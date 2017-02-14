ارتفاع أرباح “أبوظبي الإسلامي” بشكل طفيف إلى 1954 مليون درهم

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ارتفعت أرباح “مصرف أبوظبي الإسلامي”، بشكل طفيف إلى 1954 مليون درهم (0.62 درهم/للسهم) بنهاية عام 2016، بنسبة  1 % مقارنة بأرباح نفس الفترة من عام 2015، كما يوضح الجدول التالي:

قائمة الدخل

الفترة

2015

2016

التغير

الربح الصافي (مليون درهم)*

1934

1954

+ 1 %

متوسط عدد الأسهم (مليون)

3084

3168

ربح السهم (درهم/للسهم)

0.63

0.62

*صافي الأرباح قبل خصم حقوق الملكية غير المسيطرة.

يعود سبب ارتفاع الأرباح خلال الفترة الحالية إلى ارتفاع الإيرادات التشغيلية بنسبة 7 % لتصل إلى 2.94 مليار درهم مقابل 2.76 مليار درهم خلال عام 2015.

أهم بنود الميزانية

الفترة

2015

2016

التغير

الموجودات(مليار درهم)

118.4

122.3

+ 3 %

ودائع العملاء(مليار درهم)

94.9

98.8

+ 4 %

الأنشطة التمويلية)مليار درهم)

78.4

78.2

تطور الأرباح الصافية لـ”بنك أبو ظبي الإسلامي” منذ بداية عام 2014

الفترة

الربح الصافي(مليون درهم)

ربح السهم(درهم/للسهم)

2014

الربع الأول 2014

408.4

0.14

الربع الثاني 2014

453.6

0.15

الربع الثالث 2014

475.9

0.16

الربع الرابع 2014

408.9

0.14

2015

الربع الأول 2015

450.2

0.15

الربع الثاني 2015

501.7

0.16

الربع الثالث 2015

502.7

0.16

الربع الرابع 2015

477.1

0.15

2016

الربع الأول 2016

481.4

0.15

الربع الثاني 2016

507.3

0.16

الربع الثالث 2016

508.7

0.16

الربع الرابع 2016

456.0

0.14

تطور أهم بنود الميزانية منذ بداية عام 2014

الفترة

الموجودات
(مليار درهم)

ودائع العملاء
(مليار درهم)

الأنشطة التمويلية
)مليار درهم)

2014

الربع الأول 2014

103.8

77.0

63.8

الربع الثاني 2014

105.7

79.0

64.9

الربع الثالث 2014

109.0

82.9

71.6

الربع الرابع 2014

111.9

84.8

73.0

2015

الربع الأول 2015

114.1

87.6

72.3

الربع الثاني 2015

115.1

89.1

74.5

الربع الثالث 2015

116.9

89.4

77.2

 الربع الرابع 2015

118.4

94.9

78.4

2016

الربع الأول 2016

119.2

96.0

78.3

الربع الثاني 2016

121.5

97.4

79.7

الربع الثالث 2016

122.6

98.6

78.6

الربع الرابع 2016

122.3

98.8

78.2

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Tags:#أرباح#نموأبوظبي الإسلامي
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وفاء عثمان

وفاء عثمان

صحفية بمجلة أموال ومختصة بالشؤون الأقتصادية بموقع مجلة أموال

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