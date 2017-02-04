ارتفاع أرباح”بنك وربة” إلى 2.57 مليون د.ك

ارتفعت أرباح “بنك وربة” إلى 2.57 مليون د.ك (2.57 فلس/ للسهم) بنهاية عام 2016، قياساً بأرباح قدرها 1 مليون د.ك خلال نفس الفترة من عام 2015، كما في الجدول التالي:

قائمة الدخل الفترة 2015 2016 التغير الربح الصافي(مليون د.ك) 1.00 2.57 + 157 % متوسط عدد الأسهم(مليون) 1000.0 1000.0 — ربح السهم(فلس/للسهم) 1.00 2.57 + 157 %

ارجع البنك السبب في ارتفاع الارباح مقارنة بالفترة المماثلة من العام السابق إلى نمو الايرادات الاجمالية لتصل الى 37.5 مليون د.ك بنسبة ارتفاع 43 % مقارنة بعام 2015 .