مجمعا تجاريا صغيرا جميعها في دبي، وأهمها “مول دبي” و “مارينا مول”، إلى 1874مليون درهم(14.4فلس/للسهم) بنهاية عام 2016، مقارنة بأرباح قدرها 1656 مليون درهم تم تحقيقها خلال نفس الفترة من عام 2015، كما يوضح الجدول التالي:

قائمة الدخل الفترة 2015 2016 التغير الإيرادات(مليون درهم) 2992 3227 + 8 % الربح الصافي(مليون درهم) 1656 1874 + 13 % متوسط عدد الأسهم(مليون) 13014.3 13014.3 — ربح السهم(فلس/للسهم) 12.7 14.4 + 13 %

يعود سبب ارتفاع الأرباح خلال الفترة الحالية إلى ارتفاع الإيرادات بنسبة 8 %، بالإضافة إلى انخفاض تكاليف التمويل بنسبة 17 % لتصل إلى 197 مليون درهم مقابل 236 مليون درهم خلال عام 2015.