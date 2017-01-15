ارتفاع أرباح “أُريدُ” إلى 46.3 مليون ريال عماني بنهاية 2016

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ارتفعت أرباح الشركة العمانية القطرية للاتصالات “أُريدُ” المشغل الثاني لخدمات الهاتف النقال والثابت في عمان والمملوكة بنسبة 55 % لشركة أوريدو، إلى 46.3  مليون ريال ( 71.13 بيسة/ السهم) بنهايةعام  2016، وبنسبة قدرها 11 %، مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، كما يوضح الجدول التالي:

قائمة الدخل

الفترة

2015

2016

التغير

الإيرادات(مليون ريال)

252.1

270.0

+ 7 %

الربح الصافي(مليون ريال)

41.6

46.3

+ 11 %

متوسط عدد الأسهم(مليون)

650.9

650.9

ربح السهم(بيسة/للسهم)

63.91

71.13

+ 11 %

تطور الأرباح الصافية لشركة “النورس” منذ بداية عام 2014

الفترة

الربح الصافي
( مليون ريال )

ربح السهم
(بيسة)

  2014

الربع الأول 2014

8.8

13.52

الربع الثاني 2014

9.9

15.21

الربع الثالث 2014

10.8

16.59

الربع الرابع 2014

8.3

12.75

  2015

الربع الأول 2015

10.7

16.43

الربع الثاني 2015

11.5

17.67

الربع الثالث 2015

10.2

15.67

الربع الرابع 2015

9.3

14.13

2016

الربع الأول 2016

12.6

19.36

الربع الثاني 2016

12.3

18.90

الربع الثالث 2016

12.7

19.51

الربع الرابع 2016

8.7

13.37

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Tags:#أرباحأريدشركات
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امل صبرى

امل صبرى

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