ارتفاع أرباح “أجيليتي” إلى 59.05 مليون د.ك بنهاية 2016

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ارتفعت أرباح شركة “أجيليتي الكويتية” التي تعتبر واحدة من الشركات الكبيرة المدرجة في السوق الكويتي، إلى 59.05 مليون د.ك (48.73 فلس/للسهم) بنهاية عام 2016، بنسبة 11 %، قياساً بما تم تحقيقه خلال عام 2015، كما يوضح الجدول التالي:

قائمة الدخل

الفترة

2015

2016

التغير

الربح الصافي (مليون د.ك)

53.39

59.05

+ 11 %

متوسط عدد الأسهم (مليون)

1211.84

1211.84

ـ ـ

ربح السهم (فلس/للسهم)

44.06

48.73

+ 11 %

عزت الشركة السبب في ارتفاع صافي الربح خلال الفترة الحالية مقارنة بالفترة المماثلة من العام السابق إلى زيادة الأرباح التشغيلية للشركة لتصل إلى 83.07 مليون د.ك في نهاية 2016 مقارنة بـ 68.63 مليون د.ك في 2015.

تطور الأرباح الصافية لـ “اجيليتى” منذ بداية عام 2014

الفترة

الربح الصافي (مليون د.ك)

ربح السهم (فلس/للسهم)

2014

الربع الأول 2014

11.24

9.28

الربع الثاني 2014

12.87

10.62

الربع الثالث 2014

13.04

10.76

الربع الرابع 2014

13.70

11.31

2015

الربع الأول 2015

11.82

9.75

الربع الثاني 2015

13.56

11.19

الربع الثالث 2015

13.70

11.31

الربع الرابع 2015

14.31

11.81

2016

الربع الأول 2016

 13.11

 10.81

الربع الثاني 2016

15.02

12.39

الربع الثالث 2016

15.18

12.53

الربع الرابع 2016

15.74

13.00

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Tags:#أرباحأجيليتيشركات
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وفاء عثمان

وفاء عثمان

صحفية بمجلة أموال ومختصة بالشؤون الأقتصادية بموقع مجلة أموال

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