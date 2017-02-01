“اتصالات”: ندرس الخروج من السوق السريلانكي خلال العام الجاري

قال صالح عبد الله العبدولي الرئيس التنفيذي لمجموعة اتصالات أن الشركة تدرس الخروج من السوق السريلانكي خلال العام الجاري.

وأوضح أن الشركة تجري مراجعات مستمرة لبعض استثماراتها في الأسواق صغيرة الحجم، لافتاً إلى أنه بناء على هذه المرجعات اتخذت الشركة قرارا بالخروج من السوق السوداني في العام الماضي.

وأكد أن الأسواق الأخرى تحقق نتائج مرضية حالياً.

وأضاف أنه يأمل أن تحل الحكومة الهندية مشكلة إلغاء رخصة اتصالات في السوق الهندية قبل أكثر من 6 سنوات، وذلك بعد تطور العلاقات الاستراتيجية بين دولة الإمارات والهند لافتاً إلى أن الشركة طرحت المشكلة على ممثلي الجهات المعنية في الهند إلا أنه لم يتم التوصل إلى حل.

ألغت الحكومة الهندية 38 رخصة في نهاية عام 2010، بينها رخصة أسهمت فيها اتصالات بنحو 900 مليون دولار، وبررت الحكومة الهندية هذا الإلغاء بعدم وفاء الشركات والمساهمين بالتزامات مد الشبكات.