ارتفاعات قوية للمؤشرات الكويتية في مستهل تعاملات الأسبوع

استهلت المؤشرات الكويتية أول تعاملات الأسبوع على ارتفاعات قوية، حيث أغلق المؤشر السعري على ارتفاع بـ 206 نقطة عند 6642 نقطة، وسط نشاط ملحوظ في التداولات حيث بلغت إجمالاً 95.26 مليون د.ك.

كما ارتفع مؤشر كويت 15 الذي يقيس أداء الشركات الأعلى من حيث القيمة السوقية والتداولات بـ 25 نقطة مغلقاً عند 970 نقطة، تبعه المؤشر الوزني بـ 11 نقطة مغلقاً عند 419 نقطة.

وشهدت جلسة اليوم ارتفاع سهم “بيتك” بـ 30 فلساً مغلقاً عند 610 فلساً، يليه سهم “ميزان” بـ 20 فلساً مغلقاً عند 960 فلساً، وسهم “زين” مغلقاً عند 490 فلساً (+ 20)، وذلك عقب توارد أخبار تفيد بتقدم شركة “أديبتو” بعرض لشراء حصة “شركة الخير” في “زين”.

كما ارتفع سهما “المباني” و”فيفا” بـ 10 فلوس عند 900 فلساً و910 فلساً، ومن ثم سهم “صناعات” بـ 8 فلوس مغلقاً عند 150 فلساً، مسجلاً أعلى مستوى منذ أبريل 2016.

في المقابل تراجع “أغذية” بـ 20 فلساً مغلقاً عند 2600 فلساً، بينما استقرت أسهم “أريد” و”وطني” و”أجيليتي” عند 1180 فلساً، و690 فلساً، و690 فلساً، على التوالي.