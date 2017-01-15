ارتفاع أرباح “أُريدُ” إلى 46.3 مليون ريال عماني بنهاية 2016

ارتفعت أرباح الشركة العمانية القطرية للاتصالات “أُريدُ” المشغل الثاني لخدمات الهاتف النقال والثابت في عمان والمملوكة بنسبة 55 % لشركة أوريدو، إلى 46.3 مليون ريال ( 71.13 بيسة/ السهم) بنهايةعام 2016، وبنسبة قدرها 11 %، مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، كما يوضح الجدول التالي:
قائمة الدخل
الفترة
2015
2016
التغير
الإيرادات(مليون ريال)
252.1
270.0
+ 7 %
الربح الصافي(مليون ريال)
41.6
46.3
+ 11 %
متوسط عدد الأسهم(مليون)
650.9
650.9
—
ربح السهم(بيسة/للسهم)
63.91
71.13
+ 11 %
تطور الأرباح الصافية لشركة “النورس” منذ بداية عام 2014
الفترة
الربح الصافي
ربح السهم
2014
الربع الأول 2014
8.8
13.52
الربع الثاني 2014
9.9
15.21
الربع الثالث 2014
10.8
16.59
الربع الرابع 2014
8.3
12.75
2015
الربع الأول 2015
10.7
16.43
الربع الثاني 2015
11.5
17.67
الربع الثالث 2015
10.2
15.67
الربع الرابع 2015
9.3
14.13
2016
الربع الأول 2016
12.6
19.36
الربع الثاني 2016
12.3
18.90
الربع الثالث 2016
12.7
19.51
الربع الرابع 2016
8.7
13.37