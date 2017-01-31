ارتفاع أرباح “إعمار مولز” إلى 1874 مليون درهم بنهاية 2016

ارتفعت أرباح شركة “إعمار مولز” التي تمتلك 4 مراكز تجارية رئيسية و30 مجمعا تجاريا صغيرا جميعها في دبي، وأهمها “مول دبي” و “مارينا مول”، إلى 1874مليون درهم(14.4فلس/للسهم) بنهاية عام 2016، مقارنة بأرباح قدرها 1656 مليون درهم تم تحقيقها خلال نفس الفترة من عام 2015، كما يوضح الجدول التالي:
قائمة الدخل
الفترة
2015
2016
التغير
الإيرادات(مليون درهم)
2992
3227
+ 8 %
الربح الصافي(مليون درهم)
1656
1874
+ 13 %
متوسط عدد الأسهم(مليون)
13014.3
13014.3
—
ربح السهم(فلس/للسهم)
12.7
14.4
+ 13 %
يعود سبب ارتفاع الأرباح خلال الفترة الحالية إلى ارتفاع الإيرادات بنسبة 8 %، بالإضافة إلى انخفاض تكاليف التمويل بنسبة 17 % لتصل إلى 197 مليون درهم مقابل 236 مليون درهم خلال عام 2015.
تطور الأرباح الصافية لـ “إعمار مولز” منذ بداية عام 2014
الفترة
الربح الصافي( مليون درهم)
ربح السهم(فلس/ للسهم)
2014
الربع الأول 2014
329.0
2.5
الربع الثاني 2014
288.2
2.2
الربع الثالث 2014
321.2
2.5
الربع الرابع 2014
412.2
3.2
2015
الربع الأول 2015
433.5
3.3
الربع الثاني 2015
411.5
3.2
الربع الثالث 2015
376.4
2.9
الربع الرابع 2015
435.0
3.3
2016
الربع الأول 2016
528.7
4.1
الربع الثاني 2016
457.9
3.5
الربع الثالث 2016
435.8
3.3
الربع الرابع 2016
452
3.5