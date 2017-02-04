ارتفاع أرباح”بنك وربة” إلى 2.57 مليون د.ك

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ارتفعت أرباح “بنك وربة” إلى 2.57 مليون د.ك (2.57 فلس/ للسهم) بنهاية عام 2016، قياساً بأرباح قدرها 1 مليون د.ك خلال نفس الفترة من عام 2015، كما في الجدول التالي:

قائمة الدخل

الفترة

2015

2016

التغير

الربح الصافي(مليون د.ك)

1.00

2.57

+ 157 %

متوسط عدد الأسهم(مليون)

1000.0

1000.0

ربح السهم(فلس/للسهم)

1.00

2.57

+ 157 %

ارجع البنك السبب في ارتفاع الارباح مقارنة بالفترة المماثلة من العام السابق إلى نمو الايرادات الاجمالية  لتصل الى 37.5 مليون د.ك بنسبة ارتفاع 43 % مقارنة بعام 2015 .

تطور الأرباح الصافية لـ ” بنك وربة ” منذ بداية عام 2014

الفترة

الربح الصافي (مليون د.ك)

ربح السهم (فلس/للسهم)

2014

الربع الأول 2014

(0.16)

(0.16)

الربع الثاني 2014

0.20

0.20

الربع الثالث 2014

0.28

0.28

الربع الرابع 2014

(0.20)

(0.20)

2015

الربع الأول 2015

0.08

0.08

الربع الثاني 2015

0.24

0.24

الربع الثالث 2015

0.94

0.94

الربع الرابع 2015

(0.25)

(0.25)

2016

الربع الأول 2016

0.33

0.33

الربع الثاني 2016

0.13

0.13

الربع الثالث 2016

0.42

0.42

الرابع الربع 2016

1.69

1.69

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Tags:الاماراتبنك وربةبنوكقطر
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