ارتفاع أرباح “إعمار مولز” إلى 1874 مليون درهم بنهاية 2016

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ارتفعت أرباح شركة “إعمار مولز” التي تمتلك 4 مراكز تجارية رئيسية و30 مجمعا تجاريا صغيرا جميعها في دبي، وأهمها “مول دبي” و “مارينا مول”، إلى 1874مليون درهم(14.4فلس/للسهم) بنهاية عام 2016، مقارنة بأرباح قدرها  1656 مليون درهم تم تحقيقها خلال نفس الفترة من عام 2015، كما يوضح الجدول التالي:

قائمة الدخل

الفترة

2015

2016

التغير

الإيرادات(مليون درهم)

2992

3227

+ 8 %

الربح الصافي(مليون درهم)

1656

1874

+ 13 %

متوسط عدد الأسهم(مليون)

13014.3

13014.3

ربح السهم(فلس/للسهم)

12.7

14.4

+ 13 %

يعود سبب ارتفاع الأرباح خلال الفترة الحالية إلى ارتفاع الإيرادات بنسبة 8 %، بالإضافة إلى انخفاض تكاليف التمويل بنسبة 17 % لتصل إلى 197 مليون درهم مقابل 236 مليون درهم خلال عام 2015.

تطور الأرباح الصافية لـ “إعمار مولز” منذ بداية عام 2014

الفترة

الربح الصافي( مليون درهم)

ربح السهم(فلس/ للسهم)

2014

الربع الأول 2014

329.0

2.5

الربع الثاني 2014

288.2

2.2

الربع الثالث 2014

321.2

2.5

الربع الرابع 2014

412.2

3.2

2015

الربع الأول 2015

433.5

3.3

الربع الثاني 2015

411.5

3.2

الربع الثالث 2015

376.4

2.9

الربع الرابع 2015

435.0

3.3

2016

الربع الأول 2016

528.7

4.1

الربع الثاني 2016

457.9

3.5

الربع الثالث 2016

435.8

3.3

الربع الرابع 2016

452

3.5

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Tags:#أرباحإعمارإعمار مولز
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امل صبرى

امل صبرى

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