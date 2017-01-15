ارتفاع أرباح “أُريدُ” إلى 46.3 مليون ريال عماني بنهاية 2016

ارتفعت أرباح الشركة العمانية القطرية للاتصالات “أُريدُ” المشغل الثاني لخدمات الهاتف النقال والثابت في عمان والمملوكة بنسبة 55 % لشركة أوريدو، إلى 46.3 مليون ريال ( 71.13 بيسة/ السهم) بنهايةعام 2016، وبنسبة قدرها 11 %، مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، كما يوضح الجدول التالي:

قائمة الدخل الفترة 2015 2016 التغير الإيرادات(مليون ريال) 252.1 270.0 + 7 % الربح الصافي(مليون ريال) 41.6 46.3 + 11 % متوسط عدد الأسهم(مليون) 650.9 650.9 — ربح السهم(بيسة/للسهم) 63.91 71.13 + 11 %