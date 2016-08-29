ارباح “سايك” الصينية للسيارات ترتفع 6 % خلال النصف الاول

قالت شركة شنغهاي الصينية لصناعة السيارات (سايك) إن ارباحها الصافية ارتفعت بنسبة تزيد على 6 بالمئة في الاشهر الستة الاولى من العام الحالي بفضل زيادة المبيعات.

وقالت الشركة في بيان وجهته الى بورصة اسهم شنغهاي إن ارباحها بلغت 15,06 مليار يوان (2,25 مليار دولار) في الاشهر من كانون الثاني / يناير الى حزيران / يونيو.

ويمثل هذا الرقم ارتفاعا بلغ 6,31 بالمئة عن الفترة ذاتها من العام الماضي حيث حققت الشركة ارباحا تقدر بـ 14,17 مليار يوان.

وجاء في البيان ان سايك باعت ما مجموعه 3 ملايين سيارة في الاشهر الستة الاولى من العام الحالي، مما يمثل زيادة تبلغ 4,9 بالمئة مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي.

وبذا عززت سايك موقعها بوصفها اكبر منتج للسيارات في الصين.

وقالت الشركة إن “توجها نحو النمو المستقر” في سوق السيارات الصينية المحلية عزز من ارباحها.

ولكن هذه الانباء لم ترق على ما يبدو للمستثمرين، إذ انخفض سعر سهم سايك بنسبة 1,6 بالمئة في تعاملات بعد ظهر الاثنين في بورصة شنغهاي.

وكانت مبيعات السيارات في الصين، اكبر سوق للسيارات في العالم، ارتفعت في عام 2015 بأبطا وتيرة لها في 3 سنوات، إذ لم تتجاوز نسبة ارتفاعها 5 بالمئة.

ولكن المبيعات ارتفعت بنسبة 8,14 بالمئة في النصف الاول من العام الحالي الى 12,83 مليون وحدة حسبما اعلنت جمعية صانعي السيارات الصينية.

يذكر ان الاقتصاد الصيني تمدد بنسبة 6,7 بالمئة في الربع الثاني من هذه السنة، بينما كان سجل نسبة بلغت 6,9 بالمئة بالمعدل في عام 2015.

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