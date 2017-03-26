اتفاق بحريني سعودي لتأسيس شركة تطوير عقاري

كشف رئيس جمعية البحرين العقارية ناصر الأهلي عن اتفاق بحريني سعودي على تأسيس شركة مشتركة في مجال التطوير العقاري للسكن الاجتماعي، وذلك خلال الاجتماع الأخير لمجلس الأعمال البحريني السعودي الذي عقد في السعودية الأسبوع الماضي.

وقال الأهلي إن فكرة تأسيس الشركة تبلورت من حاجة الجانبين إلى تفعيل العمل المشترك وتبادل الخبرات في هذا الجانب، خصوصا مع التجربة الناجحة التي قامت بها وزارة الاسكان في البحرين بتعاونها مع المطورين العقاريين في مشاريع السكن الاجتماعي.

وأضاف الأهلي أن المملكة العربية السعودية مقبلة على مشاريع اسكانية كبيرة، وهي فرصة للمطورين العقاريين البحرينيين للدخول في أعمال مشتركة مع الجانب السعودي.

وعن رأس مال الشركة قال الأهلي إن رأس المال لم يناقش خلال الاجتماع، لافتا إلى أن هناك اجتماعات أخرى ستعقد قريبا لمناقشة الاتفاق على التفاصيل الخاصة بالشركة ومنها رأس المال، حيث تم الاتفاق على تشكيل لجنة تضم أعضاء من البحرين والسعودية لمتابعة الامور التأسيسية للشركة.

واشار إلى أن شركة عقارية بهذا الحجم بحاجة الى رأس مال أولي لا يقل عن مليوني دينار ويتم رفعه إلى 10 ملايين دينار خصوصا وأن هناك العديد من المشاريع العقارية التي يمكن للشركة الاستثمار فيها.

وبين الأهلي أن المستثمرين العقاريين الذين حضروا الاجتماع من الجانب السعودي رحبوا كثيرا بفكرة الشركة، معربا عن سعادته بالحضور الكبير الذي شهده الاجتماع.

كما ذكر أن جمعية البحرين العقارية طرحت فكرة عمل مكاتب عقارية مشتركة بين البلدين، بحيث تستطيع المكاتب العقارية في البحرين والسعودية العمل بشكل مشترك ما سيسهل من عملية تبادل الاستثمار العقاري في كل البلدين.

واشارالى أن هناك العديد من المعوقات التي تم طرحها خلال الاجتماع والتي تعيق نمو الاستثمارات العقارية المشتركة.