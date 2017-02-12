ارتفاع أرباح “أسمنت الفجيرة” إلى 56.7 مليون درهم بنهاية 2016

ارتفعت أرباح شركة “صناعات أسمنت الفجيرة”، المدرجة أسهمها في سوق أبوظبي للأوراق المالية، إلى 56.7 مليون درهم (15.9 فلس/للسهم) بنهاية عام 2016، مقارنة بأرباح قدرها 50.7 مليون درهم حققتها خلال نفس الفترة من عام 2015، كما يوضح الجدول التالي:
قائمة الدخل
الفترة
2015
2016
التغير
المبيعات(مليون درهم)
612.2
596.8
( 3 % )
الربح الصافي(مليون درهم)
50.7
56.7
+ 12 %
متوسط عدد الأسهم(مليون)
355.87
355.87
—
ربح السهم(فلس/للسهم)
14.2
15.9
+ 12 %
تطور المبيعات والأرباح الصافية لـ”أسمنت الفجيرة” منذ بداية عام 2014
الفترة
المبيعات
الربح الصافي
ربح السهم
2014
الربع الأول 2014
152.2
5.4
1.5
الربع الثاني 2014
145.8
6.1
1.7
الربع الثالث 2014
149.4
5.5
1.5
الربع الرابع 2014
168.1
8.7
2.4
2015
الربع الأول 2015
162.2
8.1
2.3
الربع الثاني 2015
153.2
8.8
2.5
الربع الثالث 2015
138.9
7.8
2.2
الربع الرابع 2015
157.9
25.9
7.3
2016
الربع الأول 2016
150.8
16.8
4.7
الربع الثاني 2016
164.2
16.5
4.6
الربع الثالث 2016
140.4
12.4
3.5
الربع الرابع 2016
141.4
11.0
3.1