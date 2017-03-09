ارتفاع أرباح “أجيليتي” إلى 59.05 مليون د.ك بنهاية 2016

ارتفعت أرباح شركة “أجيليتي الكويتية” التي تعتبر واحدة من الشركات الكبيرة المدرجة في السوق الكويتي، إلى 59.05 مليون د.ك (48.73 فلس/للسهم) بنهاية عام 2016، بنسبة 11 %، قياساً بما تم تحقيقه خلال عام 2015، كما يوضح الجدول التالي:
قائمة الدخل
الفترة
2015
2016
التغير
الربح الصافي (مليون د.ك)
53.39
59.05
+ 11 %
متوسط عدد الأسهم (مليون)
1211.84
1211.84
ـ ـ
ربح السهم (فلس/للسهم)
44.06
48.73
+ 11 %
تطور الأرباح الصافية لـ “اجيليتى” منذ بداية عام 2014
الفترة
الربح الصافي (مليون د.ك)
ربح السهم (فلس/للسهم)
2014
الربع الأول 2014
11.24
9.28
الربع الثاني 2014
12.87
10.62
الربع الثالث 2014
13.04
10.76
الربع الرابع 2014
13.70
11.31
2015
الربع الأول 2015
11.82
9.75
الربع الثاني 2015
13.56
11.19
الربع الثالث 2015
13.70
11.31
الربع الرابع 2015
14.31
11.81
2016
الربع الأول 2016
13.11
10.81
الربع الثاني 2016
15.02
12.39
الربع الثالث 2016
15.18
12.53
الربع الرابع 2016
15.74
13.00