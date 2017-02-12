ارتفاع أرباح “أسمنت الفجيرة” إلى 56.7 مليون درهم بنهاية 2016

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ارتفعت أرباح شركة “صناعات أسمنت الفجيرة”، المدرجة أسهمها في سوق أبوظبي للأوراق المالية، إلى 56.7 مليون درهم (15.9 فلس/للسهم) بنهاية عام  2016، مقارنة بأرباح قدرها 50.7 مليون درهم حققتها خلال نفس الفترة من عام 2015، كما يوضح الجدول التالي:

قائمة الدخل

الفترة

2015

2016

التغير

المبيعات(مليون درهم)

612.2

596.8

( 3 % )

الربح الصافي(مليون درهم)

50.7

56.7

+ 12 %

متوسط عدد الأسهم(مليون)

355.87

355.87

ربح السهم(فلس/للسهم)

14.2

15.9

+ 12 %

يعود سبب ارتفاع الأرباح خلال الفترة الحالية إلى ارتفاع هامش الربح إلى 15.8 % مقارنة بـ 12.3 % خلال عام 2015، بالإضافة إلى تراجع تكاليف التمويل إلى 13.7 مليون درهم مقابل 17.1 مليون درهم خلال نفس الفترة من العام السابق.

تطور المبيعات والأرباح الصافية لـ”أسمنت الفجيرة” منذ بداية عام 2014

الفترة

المبيعات
(مليون درهم)

الربح الصافي
(مليون درهم)

ربح السهم
(فلس/للسهم)

2014

الربع الأول 2014

152.2

5.4

1.5

الربع الثاني 2014

145.8

6.1

1.7

الربع الثالث 2014

149.4

5.5

1.5

الربع الرابع 2014

168.1

8.7

2.4

2015

الربع الأول 2015

162.2

8.1

2.3

الربع الثاني 2015

153.2

8.8

2.5

الربع الثالث 2015

138.9

7.8

2.2

الربع الرابع 2015

157.9

25.9

7.3

2016

الربع الأول 2016

150.8

16.8

4.7

الربع الثاني 2016

164.2

16.5

4.6

الربع الثالث 2016

140.4

12.4

3.5

الربع الرابع  2016

141.4

11.0

3.1

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Tags:#أرباحأسمنت الفجيرةشركات
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وفاء عثمان

وفاء عثمان

صحفية بمجلة أموال ومختصة بالشؤون الأقتصادية بموقع مجلة أموال

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