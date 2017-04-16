ارتفاع أرباح “أومنفست” إلى 8.26 مليون ريال

ارتفعت أرباح الشركة العمانية العالمية للتنمية والاستثمار “أومنفست“، أكبر شركة استثمار في عمان، وتمتلك 51 % من أسهم بنك عمان العربي، إلى 8.26 مليون ريال عماني ( 11.81 بيسة للسهم ) بنهاية الربع الأول 2016، وبنسبة بلغت 32 % قياساً بنفس الفترة من عام 2016، كما يوضح الجدول التالي:
قائمة الدخل
الفترة
الربع الأول 2016
الربع الأول 2017
التغير
الإيرادات(مليون ريال عماني)
54.96
60.97
+ 11 %
الربح الصافي (مليون ريال عماني)
6.27
8.26
+ 32 %
متوسط عدد الأسهم (مليون)
699.38
699.38
—
ربح السهم (بيسة/للسهم)
8.97
11.81
+ 32 %
تطور الأرباح الصافية لـ “أومنفست” منذ بداية عام 2015
الفترة
الربح الصافي
ربح السهم
2015
الربع الأول 2015
5.66
8.09
الربع الثاني 2015
4.89
6.99
الربع الثالث 2015
7.22
10.32
الربع الرابع 2015
5.18
7.41
2016
الربع الأول 2016
6.27
8.97
الربع الثاني 2016
4.60
6.58
الربع الثالث 2016
3.41
4.49
الربع الرابع 2016
8.80
12.58
2017
الربع الأول 2017