ارتفاع أرباح “أومنفست” إلى 8.26 مليون ريال

ارتفعت أرباح الشركة العمانية العالمية للتنمية والاستثمار “أومنفست“، أكبر شركة استثمار في عمان، وتمتلك 51 % من أسهم بنك عمان العربي، إلى 8.26 مليون ريال عماني ( 11.81 بيسة للسهم ) بنهاية الربع الأول 2016، وبنسبة بلغت 32 % قياساً بنفس الفترة من عام 2016، كما يوضح الجدول التالي:

قائمة الدخل الفترة الربع الأول 2016 الربع الأول 2017 التغير الإيرادات(مليون ريال عماني) 54.96 60.97 + 11 % الربح الصافي (مليون ريال عماني) 6.27 8.26 + 32 % متوسط عدد الأسهم (مليون) 699.38 699.38 — ربح السهم (بيسة/للسهم) 8.97 11.81 + 32 %