ارتفاع أرباح “أبوظبي الإسلامي” بشكل طفيف إلى 1954 مليون درهم

ارتفعت أرباح “مصرف أبوظبي الإسلامي”، بشكل طفيف إلى 1954 مليون درهم (0.62 درهم/للسهم) بنهاية عام 2016، بنسبة 1 % مقارنة بأرباح نفس الفترة من عام 2015، كما يوضح الجدول التالي:

قائمة الدخل الفترة 2015 2016 التغير الربح الصافي (مليون درهم)* 1934 1954 + 1 % متوسط عدد الأسهم (مليون) 3084 3168 — ربح السهم (درهم/للسهم) 0.63 0.62 — *صافي الأرباح قبل خصم حقوق الملكية غير المسيطرة.

يعود سبب ارتفاع الأرباح خلال الفترة الحالية إلى ارتفاع الإيرادات التشغيلية بنسبة 7 % لتصل إلى 2.94 مليار درهم مقابل 2.76 مليار درهم خلال عام 2015.