ارتفاع أرباح “أومنفست” إلى 8.26 مليون ريال

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ارتفعت أرباح الشركة العمانية العالمية للتنمية والاستثمار “أومنفست، أكبر شركة استثمار في عمان، وتمتلك  51 % من أسهم بنك عمان العربي، إلى 8.26 مليون ريال عماني ( 11.81 بيسة للسهم ) بنهاية الربع الأول 2016، وبنسبة بلغت  32 % قياساً بنفس الفترة من عام 2016، كما يوضح الجدول التالي:

قائمة الدخل

الفترة

الربع الأول 2016

الربع الأول 2017

التغير

الإيرادات(مليون ريال عماني)

54.96

60.97

+ 11 %

الربح الصافي (مليون ريال عماني)

6.27

8.26

+ 32 %

متوسط عدد الأسهم (مليون)

699.38

699.38

ربح السهم (بيسة/للسهم)

8.97

11.81

+ 32 %

تطور الأرباح الصافية لـ “أومنفست” منذ بداية عام 2015

الفترة

الربح الصافي
(مليون ريال)

ربح السهم
(بيسة)

  2015

الربع الأول 2015

5.66

8.09

الربع الثاني 2015

4.89

6.99

الربع الثالث 2015

7.22

10.32

الربع الرابع 2015

5.18

7.41

2016

الربع الأول 2016

6.27

8.97

الربع الثاني 2016

4.60

6.58

الربع الثالث 2016

3.41

4.49

الربع الرابع 2016

8.80

12.58

2017

الربع الأول 2017

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Tags:#أرباحأومنفستشركات
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وفاء عثمان

وفاء عثمان

صحفية بمجلة أموال ومختصة بالشؤون الأقتصادية بموقع مجلة أموال

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