ارتفاع أرباح “أبوظبي الإسلامي” بشكل طفيف إلى 1954 مليون درهم

ارتفعت أرباح “مصرف أبوظبي الإسلامي”، بشكل طفيف إلى 1954 مليون درهم (0.62 درهم/للسهم) بنهاية عام 2016، بنسبة 1 % مقارنة بأرباح نفس الفترة من عام 2015، كما يوضح الجدول التالي:
قائمة الدخل
الفترة
2015
2016
التغير
الربح الصافي (مليون درهم)*
1934
1954
+ 1 %
متوسط عدد الأسهم (مليون)
3084
3168
—
ربح السهم (درهم/للسهم)
0.63
0.62
—
*صافي الأرباح قبل خصم حقوق الملكية غير المسيطرة.
أهم بنود الميزانية
الفترة
2015
2016
التغير
الموجودات(مليار درهم)
118.4
122.3
+ 3 %
ودائع العملاء(مليار درهم)
94.9
98.8
+ 4 %
الأنشطة التمويلية)مليار درهم)
78.4
78.2
—
تطور الأرباح الصافية لـ”بنك أبو ظبي الإسلامي” منذ بداية عام 2014
الفترة
الربح الصافي(مليون درهم)
ربح السهم(درهم/للسهم)
2014
الربع الأول 2014
408.4
0.14
الربع الثاني 2014
453.6
0.15
الربع الثالث 2014
475.9
0.16
الربع الرابع 2014
408.9
0.14
2015
الربع الأول 2015
450.2
0.15
الربع الثاني 2015
501.7
0.16
الربع الثالث 2015
502.7
0.16
الربع الرابع 2015
477.1
0.15
2016
الربع الأول 2016
481.4
0.15
الربع الثاني 2016
507.3
0.16
الربع الثالث 2016
508.7
0.16
الربع الرابع 2016
456.0
0.14
تطور أهم بنود الميزانية منذ بداية عام 2014
الفترة
الموجودات
ودائع العملاء
الأنشطة التمويلية
2014
الربع الأول 2014
103.8
77.0
63.8
الربع الثاني 2014
105.7
79.0
64.9
الربع الثالث 2014
109.0
82.9
71.6
الربع الرابع 2014
111.9
84.8
73.0
2015
الربع الأول 2015
114.1
87.6
72.3
الربع الثاني 2015
115.1
89.1
74.5
الربع الثالث 2015
116.9
89.4
77.2
الربع الرابع 2015
118.4
94.9
78.4
2016
الربع الأول 2016
119.2
96.0
78.3
الربع الثاني 2016
121.5
97.4
79.7
الربع الثالث 2016
122.6
98.6
78.6
الربع الرابع 2016
122.3
98.8
78.2