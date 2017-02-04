ارتفاع أرباح”بنك وربة” إلى 2.57 مليون د.ك

ارتفعت أرباح “بنك وربة” إلى 2.57 مليون د.ك (2.57 فلس/ للسهم) بنهاية عام 2016، قياساً بأرباح قدرها 1 مليون د.ك خلال نفس الفترة من عام 2015، كما في الجدول التالي:
قائمة الدخل
الفترة
2015
2016
التغير
الربح الصافي(مليون د.ك)
1.00
2.57
+ 157 %
متوسط عدد الأسهم(مليون)
1000.0
1000.0
—
ربح السهم(فلس/للسهم)
1.00
2.57
+ 157 %
ارجع البنك السبب في ارتفاع الارباح مقارنة بالفترة المماثلة من العام السابق إلى نمو الايرادات الاجمالية لتصل الى 37.5 مليون د.ك بنسبة ارتفاع 43 % مقارنة بعام 2015 .
تطور الأرباح الصافية لـ ” بنك وربة ” منذ بداية عام 2014
الفترة
الربح الصافي (مليون د.ك)
ربح السهم (فلس/للسهم)
2014
الربع الأول 2014
(0.16)
(0.16)
الربع الثاني 2014
0.20
0.20
الربع الثالث 2014
0.28
0.28
الربع الرابع 2014
(0.20)
(0.20)
2015
الربع الأول 2015
0.08
0.08
الربع الثاني 2015
0.24
0.24
الربع الثالث 2015
0.94
0.94
الربع الرابع 2015
(0.25)
(0.25)
2016
الربع الأول 2016
0.33
0.33
الربع الثاني 2016
0.13
0.13
الربع الثالث 2016
0.42
0.42
الرابع الربع 2016
1.69
1.69