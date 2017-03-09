ارتفاع أرباح “أجيليتي” إلى 59.05 مليون د.ك بنهاية 2016

ارتفعت أرباح شركة “أجيليتي الكويتية” التي تعتبر واحدة من الشركات الكبيرة المدرجة في السوق الكويتي، إلى 59.05 مليون د.ك (48.73 فلس/للسهم) بنهاية عام 2016، بنسبة 11 %، قياساً بما تم تحقيقه خلال عام 2015، كما يوضح الجدول التالي:

قائمة الدخل الفترة 2015 2016 التغير الربح الصافي (مليون د.ك) 53.39 59.05 + 11 % متوسط عدد الأسهم (مليون) 1211.84 1211.84 ـ ـ ربح السهم (فلس/للسهم) 44.06 48.73 + 11 %

عزت الشركة السبب في ارتفاع صافي الربح خلال الفترة الحالية مقارنة بالفترة المماثلة من العام السابق إلى زيادة الأرباح التشغيلية للشركة لتصل إلى 83.07 مليون د.ك في نهاية 2016 مقارنة بـ 68.63 مليون د.ك في 2015.