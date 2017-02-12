ارتفاع أرباح “أسمنت الفجيرة” إلى 56.7 مليون درهم بنهاية 2016

ارتفعت أرباح شركة “صناعات أسمنت الفجيرة”، المدرجة أسهمها في سوق أبوظبي للأوراق المالية، إلى 56.7 مليون درهم (15.9 فلس/للسهم) بنهاية عام 2016، مقارنة بأرباح قدرها 50.7 مليون درهم حققتها خلال نفس الفترة من عام 2015، كما يوضح الجدول التالي:

قائمة الدخل الفترة 2015 2016 التغير المبيعات(مليون درهم) 612.2 596.8 ( 3 % ) الربح الصافي(مليون درهم) 50.7 56.7 + 12 % متوسط عدد الأسهم(مليون) 355.87 355.87 — ربح السهم(فلس/للسهم) 14.2 15.9 + 12 %

يعود سبب ارتفاع الأرباح خلال الفترة الحالية إلى ارتفاع هامش الربح إلى 15.8 % مقارنة بـ 12.3 % خلال عام 2015، بالإضافة إلى تراجع تكاليف التمويل إلى 13.7 مليون درهم مقابل 17.1 مليون درهم خلال نفس الفترة من العام السابق.